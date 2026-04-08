GREEN SPOON、「THE DISH」第二弾にミシュランガイド2026一つ星「Saucer」が参画

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株式会社Greenspoon

“自分を好きでいつづけられる人生を。”をビジョンに掲げ、食の企画・製造・販売を行う株式会社GREEN SPOON（本社：東京都渋谷区、以下「GREEN SPOON」）は、人気店のシェフと共に特別な一皿を創る共同プロジェクト「THE DISH」第2弾として、ミシュラン一つ星フレンチ Saucer（ソーセ）との一皿を4月15日（水）に販売開始いたします。


これまでGREEN SPOONとシェフたちが向き合ってきた「おいしさ」。互いが積み重ねてきた確かな味の引き出しを掛け合わせ、2026年2月25日（水）よりプレミアムシリーズ「THE DISH」として数量限定メニューを販売開始いたしました。


初回販売分は発売後7日で完売。第2回販売分も好評を博し、大きな反響をいただいています。


特設サイト :
https://green-spoon.jp/the-dish/saucer


■ 「THE DISH」とは


「THE DISH」は、シェフ・ブランド・思想が交差し、互いの想いを一皿に凝縮するプレミアムシリーズです。単なるコラボレーションではなく、哲学や技術、ストーリーを掛け合わせ、その人としか作れない“記憶に残る一皿“を生み出すことを目的としています。




■ 第二弾のパートナーは2026年ミシュラン一つ星獲得店、Saucerの郡司シェフ



郡司一磨シェフ：フランスで腕を磨き、名店でソーシエを務めたのち、ソーセのシェフに就任。一皿の中で幾重にも重なる味と香りを生み出し、訪れる人の心を惹きつけます。





第二弾となる今回は、恵比寿の完全予約制レストラン「Saucer（ソーセ）」。


“ソースが主役”という思想を掲げる稀有な存在です。


フランスで腕を磨き、名店でソーシエを務めたのち、ソーセのシェフに就任。一皿の中で幾重にも重なる味と香りを生み出し、訪れる人の心を惹きつけます。


【郡司一磨シェフ コメント】


「GREEN SPOONのビスクスープを食べたとき、とても美味しくて。それから「冷凍」で、どこまで味を再現できるかを挑戦してみたいと思いました。


今回生まれたのは、香草の香りがふわっと立ち上がり、魚介の旨味が幾重にも広がる 『美食家の香草仕立てブイヤベース』そして、じゃがいも本来の旨味を丁寧に引き出し、なめらかな口当たりに仕上げた『大地の濃厚ポテトポタージュ』です。


濃厚なスープは、ぜひパンと合わせて。スープをひと口、パンをひと口。


香りや余韻まで、ゆっくり楽しんでいただけたら嬉しいです。



■ 商品ラインナップについて



郡司シェフの修行の地でもあるフランスを舞台とした「Dramatic French」をコンセプトとした2種のスープを数量限定で販売。まるで自宅がレストランとなるような、贅沢な味わいのラインナップ。



商品名：美食家の香草仕立てブイヤベース


海老、ハマグリ、ヤリイカに、数種の魚介の旨みを重ねた、ハーブとスパイス香る大人好みのブイヤベース。洗練された味わいと香りをご堪能ください。




商品名：大地の濃厚ポテトポタージュ


しっとりとしたじゃがいものソテーに、あさりとベーコンの旨みが重なる濃厚ポテトポタージュ。豊かな大地の恵みを感じさせる深い味わいが自慢の一皿です。


特設サイト :
https://green-spoon.jp/the-dish/saucer


■ GREEN SPOONについて


株式会社Greenspoonは、忙しい毎日でも自分を大切にできる食事を届けるサービス「GREEN SPOON（グリーンスプーン） ⁦⁦https://green-spoon.jp/⁩⁩」の企画、商品の製造・販売を行っています。


「GREEN SPOON」は"おいしい" "かんたん" "たのしい" "ヘルシー" を大切に、スムージー、スープ、サラダ、メインディッシュ、ライス＆パスタなど、素材そのままのごはんをお届けしています。



【会社概要】


会社名　： 株式会社Greenspoon


所在地　： 東京都渋谷区広尾5-9-19 広尾ONビル2階


代表者　： 代表取締役社長 黒崎 廉


資本金　：1億円


事業内容：忙しい毎日でも自分を大切にできる食事を届けるサービス


　　　　 「GREEN SPOON」の企画・製造・販売


URL　　： https://greenspoon.co.jp