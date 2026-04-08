AI時代の購買行動はどう変わるのか―生活者の“AI活用”を読み解くウェビナーを再配信

株式会社電通マクロミルインサイト

株式会社電通マクロミルインサイト（本社：東京都中央区、代表取締役社長：眞鍋 尚行、以下「電通マクロミルインサイト」）は、株式会社電通（本社：東京都港区、代表取締役 社長執行役員：松本 千里）と共催で開催したウェビナー「AIによる購買行動の変化」を、このたび再配信いたします。

生成AIやAIエージェントの登場により、生活者は日常の情報収集や判断にAIを取り入れ始めています。一方で、購買行動におけるAI活用はまだ発展途上にあり、生活者の行動や意識には過渡的な変化が見られます。

こうした状況を踏まえ、生活者のAIの浸透状況や受容度、ならびに購買行動への影響を明らかにすることを目的に、電通マクロミルインサイトで【購買行動におけるAI浸透度調査】を実施しました。

本ウェビナーでは、調査結果をもとにAIが購買行動に与える影響を解説するとともに、すでに買い物でAIを積極活用する“AI購買パイオニア層”※1 から読み解けるカスタマージャーニー変化の兆しに迫ります。

さらに、調査結果から作成したAI購買パイオニア層の仮想ペルソナ※2 へのインタビューを通じ、今後、企業がマーケティングやプランニングにおいてAI活用をどのように進めていくと良いのかヒントをお伝えします。

初回開催時には、生活者理解やCX設計に携わるマーケター、プランナーの方々を中心に多くの反響をいただきました。

本再配信は、AI時代の購買行動を体系的に捉え直したい方や、今後のマーケティング戦略に活かすヒントを得たい方に向けた内容となっています。

※1 “AI購買パイオニア層”とは

日常の買い物において、AIを情報探索・比較検討・購買判断に積極的に取り入れている先行ユーザー層。生活者の“AIを活用した購買行動”の未来を先取りしている層として位置づけています。

※2 “AI購買パイオニア層の仮想ペルソナ”とは

調査結果をもとに、AI購買パイオニア層の特徴・意識・行動を反映して作成したペルソナ。

実在の人物ではなく、調査データをAIで分析・モデル化したものです。

当ウェビナーで学べるポイント

・生活者の“AI活用”の実態と、購買判断プロセスの変化の兆し

・AIを活用したマーケティング手法

・自社のマーケティング戦略・顧客体験設計にAIを取り入れるヒント

このような方にオススメのウェビナーです

・AI時代の生活者理解を深め、今後の変化を先取りしたい方

・生活者のAI活用を前提に、CX/コミュニケーション戦略を再設計したい方

・自社のマーケティング・プランニングにAI活用を取り入れたい方

ウェビナー概要

タイトル：AIによる購買行動の変化

開催日時：2026年4月16日（木）～4月22日（水）

申込締め切り：2026年4月15日（水） 14時

開催形態： オンライン配信

参加費： 無料

申込URL： https://www.dm-insight.jp/seminar/seminar-archive-ai20260416/(https://www.dm-insight.jp/seminar/seminar-archive-ai20260416/?utm_source=dmi&utm_medium=pressrelease)

登壇者プロフィール（初回ウェビナー開催時）

武藤 隆史／株式会社電通 第5マーケティング局 マーケティングコンサルティング3部 GM／シニア・マーケティング・ディレクター

広告、空間、アニメ、事業等のコンセプトメーキング、自動車、タイヤ、テーマパーク、飲料、消費財等の国内外クライアントのブランド/コミュニケーション戦略立案に従事。2012年から4年間、上海電通（中国）に赴任。電通ジャパニメーションスタジオ代表。権利クリアなAIを活用したコンテンツ生成ソリューションMAFAプロジェクトを推進する等、近年はAI×コンテンツの可能性も研究。

杉之尾 剛生／電通 第５マーケティング局 シニアマーケティングコンサルタント／AIマスター

電通総研で価値観国際比較調査・予測市場などのリサーチに従事後、電通にてマーケティングコンサルタントとしてデータドリブンな戦略立案と実行を支援。現在はDCR（データクリーンルーム）を活用したプライバシー対応型のデジタル販促キャンペーンや、クラウド型ファンコミュニティを核にしたCRM/ブランド成長施策を推進。AIマスターとして、生成AIを組み込んだPoC～導入まで一気通貫での課題解決ソリューション提供に注力。

※上記はセミナー開催時（26年1月）の所属、現在は株式売社電通総研 クロスイノベーション本部 ＡＩデータテクノロジーＵ ＡＩ開発センター プロダクト開発１グループ（出向中）に所属

永原 花菜／株式会社電通マクロミルインサイト インサイトアクティベーション室 ／アイプランナー

2022年株式会社電通マクロミルインサイト入社。食品やゲーム、不動産など幅広いカテゴリーの商材に潜在する生活者インサイトを起点に、コミュニケーションプランニングやPDCAサイクルの構築支援に従事。

【リリースに関する問い合わせ先】

株式会社電通マクロミルインサイト 広報チーム

Email：dmi_pr@ml.dm-insight.jp