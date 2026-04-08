リストデベロップメント　新宿徒歩圏、新宿御苑近接の事務所ビルを取得

リスト株式会社

総合不動産企業、リスト株式会社(代表取締役社長：北見尚之、本社所在地：神奈川県横浜市)の連結子会社であるリストデベロップメント株式会社(代表取締役社長：木内寛之、本社所在地：神奈川県横浜市、以下「LD」)は、新宿駅徒歩圏のオフィスビル「ナカニシビル（以下、本物件）」を2026年3月31日に取得しました。

外観写真取得した背景

本物件は、JR各線他「新宿」駅徒歩7分のほか、「新宿三丁目」駅徒歩3分、「代々木」駅徒歩4分と、複数路線が利用可能な交通利便性の高い立地であることが特長です。新宿駅は世界最多の乗降客数を誇るターミナル駅であり、周辺には多様な業種の企業が集積していることから、安定したオフィス需要が見込まれるエリアです。

また、本物件は新宿駅南東側に位置する明治通り沿いの視認性の高いオフィスビルであり、立地特性や利便性を背景に今後も安定したテナント需要が見込まれるとともに、新規テナント募集においても優位性があると考えています。 既存建物に対して適切な修繕工事を実施し、バリューアップを図ることで資産価値の向上が期待できると判断し、本物件を取得するに至りました。

今後もLDではマンション分譲・開発事業や不動産の価値を最大限に引き出す不動産ソリューション事業を通じて、地域活性化に貢献してまいります。

【ナカニシビル】

住所 ：東京都渋谷区千駄ケ谷5丁目29-11

交通アクセス ：東京メトロ丸ノ内線・副都心線・都営新宿線「新宿三丁目」駅 徒歩 徒歩3分

JR山手線・JR中央・総武線・都営大江戸線「代々木」駅 徒歩4分

JR各線・小田急小田原線・京王線・都営新宿線・都営大江戸線・東京メトロ丸ノ内線

「新宿」駅 徒歩7分

築年月 ：1988年10月新築（築36年）

規模・構造 ：鉄骨・鉄骨鉄筋コンクリート造陸屋根地下2階付15階建

土地面積 ：237.76平方メートル （71.92坪）

延床面積 ：2,846.39平方メートル （861.03坪）

区画数 ：事務所29区画、駐車場28区画

【リストデベロップメント株式会社】

所在地 ：神奈川県横浜市中区尾上町 4-47

代表 ：代表取締役社長 木内 寛之（きうち ひろゆき）

設立 ：1991年5月10日

事業概要 ：マンション・戸建て住宅・オフィスビル・テナントビルの企画・開発・分譲、

収益不動産の売買・仲介ならびに資産運用に関するコンサルティング、

不動産のプロパティマネジメントに関する業務

URL ：https://listdevelopment.jp/

【リスト株式会社】

所在地 ：神奈川県横浜市中区尾上町3-35 LIST EAST BLD.

代表 ：代表取締役社長 北見 尚之（きたみ ひさし）

創業 ：1991年5月10日

設立 ：2016年5月20日

連結売上高 ：597億円（2025年12月期）

事業概要 ：持株会社、グループ経営事業

URL ：https://www.list.co.jp/

1991年、不動産仲介業を行うリスト株式会社を設立。以降、戸建住宅・マンションの開発分譲事業、アセットマネジメント事業、再開発事業など一貫して不動産関連事業を行っております。また、2016年からは、グループ会社の再編を行い持株会社制度に移行し、当社を中核とした「リストグループ」としての経営体制に移行しました。

2010年には、現リストインターナショナルリアルティ株式会社において世界最大級のオークションハウスである「サザビーズ」を起源とする不動産仲介ブランド「サザビーズ インターナショナル リアルティ(R)」の国内独占営業権を取得し、「リスト サザビーズ インターナショナル リアルティ」のブランドで、アメリカ ハワイ州を皮切りに、シンガポール、香港、タイで不動産仲介事業や開発事業を行っております。リストグループでは、これらの事業を通じてお客様に「価値ある不動産」を提供し続けてまいります。