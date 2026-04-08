【フランス植物療法の権威が５月来日！明かされる植物の癒しの力】７年ぶりの公式イベント＆初のメディア取材会を開催

一般社団法人 日本ジェモセラピー協会

一般社団法人 日本ジェモセラピー協会（所在地：東京都目黒区自由が丘1-24-1、代表：盛山葉子）は、2026年5月、フランス本国で“最高品質”と評される植物療法ブランド「Herbiolys（エルビオリス）研究所」より、同研究所代表のブノア・アルティクロー氏と、自然療法士のセリーヌ・アルティクロー氏を招聘します。

今回の来日に合わせ、５月11日（月）には、同研究所として日本国内で初の開催となるメディア向け取材会を、東京・自由が丘にて実施します。欧州の医療従事者や専門家から厚い信頼を寄せられるHerbiolys研究所の理念や、日々深化を遂げる植物幹細胞療法「ジェモセラピー」の最新知見を、フランス本国の研究所責任者へ直接インタビューいただける唯一無二の機会です。ご希望の媒体には、個別取材いただくことも可能です。

また、それに先立ち、５月４日（月）には、コロナ禍を経て日本では７年ぶりの開催となる来日特別イベントを、東京・品川で実施します。植物療法の本場フランス国内での最新動向や、さまざまな活用事例に触れながら、欧州最先端の植物療法の世界をどなたにも体感いただける特別な１日です。また、会場には、フランスの豊かな大地が育んだ高品質な植物療法のエッセンスの数々を、五感で味わえる空間をご用意します。

日仏双方の視点から植物療法の世界観と展望を取材いただける、本邦初の貴重な機会となります。

ぜひご取材いただけますよう、お願い申し上げます。

◆【5/4 Herbiolys研究所 来日特別イベント 関連ページ】

https://www.gemmotherapy-store.jp/herbiolys-gemmtherapy-event2026/

詳細を見る :https://www.gemmotherapy-store.jp/herbiolys-gemmtherapy-event2026/

※メディア関係者様には、本イベントを取材いただくことが可能です。ご希望の方は、以下のフォームよりお申し込みください。

◆【Herbiolys研究所 代表来日 メディア取材会 申込フォーム】※お申込締切日：5月8日

https://forms.gle/BZvs2SgiSfdpCYz88

“ジェモセラピーの聖地”より「Herbiolys研究所」７年ぶりの来日！ 本場の世界観に触れる特別イベント

メディア関係者様向け取材会 申込フォーム :https://forms.gle/BZvs2SgiSfdpCYz88

「Herbiolys（エルビオリス）研究所 来日イベント」は、どなたでも参加できる特別プログラムです。樹木の新芽を用いた最先端の植物療法「ジェモセラピー」や、“ヨーロッパの伝承医学”として人々の暮らしに豊かに息づく植物療法「フィトテラピー」の本場の世界観に触れながら、フランスをはじめとするヨーロッパ各国で広く活用されている植物療法の最新事情や実践例を、五感で学び、体験できる、スペシャルイベントです。

フランス本国では「植物療法の最高品質ブラント」として名高いHerbiolys研究所の責任者や専門家の言葉を通じて、植物がもたらす“癒しの力”の真髄に触れていただきます。また、セルフケアとして、日々の暮らしに活かすことができる植物療法の世界を、日仏双方の臨床例や具体的な活用事例を織り交ぜながら、わかりやすくお伝えしていきます。

【開催概要】

イベント名称 ：フランスHerbiolys研究所 来日イベント「ジェモセラピーとフランス植物療法」

主催 ：一般社団法人 日本ジェモセラピー協会

開催日 ：2026年5月4日（月）11時30分～15時30分

開催場所 ：パシフィックガーデン品川（住所：東京都港区港南2丁目16-1）

参加費 ：12,000円（4/12までの特別価格。4/13以後のお申し込みは、通常価格13,000円です。）

※通訳あり。ビュッフェスタイルのランチ付き交流会を含みます。

イベントホームページ：

https://www.gemmotherapy-store.jp/herbiolys-gemmtherapy-event2026/(https://www.gemmotherapy-store.jp/herbiolys-gemmtherapy-event2026/)

詳細を見る :https://www.gemmotherapy-store.jp/herbiolys-gemmtherapy-event2026/＜ジェモセラピーとは＞

ジェモセラピーとは、植物の“新芽の力”によって、不規則な生活習慣やストレスで乱れた心身のバランスを整え、身体に備わる本来の健やかな生命力を活性化させる、フランス生まれの植物療法です。

植物の新芽や若芽に備わる未分化の幹細胞組織から抽出したジェモエッセンスは、体内の不要な毒素や老廃物の排出を促し、循環力を高めながら、身体本来の「バランスをとる力」と「適応する力」を根本から引き上げていきます。自然療法の分野では、ヨーロッパを中心に注目が集まる“最先端の植物療法”です。日本でも、2015年から、日本ジェモセラピー協会がHerbiolys研究所と提携し、ジェモセラピーを正式に日本に導入しました。以来、全国での愛用者は年々増加するとともに、医療従事者をはじめとする様々な分野の専門家にも取り入れられています。

