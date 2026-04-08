GREEN SPOON、「THE DISH」第二弾にミシュランガイド2026一つ星「Saucer」が参画

株式会社Greenspoon

“自分を好きでいつづけられる人生を。”をビジョンに掲げ、食の企画・製造・販売を行う株式会社GREEN SPOON（本社：東京都渋谷区、以下「GREEN SPOON」）は、人気店のシェフと共に特別な一皿を創る共同プロジェクト「THE DISH」第2弾として、ミシュラン一つ星フレンチ Saucer（ソーセ）との一皿を4月15日（水）に販売開始いたします。

これまでGREEN SPOONとシェフたちが向き合ってきた「おいしさ」。互いが積み重ねてきた確かな味の引き出しを掛け合わせ、2026年2月25日（水）よりプレミアムシリーズ「THE DISH」として数量限定メニューを販売開始いたしました。

初回販売分は発売後7日で完売。第2回販売分も好評を博し、大きな反響をいただいています。

特設サイト :https://green-spoon.jp/the-dish/saucer

■ 「THE DISH」とは

「THE DISH」は、シェフ・ブランド・思想が交差し、互いの想いを一皿に凝縮するプレミアムシリーズです。単なるコラボレーションではなく、哲学や技術、ストーリーを掛け合わせ、その人としか作れない“記憶に残る一皿“を生み出すことを目的としています。

■ 第二弾のパートナーは2026年ミシュラン一つ星獲得店、Saucerの郡司シェフ

郡司一磨シェフ：フランスで腕を磨き、名店でソーシエを務めたのち、ソーセのシェフに就任。一皿の中で幾重にも重なる味と香りを生み出し、訪れる人の心を惹きつけます。

第二弾となる今回は、恵比寿の完全予約制レストラン「Saucer（ソーセ）」。

“ソースが主役”という思想を掲げる稀有な存在です。

フランスで腕を磨き、名店でソーシエを務めたのち、ソーセのシェフに就任。一皿の中で幾重にも重なる味と香りを生み出し、訪れる人の心を惹きつけます。

【郡司一磨シェフ コメント】

「GREEN SPOONのビスクスープを食べたとき、とても美味しくて。それから「冷凍」で、どこまで味を再現できるかを挑戦してみたいと思いました。

今回生まれたのは、香草の香りがふわっと立ち上がり、魚介の旨味が幾重にも広がる 『美食家の香草仕立てブイヤベース』そして、じゃがいも本来の旨味を丁寧に引き出し、なめらかな口当たりに仕上げた『大地の濃厚ポテトポタージュ』です。

濃厚なスープは、ぜひパンと合わせて。スープをひと口、パンをひと口。

香りや余韻まで、ゆっくり楽しんでいただけたら嬉しいです。

■ 商品ラインナップについて

郡司シェフの修行の地でもあるフランスを舞台とした「Dramatic French」をコンセプトとした2種のスープを数量限定で販売。まるで自宅がレストランとなるような、贅沢な味わいのラインナップ。

商品名：美食家の香草仕立てブイヤベース

海老、ハマグリ、ヤリイカに、数種の魚介の旨みを重ねた、ハーブとスパイス香る大人好みのブイヤベース。洗練された味わいと香りをご堪能ください。

商品名：大地の濃厚ポテトポタージュ

しっとりとしたじゃがいものソテーに、あさりとベーコンの旨みが重なる濃厚ポテトポタージュ。豊かな大地の恵みを感じさせる深い味わいが自慢の一皿です。

特設サイト :https://green-spoon.jp/the-dish/saucer

■ GREEN SPOONについて

株式会社Greenspoonは、忙しい毎日でも自分を大切にできる食事を届けるサービス「GREEN SPOON（グリーンスプーン） ⁦⁦https://green-spoon.jp/⁩⁩」の企画、商品の製造・販売を行っています。

「GREEN SPOON」は"おいしい" "かんたん" "たのしい" "ヘルシー" を大切に、スムージー、スープ、サラダ、メインディッシュ、ライス＆パスタなど、素材そのままのごはんをお届けしています。

【会社概要】

会社名 ： 株式会社Greenspoon

所在地 ： 東京都渋谷区広尾5-9-19 広尾ONビル2階

代表者 ： 代表取締役社長 黒崎 廉

資本金 ：1億円

事業内容：忙しい毎日でも自分を大切にできる食事を届けるサービス

「GREEN SPOON」の企画・製造・販売

URL ： https://greenspoon.co.jp