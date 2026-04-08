AUTORO が、サイボウズのパートナー評価制度 「CyPN Report 2026」のアライアンス部門にて2つ星評価を獲得

オートロ株式会社

オープングループ株式会社（本社：東京都港区、代表取締役：高橋 知道）の子会社であるオートロ株式会社（本社：東京都港区、代表取締役：福田 志郎、以下「当社」）が、サイボウズ株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役社長：青野 慶久、以下「サイボウズ」）のパートナー評価制度「Cybozu Partner Network Report 2026（以下「CyPN Report 2026」）」のアライアンス部門において、2つ星の評価を獲得したことをお知らせいたします。

■パートナー評価制度「Cybozu Partner Network Report」とは

Cybozu Partner Network Report（通称：CyPN Report／サイパンレポート）は、サイボウズのオフィシャルパートナーの過去1年間の活動実績をもとに、サイボウズが高く評価したパートナーに星を付与する制度です。

セールス部門、インテグレーション部門、アライアンス部門、エクステンション部門の4つに分け、オフィシャルパートナーの過去1年間の実績をもとに、顧客満足度や役務売上額、新規連携サービス導入数、製品顧客継続率、事例提供数などの複数の軸でスコア換算し、高スコアのパートナーとサービスに星を3段階に分けて付与しています。

アライアンス部門では、以下の評価軸で評価されます。

・ 連携手段

・ セキュリティ品質

・ セミナー活動

・ 事例提供数

・ 顧客満足度

・ パートナー満足度

詳細：Cybozu Partner Network Report 2026 アライアンス部門(https://partner.cybozu.co.jp/search/cypn_report/?mkt_tok=MjgwLVZCWi0zMTMAAAGg4GBvRW5dch%5b%E2%80%A6%5d5l2BB6V8gPckGLxdFZeI0ixqq3EJhOlAwaYMrvoMxLcfXziLd8T_RYPNeU)

■2つ星獲得の「AUTORO」について

今回Cybozu Partner Network Report 2026のアライアンス部門で2つ星の評価を獲得した「AUTORO（オートロ）」は、ブラウザ操作の自動化を素早く、ノーコードで実現する業務自動化ロボットです。AUTOROとkintoneを組み合わせることで、kintone上のさまざまな作業の自動化に加え、kintoneアプリ同士の連携も可能となり、より柔軟な業務設計を実現します。

AUTOROはAPIの有無に関わらず、様々なSaaSやクラウドツール、デスクトップアプリやオンプレミス環境との連携も可能で、例えば「ブラウザから取得した情報をkintoneに自動入力」「kintone内のデータを他システムに自動転記」「稟議や承認フローの一元化」「Excelテンプレートの活用でPDF書類の自動作成」などが実行できます。さらに、最近では不動産・人材紹介領域におけるデータ連携にも注力しており、業界特有の業務フローに対応した自動化ニーズにも応えています。

また、kintoneにボタンを設置し、ワンクリックで外部連携を実行できる仕組みも搭載。AUTOROは定額制・ワークフロー数の制限なく利用可能で、専任のチャットサポートによる運用支援も提供しています。

今後もAUTOROはkintoneの持つ拡張性を最大限に引き出し、kintoneでの業務効率化を確実にサポートしていきます。

詳細：https://kintone-sol.cybozu.co.jp/integrate/autoro001.html

【会社概要】

■オートロ株式会社（https://autoro.io/(https://autoro.io/) ）

・本社所在地：東京都港区西新橋3-3-1 KDX西新橋ビル 3階

・設立 ：2014年11月

・代表者 ：代表取締役 福田 志郎

・資本金 ：5,000万円

・事業内容 ：Web Auto Robot「AUTORO」の開発および販売

■オープングループ株式会社（https://open-group.co.jp/(https://open-group.co.jp/) ）

・本社所在地：東京都港区西新橋3-3-1 KDX西新橋ビル 3階

・設立 ：2000年4月

・代表者 ：代表取締役 高橋 知道

・資本金 ：5,926百万円（2025年2月末現在）

・事業内容 ：スマートロボット（RPA、AI）を活用した新規事業創造を目的とした純粋持株会社