【大正健康ナビ】大人の百日咳・大人の百日咳チェック

大正製薬株式会社

大正製薬株式会社（以下、当社）が運用する健康情報サイト「大正健康ナビ（https://www.taisho-kenko.com）」では、このたび「大人の百日咳」ならびにセルフチェックをすることができる「大人の百日咳チェック」の2本の記事を、最新情報を反映した内容へアップデートしました。

これらの記事は以前より公開していましたが、2025年に百日咳が全国的に流行し、多くの方が不安や疑問を抱える中で、特に多く閲覧されたことを受け、改めて情報の精度と分かりやすさを見直しました。

大正健康ナビでは、単に情報を届けるだけでなく、生活者の関心や社会の動きに応じてコンテンツを磨き続けることを大切にしています。

百日咳は「子どもの病気」と捉えられがちですが、大人でも気づかないうちに感染し、長引く咳に悩まされるケースも少なくありません。今回のアップデートでは、大人の百日咳の特徴や注意点、受診の目安などを、生活者の視点に立って整理しました。

今後も大正健康ナビでは、皆さまが日常の中で「気になる」「知っておきたい」と感じる疾患や症状について、信頼できる情報を分かりやすく届けるとともに、医療や社会の変化に合わせて内容を最新の状態に保つことにも力を入れてまいります。



■4月8日 アップデート健康情報

大人の百日咳

https://www.taisho-kenko.com/column/33/?utm_source=newsletter&utm_medium=post&utm_campaign=20260408kennavi01(https://www.taisho-kenko.com/column/33/?utm_source=newsletter&utm_medium=post&utm_campaign=20260408kennavi01)

＜目次＞

- 百日咳はどんな咳が出る？- 百日咳ってどんな病気？- 子どもが百日咳にかかるとどんな症状が現れるの？- なぜ大人も百日咳に気をつけなければいけないの？- 5種混合ワクチンとは？- 百日咳の治療はどのようなことをするの？- 妊娠中の百日咳の治療は？ワクチンは受けられる？- 大人の症状は子どもと違うの？- 家庭内での感染例は？- どうすれば予防できるの？

大人の百日咳チェック

https://www.taisho-kenko.com/check/47/?utm_source=newsletter&utm_medium=post&utm_campaign=20260408kennavi02(https://www.taisho-kenko.com/check/47/?utm_source=newsletter&utm_medium=post&utm_campaign=20260408kennavi02)

子どもの病気と思われがちな百日咳が、ここ最近では大人に増えています。コンコンという原因不明の咳が長く続いている人は、要注意！周囲に感染を広げてしまわないためにも、気になる症状をチェックしましょう。



■監修プロフィール

こどもとおとなのクリニック パウルーム 院長

黒木 春郎（くろき・はるお）先生

千葉大学医学部卒業。医学博士。千葉大学医学部臨床教授。公認心理師。千葉大学医学部関連病院勤務を経て、1998年千葉大学医学研究院小児病態学教官。2005年外房こどもクリニック開業（千葉県いすみ市）を経て、08年医療法人社団嗣業の会理事長、23年より「図書室のなかのクリニック」をコンセプトにした、こどもとおとなのクリニック パウルームを東京都港区に開業。日本小児科学会専門医・指導医。日本感染症学会専門医・指導医・評議員。日本遠隔医療学会幹事。著書に『駆け抜けた17年』（幻冬舎）、『プライマリケアで診る小児感染症 7講』（中外医学社）、共著『最新感染症ガイド R-Book 2018-2021』（日本小児医事出版社）ほか多数。

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