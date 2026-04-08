一棟マンションの全国平均価格が最高値を更新「収益物件 市場動向マンスリーレポート」2026年3月期

株式会社LIFULL

事業を通して社会課題解決に取り組む株式会社LIFULLのグループ会社であり、不動産投資と収益物件の情報サイト「健美家（以下、健美家）」および「LIFULL HOME'S 不動産投資」を運営する健美家株式会社（代表取締役社長：成瀬 亮輔）は、2026年3月版の「収益物件 市場動向マンスリーレポート」を公開しました。

収益物件 市場動向マンスリーレポートでは、健美家に登録された全国の住宅系収益不動産3種別（区分マンション・一棟アパート・一棟マンション）のデータ（表面利回り、物件価格）を集計し、最新の市場傾向として公開しています。

詳細レポートのダウンロードは【こちら(https://www.kenbiya.com/img/press/pre2026-04-08.pdf)】

■ トピックス

◼️ 区分マンション

- 3種別とも、前年同月比でみると上昇傾向が続いている。一棟マンションの全国平均価格（20,858万円）が2008年4月の集計開始以降の最高値を更新。一棟アパートの全国平均価格（9,092万円）は集計開始以降2番目に高い数字となった。平均利回りは前月比、前年同月比ともにほぼ横ばい。- 3月期より、「一都三県」「23区」の集計サマリも掲載。一都三県は首都圏の数字にリンク傾向。23区は一都三県より振り幅が大きい傾向で、区分マンション価格の前月比は、一都三県-1.61%に対して23区は-2.56%、前年同月比は一都三県14.87%に対して23区は+21.98%。- 区分マンション北海道（4,535万円）と関西（8,728万円）が直近1年間の最高値を更新し、前月比ではすべての地域で価格が上昇。前年同月比でも、多くの地域で価格は上昇した。利回りは前月比、前年同月比ともに、地域ごとにばらつきが見られたが、全体的には小幅な動きに留まった。- 一棟アパート全国平均価格は前月に比べて微減ながら、前年比では大幅上昇。地域別で見ると、前月比では価格動向にはばらつきがあるものの、前年同月比では全エリアが前年価格を上回った。利回りは全体的に横ばいで小幅な変動にとどまっている。- 一棟マンション全国平均価格（20,858万円）が集計開始以降の最高値を更新。地域別でも、首都圏（23,996万円）、関西（17,733万円）、九州・沖縄（19,099万円）が、直近1年の最高値に。前年同月比では、信州・北陸（+28.58%）、関西（+21.62%）など大幅な上昇が目立った。利回り前月比ではほぼ横ばいも、前年同月比では、地域によって大きくばらつく結果に。

2026年3月期の区分マンション市場は、全国平均価格が2,653万円で、前月比では-0.52%、前年同月比では+20.37%となりました。前月比ではマイナスとなりましたが、全体としては値上がり傾向が続いています。全国平均利回りは6.54%で、前月比では-0.06ポイント、前年同月比では-0.19ポイントとなりました。

地域別に価格の推移を見てみると、前月比では小幅な増減が多いなか、信州・北陸が+43.25%、東海が+18.84%と大幅アップ。前年同月比では、すべての地域で価格が上昇しています。北海道+40.17%、信州・北陸+27.63%、関西+22.58%など、大幅な上昇も目立ち、北海道（1,455万円）と関西（1,927万円）は直近1年間の最高値となっています。また、首都圏全体では+14.48%ですが、23区だけの数字を見ると、+21.98%と上昇幅が大きくなっています。



利回りを見ると、前月比では、東北が前月のダウン分を戻す形で+1.64ポイントの大幅アップ。 前年同月比では、価格が大きく上昇した北海道と信州・北陸が、それぞれ-1.30ポイント、+1.63ポイントと真逆の動きを見せました。また、価格が前月比、前年同月比ともにアップした中国・四国は、利回りについてもそれぞれ+2.71ポイント、+3.30ポイントとアップし、通常と異なる結果になりました。

◼️ 一棟アパート

2026年3月期の一棟アパート市場は、全国平均価格が9,092万円で、2008年4月の集計開始以降、2番目に高い数字となりました。前月比では+1.50%、前年同月比では+10.50%となっています。全国平均利回りは8.01%で、前月比では-0.06ポイント、前年同月比では+0.06ポイントでした。

地域別に価格の推移を見てみると、北海道（4,535万円）と関西（8,728万円）が直近1年間の最高値を更新。前月比では、北海道が+13.38%の上昇となったほか、上昇率は小幅ながら、すべての地域で価格が上昇しています。前年同月比でも、東北（-8.82%）と信州・北陸（-8.78%）を除いて、多くの地域で価格は上昇。特に首都圏（+14.06%）、関西（+11.26%）、中国・四国（+14.97%）が大きくアップしています。

