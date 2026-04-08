大日本印刷とメタバースクリエイターズ、VTuberと3Dクリエイターの共創による3Dアイテム流通の実証実験を開始

株式会社メタバースクリエイターズ

株式会社メタバースクリエイターズは、大日本印刷株式会社（DNP）と協働し、VTuberと3Dクリエイターの共創によるアバターやアバター用衣装などの3Dアイテムの流通に関する実証実験を2026年4月8日に開始します。

本実証実験では、VTuberと3Dクリエイターが協働で制作した3Dアイテムの展示・販売・利用機会を提供し、ファンとの交流のあり方や可能性を検証します。DNPが実証実験の企画立案と効果検証を担い、メタバースクリエイターズはバーチャル空間で交流できるプラットフォーム「VRChat」＊1における仮想空間の制作・運用と、3Dアイテムの制作支援および販売運営を担います。

【実証実施の背景と狙い】

近年、アバターを介してコミュニケーションできるソーシャルVR市場の拡大にともない、3Dモデルなどのデジタルコンテンツの制作・販売が大きく増加しています。創作物の総合マーケット「BOOTH」＊2においても3Dモデルカテゴリの2025年の取扱高は約104億円に達し、前年比約179%の成長を示しました＊3。一方で、VTuberが3Dアイテムを制作・活用する際には、3Dクリエイターとの個別調整や制作コストの負担、収益化の難しさといった課題があり、参入や継続的な活動のハードルとなっています。

DNPは、2022年から「イメージアーカイブ・ラボ(R)」＊4を通じて、クリエイターの創作活動と経済活動の両立を支援してきました。さらに2025年からは、VRや3Dデータを扱うデジタルクリエイターの創作活動や作品販売へ対象領域を拡張しています。メタバースクリエイターズは、ソーシャルVR領域におけるワールド制作、3Dアイテム制作、イベント企画・運営を通じて、クリエイターが活躍できる場づくりに取り組んできました。



今回の実証実験では、発信力を持つVTuberと技術力を有する3Dクリエイターによる共創モデルに着目し、「VRChat」上での創作・流通・発信の仕組みを構築することで、新たな収益機会やファンとの関係構築の可能性を検証し、その環境の構築を目指します。

【実証実験の概要】

１．VTuber監修3Dアイテム・アバターを販売

VTuberの「日ノ本マイ」「犬見るく」「まんさや」と、3Dクリエイターの「DEMITASS-KUN」「研究員ケミカル」「march-maru」「伊ノ本カズラ」「バーチャル餓狼ロロミ」が共創し、それぞれの個性や世界観を生かした3Dアイテムやアバターを制作します。これらのアイテムを「BOOTH」および「VRChat Avatar Marketplace」を通じて販売し、購入者は「VRChat」内で利用できます。DNPは、購買行動や利用実態を分析し、VTuberと3Dクリエイター双方にとって持続的な収益機会につながる可能性を検証します。

○販売期間：2026年4月8日（水）～2027年4月7日（水）

○販売先：

・BOOTH：https://metacreatorstyo.booth.pm/

・VRChat Avatar Marketplace：各商品ページから購入できます。

２．VRChatワールドの公開

「DNPコンテンツインタラクティブシステム みどころギャラリー XR型」＊5を活用し、「VRChat」向けのワールド（ワールドクリエイター「黒鳥」「akimin」）を公開します。当ワールドでは、VTuberの紹介、3Dアイテム・アバターの展示・販売に加え、購入した3Dアイテムやアバターを活用して交流できる場を提供します。スマートフォンからのアクセスにも対応し、高性能なPCやヘッドマウントディスプレイ（HMD）を保有していない幅広いユーザーにも参加しやすい環境を目指しました。



○公開期間：2026年4月8日（水）～5月15日（金） ※予定

○URL：https://vrchat.com/home/world/wrld_daaf8c5c-9082-4be8-8ad5-c23c2209b1b9/info

○プラットフォーム：VRChat

※推奨環境等はVRChat公式Webサイトをご確認ください

○実証実験の詳細：https://note.com/imagearchiveslab/n/n884fd2ab6233

３．「メタプリ」と「Piプリ」を組み合わせたバーチャル・リアル連動体験

当ワールド内には、メタバース内でアバターを使って記念撮影できる「メタプリ」＊6を設置します。ユーザーはVTuberのオリジナルフレーム撮影を楽しめます。撮影した画像は、DNPの証明写真機「Ki-Re-i（キレイ）」のサービス「スマホから写真 100円Piプリ（ピプリ）」＊7を通じてプリントでき、メタバースでの体験を写真として手元に残せます。

【今後の展開】

メタバースクリエイターズは、今回の実証実験ではDNPとの協働により、VTuber×3Dクリエイターというクリエイターにとっての新たな共創機会の実現を目指します。当社は自社コンテンツ事業の経験、知見を有し、コンテンツの販売やファンコミュニティを醸成できる体制を有しています。その強みを活かし、今後もさまざまな企業やVTuberなどと協働し、引き続きメタバースコミュニティとクリエイターエコノミーの活性化に貢献してまいります。

■ メタバースクリエイターズについて

メタバースクリエイターズは、クリエイターの成長を支援し、企画から開発まで並走しながら、日本のクリエイターが生み出すコンテンツをグローバルに発信しています。

VRChatやRobloxなど多様なメタバースにおいて、作品づくりからプロモーションまで一貫したサポートを行い、日本発メタバース文化を世界のカルチャースタンダードとして実現することに挑み続けます。

社名： 株式会社メタバースクリエイターズ

本社所在地：〒150-0001 東京都渋谷区神宮前六丁目23-4 桑野ビル2階

代表取締役：若宮和男

事業内容：

メタバースクリエイターのプロデュース及びマネージメント

メタバースコンテンツの企画、制作、販売、配給、配信

著作権その他の知的財産権の取得、管理

設立： 2023年4月3日

HP：https://metaverse-creators.tokyo/





＊1 VRChat ：VRChat Inc.が開発・運営する世界最大級のソーシャルVRプラットフォーム。

＊2 BOOTH ：ピクシブ株式会社が運営する、イラスト投稿サイトpixivと連携した創作物の総合マーケット。

＊3 出典：「BOOTH 3Dモデルカテゴリ 取引白書2026」https://www.pixiv.co.jp/2026/02/06/110000

＊4 「イメージアーカイブ・ラボ」について → https://imagingmall.com/imagearchiveslab

＊5 「DNPコンテンツインタラクティブシステム みどころギャラリー XR型」について →

https://www.dnp.co.jp/biz/products/detail/20173647_4986.html

＊6 メタプリ：メタバースクリエイターズが提供する、「VRChat」などのメタバース内でアバターを使った記念写真を撮影できるプリントシール機（プリ機）風アセット。

＊7 DNP証明写真機「Ki-Re-i」の「スマホから写真 100円Piプリ（ピプリ）」について → https://www.dnpphoto.jp/products/pipuri/

※VRChatは、VRChat Inc.の商標または登録商標です。

※記載されている会社名・商品名は、各社の商標または登録商標・商標出願中です。

※記載内容は発表日現在のものです。今後予告なしに変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。