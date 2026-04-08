＜出展募集＞ 第10回「フェムテックジャパン 2026 in TOKYO」開催、4月末まで早期申込割引価格で受付中

株式会社G-Place

日本らしいフェムテックの創出を目指して活動する「Femtech Japan」(株式会社G-Place、東京支社：東京都中央区、代表取締役社長：綾部 英寿)は、実行委員会メンバーとして、第10回目となる「フェムテックジャパン フェムケアジャパン 2026 in TOKYO」を2026年7月8日(水)に「アニヴェルセル 表参道」（東京都港区）にて開催いたします。本イベントは、出展ブースやセミナーを通じ、来場者が女性特有の健康課題に関する製品やサービスと出会う機会を提供しています。現在、フェムテックおよびフェムケアに関連する製品・サービスの提供、あるいは関連する取り組みを行っている企業、団体、学校法人等からの出展を募集しており、4月末までのお申し込みで出展料を割り引く「早期申込割引」も実施しています。あわせて全来場者へ配布する「公式パンフレット」への広告掲載枠の募集しております。

イベント詳細：https://femtech-japan.com/event/260708/

■「第10回 フェムテックジャパン フェムケアジャパン 2026 in TOKYO」概要

「フェムテックジャパン フェムケアジャパン 2025 in TOKYO」の模様１.「フェムテックジャパン フェムケアジャパン 2026 in TOKYO」ロゴ[表1: https://prtimes.jp/data/corp/157137/table/62_1_725f3740042a705fb0b9a3cb1d7587ec.jpg?v=202604081251 ]

■開催実績およびアンケート結果

「フェムテックジャパン フェムケアジャパン」は、これまでに9回開催されており、今回で記念すべき10回目となります。出展者による製品やサービスの出展に加え、毎回様々なセミナーを開催しているほか、2022年からは毎年12月にフェムテックジャパンアワードを開催、フェムテック・フェムケアに取り組む企業・団体の中からその年注目の商品・サービスを表彰しています。加えて、2025年の7月にフェムテックジャパンイノベーションピッチを初開催しました。これは、女性特有の健康課題解決へ向けた革新的な製品・サービス開発に取り組む企業・団体などが対象としたコンテストで、研究・開発途上のものから発売・提供開始済みのものまで、あらゆる製品・サービスが対象です。

また、過去に実施したアンケートでは、出展者及び来場者から高く評価いただいています。 2025年7月10日開催に開催した第8回では、出展に関する満足度は「満足」と「やや満足」を合わせると100%となりました。

「フェムテックジャパン フェムケアジャパン 2025 in TOKYO」の模様２.「フェムテックジャパン フェムケアジャパン 2025 in TOKYO」の模様３.[表2: https://prtimes.jp/data/corp/157137/table/62_2_b775c27acb274e2e8fb0796175925679.jpg?v=202604081251 ]

【第8回 出展者アンケート】

出展に対する満足度：100％(満足84.6%、やや満足15.4%の合計)

今後も出展を検討したい 100% （「まだ先の事なので分からない」との回答を除く）

【出展者コメント（抜粋）】

「来場者数もそうですが、感度の高い層が来場されるイベントだと認識しています。商品を知ってもらうだけでなく、率直な感想や意見、反応を見られるのが一番の魅力です。」

「繋がりたいお客様にダイレクトにお会いできるチャンスが多い。」

「フェムテック普及への想いや意識が強い来場者様、出展社様とコミュニケーションがとれたため。」

【第8回 来場者アンケート】

満足度：95.8％ (満足56.3%、やや満足39.5%の合計)

次回も来場したい 100% (「まだ先の事なので分からない」との回答を除く)

【来場者コメント（抜粋】

「幅広いコンテンツがあり、興味深かった。フェムケアのトレンドも知ることができて仕事のためになっただけでなく、自分の今後のケアについても考える良い機会となった。」

「たくさんブースが出ていて初めて目にするものも多く、色々とお話を聞けました。」

「毎回、色々な情報が聞けるので、とてもためになります。」

■フェムテックジャパンイノベーションピッチについて

革新的なアイデアや技術でフェムテック分野に挑戦する企業や団体を選出するコンテスト「Femtech Japan Innovation Pitch（フェムテックジャパン イノベーションピッチ）」を、「第10回 フェムテックジャパン フェムケアジャパン 2026 in TOKYO」にて開催いたします。