＜植物療法ブラント「Herbiolys」（エルビオリス）について＞

「植物幹細胞療法ジェモセラピー」の最高品質ブランドとして定評のある、フランス・オート＝アルプ県を拠点とする植物療法ブランド。

「自然のリズムとともに生きる植物療法」の哲学に基づき、植物を採取したその場で、新鮮な状態のままで有用成分を浸出する独自の製法を大切にしながら、植物に備わる豊かな生命力をそのままの形でレメディに活かすことを理念としています。Herbiolysの製品は、全ての工程で無農薬・有機栽培で育てられた植物のみを使用しており、フランス政府の厳しい基準をクリアした「有機農産物認定ABラベル」や、フランスで最も歴史と権威のある有機農業推進団体「ナチュール・エ・プログレ」の認証を受けています。このマークは、栽培から商品加工に至る全工程で、添加物などを一切含まない製品にのみ使用することが許されるものです。Herbiolysの製品は、赤ちゃんから妊産婦、高齢の方、ペットの動物に至るまで、大切な存在のために安心してお使いいただけるため、ヨーロッパ各国の医療従事者や自然療法の専門家に広く支持されています。

【Herbiolys研究所 紹介特設ページ】https://www.gemmotherapy-store.jp/herbiolys2025-2/

◆新芽に宿る神秘の力～植物のスペシャリストから学ぶ特別講演

Herbiolys代表・ブノア・アルティクロー氏と、自然療法士・セリーヌ・アルティクロー氏が登壇！

フランス全土で800店舗以上の薬草店に愛される植物療法ブランド「Herbiolys（エルビオリス）」。今回のイベントでお招きするのは、代表を務めるブノア・アルティクロー氏と、自然療法のプロフェッショナルとして第一線で活躍するセリーヌ・アルティクロー氏。フランス本国では、医療従事者や自然療法の専門家からも絶大な信頼を寄せられる二人のスペシャリストの言葉を通じて、「なぜ、植物がこれほどまでに私たちを整えてくれるのか」の核心に迫ります。フランスの植物療法の最新動向や、さまざまな臨床事例も交えながら、Herbiolys研究所が掲げる「自然のリズムとともに生きる植物療法」の恵みと豊かさを、会場の皆様と分かち合います。

・ブノア・アルティクロー氏

フランスの植物療法ブランド Herbiolys 代表。

フランス南部オート＝アルプ県にある研究所を拠点に、植物の新芽を用いた植物療法「ジェモセラピー」の製造と研究に取り組んでいます。

2009年にHerbiolys研究所を継承し、創設者ジェラール・デュセルフ博士の理念を受け継ぎながら、植物採取地での即時マセラシオン（抽出）という独自製法を守り、環境と品質を重視したレメディ作りを続けています。

・セリーヌ・アルティクロー氏

フランスの自然療法士（ナチュロパス）。

Herbiolys研究所のブランドマネージャーとして、ジェモセラピーや植物療法の教育・普及活動にも携わっています。ジェモセラピーの専門書「Gemmotherapie - Les incroyables bienfaits des bourgeons」の制作にも関わり、医療従事者や自然療法家に向けて、植物療法の知識を伝える活動を行っています。

◆フランスの森の知恵を、日本の暮らしに活かす～「植物療法のある暮らし」を知ろう！

植物療法は、セルフケアとして、日常のあらゆるシーンで活かすことができる「知恵の宝庫」です。フランスでは、心身の不調を感じた時に、まずハーブの力を借りて整える「暮らしの中の植物療法」が古くから根づいています。それは単なる治療法ではなく、自然のリズムに耳を傾け、自分自身を慈しむ、豊かなライフスタイルそのものです。一方で、ここ日本にも、独自の風土に根差した豊かな薬草文化が育まれてきた歴史があります。そんな私たち日本人にとって、植物とともに生きるフランスの人々の在り方は、馴染み深く親和性のあるものです。

今回のイベントでは、フランスの森の生命力を凝縮した「ジェモセラピー（植物幹細胞療法）」を中心に、日本での実際の活用事例も多数ご紹介します。眠りや巡り、心のゆらぎなど、いまの時代に不調を感じやすい具体的なお悩みに応える様々な症例を、専門の講師やセラピストがわかりやすく解説します。

◆実際に体験！ 飲んで、話して、触れられる「植物療法の世界」

イベント会場には、フランスの豊かな大地が育んだHerbiolys研究所直送のエッセンスが勢揃いします。「ジェモ」「フィト」「フラワーエッセンス」の繊細なエネルギーや力強い生命力を、実際に見て、触れて、味わえる特別な空間で、Herbiolys研究所の最高品質の植物の力を、五感のすべてで深く体感いただけます。

