日常を特別に。髪色を美しく魅せる新フレグランスヘアケア「Maison Orchidee」 ラインアップ拡充で”選べるヘアケア体験”を強化　ブランド初のミルクタイプも新登場！

株式会社b-ex

株式会社b-ex（ヨミ：ビーエックス、本社：東京都世田谷区、代表取締役：結城 俊、以下b-ex）は、ヘアケアブランド「Maison Orchidee（メゾンオルキデ）」のラインアップを拡充し、ブランドとしての選択体験をさらに広げます。新たにブランド初となるミルクタイプ「リッチミルク」を追加するとともに、既存オイルの香りバリエーション「002」シリーズを展開し、2026年4月8日（水）より全国の取り扱いサロンにて発売※1いたします。



※1 代理店出荷

【開発の狙い】

Maison Orchideeは、蘭の花に着想を得て、一人ひとりの異なる魅力を肯定するヘアケアブランドです。色も形も異なる花々が、それぞれ唯一無二の美しさを持つように、変化を楽しみ、可能性を追い求めるすべての人に寄り添う存在でありたいと考えています。



またヘアケアに「ひとつの正解」を設けるのではなく、髪の状態やシーン、気分に応じて選べることを価値としてきました。今回、ブランド初となるミルクタイプの登場に加え、香りのバリエーションを広げることで剤型と香りの両軸から選択肢を拡張。Maison Orchideeは、日常の中で自分らしく選ぶ楽しさを提案するブランドとして、ラインアップの充実を図っていきます。

【ラインアップ拡充の概要】

今回のラインアップ拡充では、以下の2つの軸で選択肢を広げており、仕上がりの質感や使用シーンに加え、香りによる気分やライフスタイルに合わせた選択が可能となります。

●剤型：ブランド初となるミルクタイプを追加。

●香り：既存オイルに新たな香り「002」シリーズを展開。全6種類から選べる香りの提案を実現。

【新製品ラインアップ】

剤型と香りの両軸から選択肢を広げ、ブランドとしての提案力をさらに強化しています。

●MILK

ビタミンC誘導体※2を包み込んだセラミドリポソーム成分（保湿）配合。

髪にうるおいを届け、やわらかな質感へと導くヘアミルク。

メゾンオルキデ リッチミルク

100mL 4,400円（税込）/ 30mL 1,650円（税込）

TOP：ターキッシュローズ、ピンクペッパー、パインニードル

MIDDLE：ラズベリー、ホワイトローズ、ミュゲ

LAST：パチュリ、ムスク、アンバー

●CARE

ビタミンC誘導体※2とレブリン酸※3を配合し、髪を内側と外側の両面からケアするヘアオイル。

メゾンオルキデ ケアオイル002

100mL 4,400円（税込）/ 20mL 1,650円（税込）

TOP：カシス、サイプレス、ライム

MIDDLE：ジンジャー、コリアンダー、ゼラニウム

LAST：サンダルウッド、バニラ、シダーウッド

●GLOSS

自然由来指数97.9％（水を含む）※4。髪にうるおいと美しい艶を、全身にも使えるマルチオイル。

メゾンオルキデ グロスオイル002

100mL 4,400円（税込）/ 20mL 1,650円（税込）

TOP：フィグ、ピーチ、グリーンティー

MIDDLE：レザー、ラベンダー、ローズ

LAST：シダーウッド、モス、ムスク

※2 テトラへキシルデカン酸アスコルビル（補修）

※3 レブリン酸（補修）

※4 ISO16128準拠

【全製品ラインアップ】

今回、新たにミルクタイプを追加するとともに、香りの選択肢を広げる「002」シリーズをラインアップしました。

リッチミルク

凛とした強さと美しさ溢れる、フローラルウッディの香り。

ケアオイル

緊張感を解きほぐして包み込む、心地よいムスクの香り。

ケアオイル002

心に静寂を招く、神秘的なスパイシーフローラルの香り。

グロスオイル

“日常”を”特別”に、高揚感をもたらすフローラルの香り。

グロスオイル002

先入観を忘れ、視野を広げるフローラルムスクの香り。

ティントオイル

クリエイティビティを刺激する、多面的なシトラスの香り。

【パッケージデザイン】

デザインは既存品からあえて大きく変更せず、ブランドとして世界観を統一するため、意図的に揃えています。

それぞれ機能は同じでありながら、香りはその中で選べる"もうひとつの選択肢"として位置付けており、ブランドの世界観やラインアップ全体として魅力を伝える設計にしています。

また、新たに登場するリッチミルクは、ブランドの世界観を踏襲しながら、剤型に合わせた設計を採用。100mLはガラス容器を用い、あえてすりガラスのような質感にすることで、液面が目立ちすぎない、やわらかな印象に仕上げています。



＜ブランドサイト＞ https://www.b-exgroup.com/orchidee/



＜公式Instagram＞ https://www.instagram.com/maison_orchidee_/



＜お客様お問合せ窓口＞TEL : 03-6757-7767

【会社概要】

株式会社b-ex（ビーエックス）は、ヘアコスメブランド「Loretta (ロレッタ) 」やヘアカラーブランド「THROW(スロウ) 」を展開するヘアケアの総合メーカーです。1975年に「モルトベーネ」として創業以来、美容室向けプロフェッショナル製品及び、コンシューマー向け製品の製造・販売を行っております。

2015年に佐藤可士和氏をクリエイティブディレクターに迎えて策定した「人生に、新しい美の体験を。」という企業理念のもと、社名を「株式会社ビューティーエクスペリエンス」へ、さらに2021年にその略称である「株式会社b-ex」へ変更。また同年には、台湾のゼロカーボンビューティーブランドOʼright社と資本業務提携し、持続可能な社会の実現に向けて邁進しています。b-exは、美容師とお客様に寄り添った製品提供と経営の柱の一つであるSDGsを推進する「アジアNo.1プロフェッショナル＆クリーンビューティー*企業グループ」を目指しています。

＊クリーンビューティー：人や環境に配慮して開発された美容製品のこと

会社名：株式会社b-ex （ヨミ：ビーエックス）

代表取締役：結城 俊

本社所在地：〒158‐0097 東京都世田谷区用賀 4-10-5 世田谷ビジネススクエア ヒルズ4/ 1階

創業：1975年10月

資本金：1億円

従業員数：151人 (2025年8月現在)

事業内容：化粧品および医薬部外品の製造および販売、化粧品および医薬部外品の輸出と輸入

ホームページ：https://www.b-exgroup.com/

＜お客様お問合せ窓口＞TEL : 03-6757-7767