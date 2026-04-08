シリーズ累計2億本突破※ 『珈琲所コメダ珈琲店』シリーズより、人気の２商品がリニューアル！

トーヨービバレッジ株式会社

トーヨービバレッジ株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：熊谷聡）は、株式会社コメダ（本社：愛知県名古屋市、代表取締役社長：甘利祐一）と共同開発した「珈琲所コメダ珈琲店 キャラメルミルクコーヒー」と、「珈琲所コメダ珈琲店 ノンスイートミルクコーヒー」を2026年4月14日（火）より全国のコンビニエンスストア、4月15日（水）より量販店等にて順次発売致します（一部地域・一部店舗を除く）。

定番商品「キャラメルミルクコーヒー」、「ノンスイートミルクコーヒー」がリニューアル！

人気の『珈琲所コメダ珈琲店』シリーズより、「キャラメルミルクコーヒー」と「ノンスイートミルクコーヒー」の2商品が、このたびリニューアルして再登場します。

今回のリニューアルでは、多くのお客様からご好評いただいている２商品を、それぞれのおいしさや特徴がより直感的に伝わるデザインへ刷新しました。

今日は、「甘さでとろける？」それとも「すっきりくつろぐ？」

●キャラメルミルクコーヒー

ミルクキャラメルソースを使用し、コクのあるコーヒーにミルクのまろやかさをプラス。香ばしいキャラメルの風味が口いっぱいに広がる、とろけるような贅沢な味わいをお楽しみいただけます。

●ノンスイートミルクコーヒー

コメダオリジナルブレンドのコーヒーとミルクをバランス良く合わせ、素材本来のおいしさを引き立てた飽きのこない味わい。カロリーは88kcalで、満足感がありながらも軽やかにお楽しみいただけます。

大人気 珈琲所コメダ珈琲店監修シリーズ

珈琲所コメダ珈琲店は愛知県名古屋市発祥の喫茶店。身も心も安らぐ、「くつろぐ、いちばんいいところ」をお客様に提供するコーヒーチェーンで、看板商品の「シロノワール」を始めとするボリューム満点のメニュー展開で人気を集め、2023年に日本全国1000店舗を達成しました。

コメダ珈琲店が監修するチルドカップ飲料シリーズの看板商品である、「珈琲所コメダ珈琲店 まろやかミルクコーヒー」は、2015年の発売以来、近くのコンビニでコメダ珈琲店の魅力が味わえる商品として、幅広いお客様からご好評を頂いており、累計出荷本数２億本※を突破しました。コメダ珈琲店のおいしさをいつでもどこでも、チルドカップでお手軽にお楽しみください。

※2015年～2025年末時点

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