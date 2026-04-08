「その現場、“命の危険”を放置していませんか？」

シフトアップ株式会社

シフトアップ株式会社（本社：東京都中央区）は、屋外現場の熱中症リスクを大幅に軽減する移動式クーリングシェルター「ユニコンCOOL（ユニコンクール）」の2026年モデルの提供を開始しました。

本製品は、2026年4月15日（水）・16日（木）・17日（金）にインテックス大阪で開催される「防犯防災総合展 2026（熱中症対策展）」（ブースNo.2-518）に出展致します。



2025年の発表以降、建設・イベント・工場分野などを中心に問い合わせが急増。

「現場の安全対策として“すぐ導入できる解決策”」として、導入検討が加速しています。

課題：対策している“つもり”が一番危ない

移動式クーリングシェルター「ユニコンCOOL（ユニコンクール）」2026年モデルイメージ図。

近年の地球温暖化の影響により、屋外で働く人々の健康リスクは年々深刻化しています。特に夏場には熱中症による労働災害や死亡事故が全国的に多発するなど、年々状況は深刻となっています。こうした状況を背景に、厚生労働省は「職場における熱中症予防対策ガイドライン」を策定し、労働安全衛生法に基づく予防措置の徹底を事業者に義務付けるなど、対策の強化を図っています。

そのため何らかの対策を講じている企業がほとんどですが、果たしてその対策で「十分」といえるのでしょうか？

- 空調服だけでは防げない極端な猛暑- 日陰・休憩所が不十分な現場- 「少し休めば大丈夫」という誤った判断

対策を講じていてもこのような環境が、重大な労働災害リスクを生み出しているのです。

だからこそ、 今、求められているのが “確実に体温を下げられる場所”の常設です。

解決策：「ユニコンCOOL」なら“その場で確実に涼める”

照り返すアスファルトと止まらない汗。現場の最前線は、常に熱中症のリスクと隣り合わせです。

ユニコンCOOLは、設置した瞬間から“避難できる冷却空間”を作ることが可能な移動式シェルターです。

ユニコンCOOLであれば「対策をしていたはずだったのになぜ事故が...」という対策していた”つもり”だけでは防ぐことができなかったリスクの回避が可能となっています。

導入企業が評価する3つの理由

移動式クーリングシェルター「ユニコンCOOL（ユニコンクール）」設置イメージ図。１. 届いたその日から使用開始できるスピード導入

・搬入～設置までスムーズ（組み立て時間は約10分）

・電源があればすぐ稼働

・女性でも楽々組み立てが可能

⇒ ユニコンCOOLは 「明日から使える熱中症対策」と言えます

２. 外気温38℃でも20.5℃まで冷却可能で“しっかり涼しい”

・高断熱パネル採用で外気温をブロック

・短時間で体温をリセットできる環境を提供

・作業者の集中力・体力の維持をサポートして作業効率UP

⇒ユニコンCOOLで休憩の“質”が変わる＝事故リスク低減を実現

３. 年間を通じて使える

・夏：冷却シェルター

・冬：暖房休憩所

・仮設設備なのに繰り返し使える

⇒ユニコンCOOLは 「一年中快適な休憩空間」を提供します

こんな現場に導入されています

夏：冷却シェルター冬：暖房休憩所- 建設・土木現場- 屋外イベント・フェス- 工場の屋外作業エリア- 農業・畜産現場- 災害・緊急対応拠点

⇒ 「どこでも設置できる」＝汎用性が強み！

よくある導入のきっかけは？

経営視点から見た導入メリット

マラソン大会などの屋外イベント・フェス工場などの作業エリア- 「危険レベルの暑さに対する対策を講じたい」- 「安全対策として休息を取れる空間を備えたい」- 「取引先から対策強化を求められた」⇒ 1つでも当てはまれば、導入検討のタイミングです！- 労働災害リスクの低減- 安全配慮義務への対応強化- 従業員満足度・定着率の向上- 企業イメージの向上

ユニコンＣＯＯＬは従業員の安全な労働環境を守るだけではなく、上記のような経営視点で見たリスクからも経営者を守ります。

期間限定！導入相談・デモ受付中

展示会出展情報

移動式クーリングシェルター「ユニコンCOOL（ユニコンクール）」設置イメージ図。

現在、2026年シーズンに向けて法人向けの無料相談・デモンストレーションを受付中です。

- 実機確認- 設置シミュレーション- 見積提示

すべて対応可能となっております。

シーズンに先立ち、改良された2026年モデルをご用意しております。拡張性も更に改良を加えて用途や人数に応じてスペースを自在に拡張可能に。

デモンストレーションではこちらの2026年モデルを実際にご覧いただく事が可能です。

無料導入相談やデモンストレーションの一環として2026年4月15日（水）・16日（木）・17日（金）にインテックス大阪で開催される「防犯防災総合展 2026（熱中症対策展）」（ブースNo.2-518）に出展致します。

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/164335/table/4_1_da458e86d7ca96ea2e3ec70e43e5882b.jpg?v=202604081251 ]

※実機展示・冷却体験あり。取材・導入相談も可能です。

お問い合わせ（今すぐご相談ください）

2026年4月15日（水）よりインテックス大阪にて開催。

ユニコンCOOL専用サイト：

https://unicomcool.shiftup.co.jp/(https://unicomcool.shiftup.co.jp/)

※ユニコンCOOLの詳細がご覧いただけます

TEL ：03-6264-1958

Email：unicom@shiftup.co.jp

「まずは話を聞くだけ」でも問題ありません！

最後に

猛暑は“予測できるリスク”です。

その対策ひとつで、事故は「安心」に変わります。

一歩の対策、一生の安全。

「まだ大丈夫」「これくらいで大丈夫」ではなく「今すぐ対策する」

そんな企業から選ばれているのがユニコンCOOLです。

製品仕様（標準モデル）

会社概要

移動式クーリングシェルター「ユニコンCOOL（ユニコンクール）」設置イメージ図。[表2: https://prtimes.jp/data/corp/164335/table/4_2_989a865877e1b9710bfabed52e359943.jpg?v=202604081251 ][表3: https://prtimes.jp/data/corp/164335/table/4_3_2bb9265406adfb3505e8635eb9f74e51.jpg?v=202604081251 ]