利回りの動きは全体的に小幅で、比較的数値が大きかったのは、前月比では信州・北陸（-0.60ポイント）、九州・沖縄（-0.76ポイント）、前年同月比では、北海道（+0.84ポイント）、東北（+0.96ポイント）、東海（+0.78ポイント）、中国・四国（+1.01 ポイント）など。前月比、前年同月比ともに、地域ごとにばらつきが見られました。

◼️ 一棟マンション

2026年3月期の一棟マンション市場は、全国平均価格が20,858万円で、2008年4月の集計開始以降の最高値を更新。前月比+2.63%、前年同月比では+12.28%となりました。全国平均利回りは7.36％で、前月比-0.04ポイント、前年同月比-0.18ポイントとなっています。

地域別に価格の推移を見てみると、首都圏（23,996万円）、関西（17,733万円）、九州・沖縄（19,099万円）が、直近1年の最高値に。ただ、前月比でみると、九州・沖縄が+20.35%と前月のマイナス分を補ってさらに上昇したほかは、小幅な増減に留まりました。一方で、前年同月比では、ほとんどの地域で10％を超える大きな動きに。首都圏（+12.57%）、信州・北陸（+28.58%）、東海（+12.88%）、関西（+21.62%）、九州・沖縄（+11.59%）で上昇、北海道（-15.56%）、東北（-7.56%）、中国・四国（-11.53%）ではマイナスとなりました。

利回りを見ると、前月比では、ほぼ横ばいという結果となった地域が多かった一方で、前年同月比では、地域によって大きくばらつく結果となりました。なかでも、東北（+3.30ポイント）、信州・北陸（-4.88ポイント）は大きな動きとなりました。

■ 健美家 広報室コメント

2026年3月期の一棟マンション市場は、全国平均価格が20,858万円で、2008年4月の集計開始以降の最高値を更新。前月比+2.63%、前年同月比では+12.28%となりました。全国平均利回りは7.36％で、前月比-0.04ポイント、前年同月比-0.18ポイントとなっています。

地域別に価格の推移を見てみると、首都圏（23,996万円）、関西（17,733万円）、九州・沖縄（19,099万円）が、直近1年の最高値に。ただ、前月比でみると、九州・沖縄が+20.35%と前月のマイナス分を補ってさらに上昇したほかは、小幅な増減に留まりました。一方で、前年同月比では、ほとんどの地域で10％を超える大きな動きに。首都圏（+12.57%）、信州・北陸（+28.58%）、東海（+12.88%）、関西（+21.62%）、九州・沖縄（+11.59%）で上昇、北海道（-15.56%）、東北（-7.56%）、中国・四国（-11.53%）ではマイナスとなりました。

利回りを見ると、前月比では、ほぼ横ばいという結果となった地域が多かった一方で、前年同月比では、地域によって大きくばらつく結果となりました。なかでも、東北（+3.30ポイント）、信州・北陸（-4.88ポイント）は大きな動きとなりました。

■ 調査要綱

調査対象データ：

2026年3月1日～3月31日に健美家で登録された全国の住宅系収益不動産3種別（区分マンション・一棟アパート・一棟マンション）

調査項目 ：

投資利回り（表面利回り）、物件価格 の平均値を月次に集計

本件に関する詳細なレポートは、【こちら(https://www.kenbiya.com/img/press/pre2026-04-08.pdf)】からダウンロードしていただくことができます。

※調査データを引用する際は「不動産投資と収益物件の情報サイト 健美家 （ けんびや ） 」と明記をお願いします。

■ 健美家株式会社について

健美家株式会社は、収益物件の紹介、著名な不動産投資家によるコラム、不動産投資ニュース、セミナー情報等、「不動産投資に関わる人に価値ある情報を提供し、正しい判断ができるプラットフォーム」を提供している不動産投資と収益物件の情報サイト「健美家（けんびや）」および「LIFULL HOME'S 不動産投資」を運営しています。

健美家 https://www.kenbiya.com/

LIFULL HOME'S 不動産投資 https://toushi.homes.co.jp/

【会社概要】

会社名：健美家株式会社

所在地：東京都千代田区麹町1-4-4

代表取締役社長：成瀬 亮輔

設立：2004年 4月

■ 株式会社LIFULLについて （東証プライム：2120、URL：https://lifull.com/）

LIFULLは「あらゆるLIFEを、FULLに。」をコーポレートメッセージに掲げ、個人が抱える課題から、その先にある世の中の課題まで、安心と喜びをさまたげる社会課題を、事業を通して解決していくことを目指すソーシャルエンタープライズです。現在はグループとして、不動産・住宅情報サービス「LIFULL HOME'S」、シニアの暮らしに寄り添う「LIFULL 介護」、不動産投資と収益物件の情報サイト「健美家（けんびや）」などの事業展開を行っています。