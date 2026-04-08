イタリアのラグジュアリーインテリアブランド＜Rimadesio＞の取り扱いを開始

株式会社エスエムダブリュ・ジャパン

株式会社エスエムダブリュ・ジャパン（本社：東京都港区、代表取締役社長：アレッシオ・ジャコメル）は、イタリアのインテリアブランド＜Rimadesio（リマデジオ）＞の日本国内における独占販売権を取得し、年内より本格展開を開始いたします。

これにより、日本市場において同ブランドの製品を一貫したコンセプトのもとで展開し、ブランド価値のさらなる向上を目指します。本提携により、弊社が展開するドイツのプレミアムキッチンブランド「SieMatic」と「Rimadesio」を融合したトータルインテリア空間の提案拠点として、年内に東京都港区南青山に新ショールームを開設する予定です。

Rimadesio

1956年にイタリアで創業したインテリアブランドです。ガラスを中心とした革新的な素材使いと、精緻なアルミフレーム構造により、建築と融合するプロダクトを展開しています。お客様のご要望をもとに、空間の個性や間取りに寄り添いながら、唯一無二の空間を創出します。

ドア、パーティション、収納システム、家具など、空間全体をトータルに構成する多彩なプロダクトを展開し、住宅、ホテル、商業施設、オフィスなど、さまざまなプロジェクトに採用されています。洗練されたデザインと高い機能性を兼ね備え、空間に統一感と上質な美しさを実現します。持続可能性を重視した生産体制とデザイン哲学により、イタリア本国にとどまらず、世界各国の建築家やインテリアデザイナーから高い支持を集めています。

2026年のミラノ・デザインウィークにおいて、Rimadesioは創業70周年を記念するコンセプト

「BECOMING」を発表します。年間を通じてブランドの指針となるこのコンセプトは、デザイン、

建築、アート、そして人々の絆を一つに結びつけるものです。

1. 旗艦店での新作コレクション発表

ヴィスコンティ・ディ・モドローネ通りのフラッグシップストアでは、建築家ジュゼッペ・バヴーゾによる最新コレクションを披露。革新的な素材や仕上げを取り入れたシステム家具を中心に、ブランドの美学をアップデートします。

■ Rimadesio フラッグシップストア／新作コレクションの発表

会場：Via Visconti di Modrone 26, Milano

会期：１.4月14日（火）～24日（金） 10:00～19:00 ※アポイントのみ

２.4月25日（土）～26日（日） 10:00～19:00 一般公開

※１.の日程でRimadesio現地スタッフによるご案内をご希望の方は、エスエムダブリュ・ジャパン

額賀まで事前にご連絡ください。

2. イジンバルディ宮（Palazzo Isimbardi）での特別展示

歴史的建造物「Palazzo Isimbardi」を舞台に、記憶と未来が交差する体験型展示を行います。

■ Palazzo Isimbardi／創業70周年記念イベント

会場：Corso Monforte 35, Milano

会期：4月21日（火）～26日（日） 10:00～18:00

※スペースに限りがありますため、以下のリンクより入場登録をお願いいたします。

https://cloud.marketing.rimadesio.it/MDW26?lang=en

ぜひご高覧賜りますよう、宜しくお願い申し上げます。

【お問い合わせ先】

株式会社エスエムダブリュ・ジャパン

住所 東京都港区南青山2-13-10 ユニマットアネックスビル2F

営業時間 10:00 - 18:00（土・日・祝休）

TEL 03-5785-4300

www.siematic-japan.com/

発行：株式会社エスエムダブリュ・ジャパン

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GROUP：株式会社カッシーナ・イクスシー