本コンテストは、昨年のフェムテックジャパン フェムケアジャパンで初開催されました。女性特有の健康課題解決へ向けた革新的な製品・サービス開発に取り組む企業・団体などが対象で、研究・開発途上のものから発売・提供開始済みのものまで、あらゆる製品・サービスを対象としています。事前の一般投票を参考に選考委員会が最終ノミネートを選出し、候補者は2026年7月8日（水）に開催されるコンテストピッチ（短時間のプレゼンテーション）に参加し、製品やサービスに込めた想いを発表していただきます。結果は当日決定し、授賞式も同日に開催されます。

ピッチ登壇は最終ノミネートに選出された企業・団体等のみとなります。また登壇時間は最終ノミネート数によって変化しますが、「第10回 フェムテックジャパン/フェムケアジャパン 2026 in TOKYO」の出展者、同イベントパンフレットへの広告出稿者、その他というカテゴリーによって異なります。昨年行われた前回は、出展者が6分00秒、広告出稿者が4分30秒、その他が3分00秒でした。

応募期間は、2026年4月10日から6月10日を予定しています。エントリー費用は不要です。応募方法およびその他詳細は、順次下記サイトにて公表されます。

▶ エントリーフォーム： https://business.form-mailer.jp/fms/262a9944341194

▶ コンテスト詳細： https://femtech-japan.com/innovation-pitch/

■関連リリース

2025年6月5日リリース

「フェムテックジャパン / フェムケアジャパン 2025 in Tokyo」を2025年7月10日に開催決定

https://g-place.co.jp/news/n-388/

2025年8月8日リリース

フェムテックジャパンイノベーションピッチ受賞者決定

https://g-place.co.jp/news/n-396/

■Femtech Japanについて

女性特有の健康課題をテクノロジーで解決するという考え方が「フェムテック」（female + technology）です。Femtech Japanは、日本に日本らしいフェムテックを広めるため、株式会社G-Placeが2021年1月に立ち上げた取り組みです。現在はイベント・セミナー開催、マーケットリサーチ、フェムテック・フェムケア系ブランド・サービスの販促サポート、施設内トイレへの生理用品設置サポート（「誰もが快適な生理を」プロジェクト）等の活動を行っています。

▶ Femtech Japan ウェブサイト： https://femtech-japan.com

主催イベント「Femtech Japan Femcare Japan」主催イベント「Femtech Japan Femcare Japan」

■株式会社G-Placeについて

1968年に「日本グリーンパックス」として事業をスタート。2019年5月、創業50周年を機に現社名に変更しました。「アイディアで未来をつくる、創造総合商社」を掲げ、さまざまな分野で独自性のある商品やサービスを提供しています。創業から一貫して、全国自治体のごみ減量を支援する事業を柱にしており、現在では、高所安全対策製品や再生樹脂製品の販売、天然由来成分にこだわったオリジナルの化粧品や雑貨類の企画・販売、海外家電製品の輸入販売なども行っています。海外にも拠点を設け、積極的に事業を展開中です。

2020年からは当社の株の100％を一般財団法人辻・山中財団が保有する体制に移行しており、当社の得た収益の一部は配当金として財団に支払われたのち、社会に対し意義のある事業に寄付される仕組みになっています。 ※辻は「一点しんにょう」が正式表記

株式会社G-Place 公式サイト https://g-place.co.jp/

一般財団法人辻・山中財団 公式サイト https://www.tsuji-yamanaka-zaidan.jp/

【会社概要】

商号：株式会社G-Place （読み：ジープレイス）

所在地：〒617-0835

京都府長岡京市城の里10-9

創業／設立：1968年5月7日／1969年5月16日

代表取締役社長：綾部英寿

公式HP：https://g-place.co.jp