ノンワイヤーアイテムでおしゃれがより楽しくなる「GOCOCi」ブランドとしてリニューアル後は前年比117%！～4月にBEAMS店舗でのPOP UP開催などブランドとの接点を拡大～

株式会社ワコール

株式会社ワコール（本社：京都府京都市、代表取締役社長執行役員：川西啓介）が展開するブランド「GOCOCi（ゴコチ）」は、ブランドとしてリニューアルした2025年2月～2026年1月の１年間での売上が、前年同期比で117%と堅調に推移しました。

近年、ライフスタイルの多様化やファッションの変化を背景に、毎日身につけるインナーにもここちよさとおしゃれの両立が求められるようになっています。ノンワイヤーブラはその代表的なアイテムで、2023年度には市場規模がワイヤーブラを上回り、とくに20～30代の成長率が高いことがワコールの調査で明らかになっています。また、ブラジャー市場では2,000～3,000円台の価格帯が拡大傾向にあり、アフォーダブル価格×ノンワイヤーというポジションは今後も高い成長が見込まれます。こうした市場背景を踏まえ、「GOCOCi」は2025年春夏シーズンに “ノンワイヤーでおしゃれを思い通りに楽しむ”をコンセプトにしたブランドへリニューアル。イメージビジュアルを一新し、ブランドの世界観やファッションとの親和性を一貫して発信しました。さらに商品力の強化を図り、ファッション視点で選べる3つのライン構成を展開しています。

2026年春夏シーズンでは、“多様なニーズに対応した機能商品”を拡充。また2026年4月に「BEAMS CREATIVE」がコンセプトとデザインの監修を手がけた「cooomy.（クーミー）」のPOP UPイベントを、「BEAMS」店舗で開催します。「GOCOCi」の世界観を体感いただく機会として新たなお客さまとの出会いに繋げます。

「GOCOCi」公式サイト :https://store.wacoal.jp/brand/gococi/

【ブランドとしてのリニューアルポイント】

〈ファッション視点で選べる3ライン構成へ〉

商品構成を「素材軸」から「ファッション軸」へ変更し、アウターとの着こなしによって選べるカテゴリーに編成。「Inner Base（インナーベース）」「Mix and Match（ミックスアンドマッチ）」に加え、2025年秋冬シーズンからは新たなラインとして「cooomy.」を展開。下着と洋服の境界をなくす“ボーダレス化”をテーマに、“見せブラ”としても活躍する［ハーフトップ］や［ブラトップ］など、アンダーウェアを起点にスタイリングを楽しめるアイテムをラインアップ。“ノンワイヤーでおしゃれを思い通りに楽しむ”という価値を体現し、アンダーウェアをファッションの領域で着こなす可能性を広げる提案を行ってきました。

「Inner Base」

これ1枚でベースアップ。見せることはできないが、ひびきにくくTシャツなどベーシックなアイ

テムをきれいに着こなせるアイテム群。

ブラジャー：CGG271 ショーツ：PGG271ブラジャー：CGG535 ショーツ：PGG135 4月新色発売予定

「Mix and Match（ミックス アンド マッチ）」

これ1枚でおしゃれ上手。見えても見せなくてもよく、ファッションによって最適なブラを提案していくアイテム群。

ブラジャー：CGG233 ショーツ：PGG135ブラジャー：CGG255 ショーツ：PGG601

「cooomy.（クーミー）」

洋服と下着のボーダレス化に対応したライン。“見せブラ”として活躍できるようなアイテムなど、インナーウェア起点でスタイリングできるアイテム群。

左：CGG246 右：CGG247、PGG125 4月発売予定左：UGG123、WGG333 右：UGG244、CGG247、WGG333 4月発売予定

〈ファッション軸の訴求を強化〉

Instagramなどのオウンドメディアや、ワコールウェブストアをはじめとするECサイトでは、インナーをファッションとして楽しむ提案を強化。スタッフスタイリングやコーディネイト例を通じて、アウターとの着こなしやスタイリングの幅を発信しています。

※販売が終了しているカラーもございます。

【2026年春夏シーズンの取り組み】

〈多様なニーズに応えるアイテムを拡充〉

綿混率の高いアイテムや、アウターの着こなしを考えた脇高設計のアイテムを拡充し、お客さまの多様なニーズにお応えします。

●肌ざわりがやさしい綿混率の高いアイテム

「Inner Base」

品番：CGG551

希望小売価格：2,970円（税込）

商品特長

綿混素材を使用した肌ざわりがやさしいラウンドタイプのハーフトップ。

伸びがよくしなやかな風合いでバストをふんわり包みこみます。ピーナッツ型パッドを内蔵しているため、上向きで立体的なバストラインを演出。なめらかな肌あたりのフリーカッティング素材で、洋服にひびきにくくすっきりとしたシルエットに仕上げました。

●アウターの着こなしを考えた脇高設計のアイテム

「Inner Base」

品番：CGG266

希望小売価格：3,190円（税込）

サイズ：S・M・L・LL

商品特長

脇高設計によって脇の段差をカバーし、すっきりとしたバストラインへととのえます。幅広いファッションに合わせやすいシンプルなデザインに仕上げ、ジャケットなどのメリハリを出したい洋服や、タイトなトップスなど背中のラインをきれいに見せたいコーディネイトにおすすめです。