試飲コーナーでは、摘みたての植物の新鮮なエネルギーが凝縮されたエッセンスを実際に手に取り、味わっていただけます。また、専門のセラピストによる個別相談ブースも併設します。日々の暮らしの中で抱える様々なお悩みや身体のリズムの乱れに、植物の力がどのように寄り添えるかを、お一人お一人の体質に合わせて実践的にご提案します。

プロのカウンセリングが導き出す、あなただけの特別な“処方“です。心身の調和をもたらす植物療法の世界を、ぜひ体感してください。

◆着席スタイルのビュッフェランチとともに、心豊かな交流のひとときを

今回のイベントでは、体と心にやさしい旬の美食を、着席スタイルでゆったりと味わいながら、植物療法の世界に楽しく触れるひとときをお届けします。ランチタイムには、フランス・Herbiolys研究所より来日する二人のゲストも、皆様の輪に加わります。「本物の植物療法ってなに？」「フランスではどんな風に取り入れているの？」そんなお話も直接聞ける、贅沢でアットホームな交流会です。

【日本初開催】Herbiolys研究所 メディア関係者様向け取材会のご案内

フランスをはじめ、ヨーロッパ各国の医療従事者や専門家にその品質を高く評価されているHerbiolys研究所責任者の7年ぶりとなる来日に合わせ、５月11日（月）に、同研究所初となる日本でのメディア関係者様向け取材会を開催します。

近年、日本国内でもセルフケアへの関心が高まる中、植物の新芽に備わる生命力を活用する「ジェモセラピー（植物幹細胞療法）」は、新たな選択肢として、様々な分野の専門家から注目を集めています。本取材会では、同研究所代表のブノア・アルティクロー氏と、自然療法士のセリーヌ・アルティクロー氏より、コロナ禍を経てさらなる深化を遂げるジェモセラピーの最新事情を、欧州での活用事例やフランス国内での臨床例を交えてご紹介します。

また、2015年に同研究所との提携に基づき正式に日本に導入して以来、さらなる広がりを見せるジェモセラピーの国内での今後の展望について、一般社団法人日本ジェモセラピー協会代表の盛山葉子から、詳しくご説明させていただきます。

日本初開催となる今回の取材会は、フランス本国の研究所責任者へ直接インタビューいただける貴重な機会となります。医療従事者をはじめ、心身双方の健康を志す様々な分野の専門家からも注目を集める欧州最先端の植物療法について、フランスと日本、それぞれの視点から多角的に取材いただける、またとない場です。

ご希望の媒体には、個別インタビューを取材いただくことも可能です。

ご多忙の折とは存じますが、万障お繰り合わせの上、ぜひご出席賜りますよう、お願い申し上げます。

◆【メディア関係者様向け取材会 開催概要】

・日時：2026年5月11日（月）11:00～12:30（受付開始 10:30～）

・会場：エルボリストリー ル・スリール（東京都目黒区自由が丘 1-24-1）

・主催：一般社団法人 日本ジェモセラピー協会

・内容：※通訳を介した取材会です。

1. フランス・Herbiolys研究所の理念および活動紹介

2. 植物幹細胞療法「ジェモセラピー」の最新動向と臨床例

3. 日仏両国の視点から見る植物療法の広がりと、今後の展望について

4. 質疑応答、フォトセッション、個別取材

・出席者：

ブノア・アルティクロー（Herbiolys研究所CEO）

セリーヌ・アルティクロー（自然療法士・Herbiolys研究所ブランドマネージャー）

盛山葉子（一般社団法人 日本ジェモセラピー協会代表）

盛山愛佳（一般社団法人 日本ジェモセラピー協会理事）

◆【5/11メディア関係者様向け取材会 お申込ページ】※お申込締切日：5月8日

https://forms.gle/BZvs2SgiSfdpCYz88

※5月4日（月）の「Herbiolys研究所 来日特別イベント」も、取材いただくことが可能です。

ご希望の方は、上記フォームより、お申し込みください。

◆【個別取材について】

個別インタビュー取材をご希望の媒体様におかれましては、上記の取材申込フォームより、お申し込みください。

調整の上、別途お時間を設けさせていただきます。

◆【本件に関するお問い合わせ】

一般社団法人 日本ジェモセラピー協会 担当：盛山

TEL:050-8880-7568

MAIL: info@gemmo-therapy.jp

一般社団法人 日本ジェモセラピー協会について

フランス植物療法ジェモセラピーの普及と教育を目的に活動。Herbiolys研究所と提携し、日本国内における植物療法の正規教育・研究・普及活動を行っています。

【協会概要】

団体名：一般社団法人 日本ジェモセラピー協会

所在地：東京都目黒区自由が丘 1-24-1

代表：盛山葉子

事業内容： 日本における植物療法の正規教育、研究、普及活動

設立：2015年

HP：https://www.gemmo-therapy.jp/