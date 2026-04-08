4月21日無料開催【プロデュース人材育成講座vol.16】コンサバ企業のアセットをスタートアップに注ぎ込む！

特定非営利活動法人 ZESDA（日本経済システムデザイン研究会）

NPO法人ZESDA（代表理事：桜庭大輔、所在地：東京都中央区）と研究・イノベーション学会は、4月21日（火）にプロデュース人材育成講座vol.16『コンサバ企業のアセットをスタートアップに注ぎ込む！～プロデュース事例とノウハウ～』(https://zesda.jp/psri016/)を開催します。今回は、株式会社リバネス 執行役員 長谷川和宏氏さんをゲストにお招きし、コンサバ企業（既存大企業）の多様なアセットをスタートアップへ戦略的に注ぎ込むプロデュース手法と事例についてご講演いただきます。

■組織文化の違いを越えて、事業創出へ

長谷川氏には、研究開発力・顧客基盤・ブランド力・人材・資金・実証フィールドといった既存企業の有形無形の資産を、どのようにスタートアップの成長エンジンへと転換してきたのか、具体的な事例を交えて解説いただきます。単なるマッチングやオープンイノベーションの枠組みにとどまらず、両者の組織文化の違いを乗り越え、事業創出へと結実させる「プロデュースの設計思想」や実践的ノウハウを共有いただく予定です。

また、成功事例のみならず、推進過程で直面した壁や合意形成のプロセス、スケールに至るまでの構造的課題についても掘り下げ、参加者が自組織に応用可能な示唆を得られる内容といたします。

講演後には質疑応答およびディスカッションの時間を設け、企業・スタートアップ双方の立場からの具体的な連携可能性についても議論を深める予定です。

■イベント：プロデュース人材育成講座vol.16 『「コンサバ企業のアセットをスタートアップに注ぎ込む！～プロデュース事例とノウハウ～」』(https://zesda.jp/psri016/)

■ゲスト（敬称略）

・長谷川 和宏（はせがわ かずひろ）：株式会社リバネス 執行役員CHO

■司会（敬称略）

・桜庭 大輔（さくらば だいすけ）：NPO法人ZESDA代表

■開催日時：2026年4月21日（火）19：30～20：30 （18:50より受付を開始します）

■会場：TiB Tokyo Innovation Base（東京都千代田区丸の内3-8-3）

■料金：無料

■参加申込：https://zesda.jp/psri016/

※申し込みの際は、メールアドレスの誤入力にご注意ください。

■主催：NPO法人ZESDA

■共催：研究・イノベーション学会

■運営：研究・イノベーション学会プロデュース研究分科会

■講座終了後、20:30～21:00の間、参加者交流の時間を予定しています。講師・参加者同士の意見交換の場として、自由にご参加ください。

■アーカイブ配信について

本講座は、終了後に録画アーカイブを配信予定です。当日参加が難しい方も、後日ご自身の都合のよい時間にご視聴いただけます。また、会場でご参加いただいた方にも、内容の振り返り用としてお申し込みいただけます。視聴料は以下の通りです。

■アーカイブ視聴料：2,000円

■お支払方法：クレジットカード

■視聴申込：https://zesda.jp/psri016/