〈新たな顧客接点創出に向けた施策〉

他社とのコラボレーションや新たな業態での展開を拡大することで、さらに多くのお客さまと繋がる機会を創出します。また、「BEAMS CREATIVE」がコンセプトとデザインの監修を手がけた「cooomy.」の商品開発に注力。4月には「BEAMS」店舗にてPOP UPを開催し、おしゃれに関心が高いお客さまとの出会いに繋げます。

【POP UP概要】

東京・新宿と大阪・梅田の「BEAMS」店舗にてPOP UPを開催。「cooomy.」のアイテムを販売します。

〈レイ ビームス 新宿〉

期間：2026年4月16日（木）～4月26日（日）

場所：東京都新宿区新宿3-38-1 ルミネエスト新宿1F

時間：（平日）11:00～21:00、（土日祝）10:30～21:00

〈ビームス ストリート 梅田〉

期間：2026年4月16日（木）～4月26日（日）

場所：大阪府大阪市北区角田町5-15 HEP FIVE 1F

時間：11:00～21:00

●期間中にPOP UP会場にて「GOCOCi」公式Instagramアカウントをフォローしていただいたお客さまに、オリジナルステッカーをプレゼント。※なくなり次第終了。

●期間中に「cooomy.」商品をご購入いただいたお客さまに、オリジナルの巾着ポーチをプレゼント。※なくなり次第終了。

【POPUP取扱いアイテム】※一部

「cooomy.」

品番：CGG246

希望小売価格：4,290円（税込）

サイズ：M・L

カラー：ME（メロン）・WH（ホワイト）・WI（ワイン）

発売：2026年4月発売予定

ME（メロン）WH（ホワイト）WI（ワイン）

商品特長

アンダーゴムにシアーのラインデザインをあしらった、夏らしい印象のノンワイヤーブラジャーのブラレット。

取りはずし可能な左右一体型のピーナッツ型パッドを内蔵し、バストトップ間隔が広がりにくく、バストを強調しすぎずに洋服を着こなしやすいシルエットを演出します。

重ね着を楽しめるレイヤードアイテムで、インナーとしてはもちろん、ビスチェとしても楽しめます。

ツヤ感のあるパイピングで華奢なバッククロスのストラップは、見えても品のあるデザイン。背中見せスタイルやシアーコーデにもおすすめです。

品番：CGG247

希望小売価格：4,290円（税込）

サイズ：M・L

カラー：ME（メロン）・WH（ホワイト）・WI（ワイン）

発売：2026年4月発売予定

ME（メロン）WH（ホワイト）WI（ワイン）

商品特長

ノンワイヤーブラジャーのバンドゥ。

取りはずし可能な左右一体型のピーナッツ型パッドを内蔵し、バストトップ間隔が離れにくく、バストを強調せずに洋服を着こなしやすいシルエットを演出します。

後ろホックタイプでフィット感を調節でき、お好みのパワーでフィットして安定感のあるつけごこちに。パッドを取りはずせる2WAY仕様で、インナーとしてもアウターとしてもスタイリングを楽しめます。両サイドのダーツや背面のホック仕様を採用したコルセットのようなデザイン。シーズンを象徴するレース柄を全面にあしらい、夏らしい大きなフラワーレースもポイントです。

Tシャツの上に重ねたり、シアートップスのインナーとして取り入れたり、オフショルダーと合わせたりと、いつものコーディネイトにプラスするだけでアクセントになる一枚です。

品番：UGG244

希望小売価格：5,500円（税込）

サイズ：S-M・M-L

カラー：BL（ブラック）・ME（メロン）・RE（レッド）・WH（ホワイト）

発売：2026年4月新色（ME・RE・WH）追加

BL（ブラック）ME（メロン）RE（レッド）WH（ホワイト）

商品特長

アシンメトリーなアメリカンスリーブデザインが、ヘルシーな肌見せを叶えてくれるブラトップ。

カップ部分は伸びのよい編み立て成型素材を使用し、ほどよいパワーでフィットして安定感のある着ごこちです。

取りはずし可能な左右一体型のピーナッツ型パッドを内蔵し、バストトップ間隔が離れにくく、バストを強調せずに洋服を着こなしやすいシルエットを演出します。

一枚で着用でき、レイヤードスタイルでも重宝するマストアイテム。パイピングの配色は、「cooomy.」を象徴するカラーパレットを詰め込んだこだわりのバイカラーです。

【「GOCOCi」について】

アンダーウェアの視点から、ノンワイヤーアイテムでおしゃれをより楽しくするブランド。「ノンワイヤーでおしゃれを思い通りに楽しむ」をコンセプトに、ファッションにあわせて商品を提案。

2025年春夏シーズンには新ブランドとして独立し、「GOCOCi」がこれまで追求してきた“ラクなつけごこちできれいなシルエット”などの機能的価値に、“おしゃれをもっと楽しませてくれる”といったファッション的価値をプラスしたアイテムを展開。

Tシャツなどのベーシックなアイテムをきれいに着こなせる「Inner Base（インナーベース）」、洋服に合わせて見えても見えなくてもおしゃれに着こなせる「Mix and Match (ミックス アンド マッチ)」、下着と洋服の境界をなくす“ボーダレス化”をテーマに、ファッションアイテムとしても楽しめる「cooomy.」の3ラインを展開しています。

「GOCOCi」公式サイト(https://store.wacoal.jp/brand/gococi/)

「GOCOCi」公式Instagram(https://www.instagram.com/gococi_official/)