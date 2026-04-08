世界888本限定の希少銘柄も体験できる。「ジョニーウォーカー ブルーラベル ウルトラ ウイスキーセミナー」2026年5月17日（日）に開催

株式会社京王プラザホテル

https://www.keioplaza.co.jp/event/johnnie_walker/(https://www.keioplaza.co.jp/event/johnnie_walker/)

株式会社京王プラザホテル（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：若林克昌）は2026年5月17日（日）、メインバー＜ブリアン＞にて「ジョニーウォーカー ブルーラベル ウルトラ ウイスキーセミナー」を開催します。本セミナーでは、200年以上にわたり世界中で愛されてきた「ジョニーウォーカー」のなかでも、「一万樽に一樽」と称されるブルーラベルの魅力を、ブランドアンバサダーによる解説や5種のテイスティングを通じてご紹介します。世界888本限定で生産された「ジョニーウォーカー ブルーラベル ウルトラ」や、スコットランド料理とのペアリングもお楽しみいただける1日限りの特別イベントです。ウイスキーの奥深い世界に触れる、上質なひとときをお過ごしください。

■ジョニーウォーカー ブルーラベル ウルトラ ウイスキーセミナー開催概要

本セミナーでは、ジョニーウォーカーが200年以上にわたり磨き続けてきたブレンディングの哲学と、その頂点に位置づけられる「ブルーラベル」の奥深い世界に触れていただけます。前半は、ディアジオジャパン ジョニーウォーカーブランドアンバサダーの金子 亜矢人 ベンツェ氏によるセミナーを実施。世界888本限定で生産され、日本には数本のみ入荷した希少な「ジョニーウォーカー ブルーラベル ウルトラ」をはじめ、「ジョニーウォーカー ブルーラベル アイスシャレー」「ジョニーウォーカー ブルーラベル ウマミ」など、個性の異なる5種をテイスティングしながら、それぞれの香りや余韻、背景にあるストーリーをじっくりとお楽しみいただけます。

また、後半には本セミナーのために料理長が考案したスコットランド料理とのペアリングをご用意。サーモンや帆立貝を使った前菜、フィッシュ＆チップス、スコットランドの伝統的なデザート「クラナカン」をホテルならではの洗練された一皿に仕立て、「ジョニーウォーカー ブルーラベル」のキーモルトとなるウイスキー3種とのペアリングによる味わいの広がりをご堪能いただけます。

当日は、京王プラザホテル55周年記念の刻印入り「ジョニーウォーカー ブルーラベル」を含む、キープボトルの予約販売も実施します。

◆ブランドアンバサダー 金子 亜矢人 ベンツェ氏のプロフィール

1980年米国サンフランシスコ生まれ。幼少期は日本とハンガリーで過ごし、その後渡米。大学卒業後は米国のレストラン2店舗の総支配人を兼務。その後ウイスキーの道へと進み2014年よりジョニーウォーカーのブランドアンバサダーとして活躍。毎年スコットランドを訪れ、世界で最も多くの蒸留所を保有するディアジオ社の蒸留所を巡り、ブレンドの世界を学ぶ。業界での豊富な経験を活かし、全国各地でイベントやセミナーを実施。ジョニーウォーカーとディアジオ モルトの魅力を多くの人々に伝え続けている。

◆コメント

ジョニーウォーカーは、200年以上にわたり「Keep Walking 前に進み続ける」という精神を大切にしてきたブランドです。その背景には、卓越したブレンディング技術と、時代ごとに進化し続ける創造性があります。実はその裏側には、驚くほど繊細で奥深い世界が広がっており、一つとして同じ味わいは存在しません。だからこそ、一杯一杯に異なるストーリーが宿っています。その魅力と物語を、ぜひ皆様と一緒に楽しみながら紐解いていければと思います。

南館２階／メインバー＜ブリアン＞

大人が集う正統派のホテルバーとして、開業当時から多くのお客様に愛されてきました。ジャパニーズモダンの礎を創ったといわれる工業デザイナーの渡辺力氏が、重厚感漂う落ち着いた空間を創り出しました。なかでも、赤土レンガを積み上げた総レンガづくりの壁がひときわ印象的です。ウイスキーの故郷、英国スコットランドから運ばれてきた伝統的な素焼きレンガは、「微笑むレンガ」とも称される名作です。

◆ブリアン店長 小鷲崇文のプロフィール

2004年4月 株式会社京王プラザホテルに入社

宴会サービス、スカイラウンジ＜オーロラ＞でのサービスを経験

2009年 HBA東京支部主催 第5回創作カクテルコンペティション アイランド部門優勝

2017年 株式会社京王プラザホテル札幌に出向

2022年 メインバー＜ブリアン＞の店長に就任

◆コメント

ブランドアンバサダーによる解説や世界888本限定で生産された希少な「ジョニーウォーカー ブルーラベル ウルトラ」をはじめとする限定品のテイスティングに加え、料理長が考案したスコットランド料理とのペアリングもお楽しみいただけます。ブリアンならではの落ち着いた空間で、ウイスキーの奥深い世界に触れる特別なひとときをお過ごしください。

【開催概要】

・開催日時：2026年5月17日（日） 17:00～19:00（開場16:30）

・会 場：京王プラザホテル 南館2階／メインバー＜ブリアン＞（東京都新宿区西新宿2-2-1）

・アクセス：JR・私鉄・地下鉄各線「新宿」駅西口から徒歩5分

都営大江戸線「都庁前駅」からB1出口階段を上がってすぐ

・料 金：1名様 23,000円（サービス料・税金込）

・定 員：先着30名

・講 師：ディアジオジャパン ジョニーウォーカーブランドアンバサダー 金子 亜矢人 ベンツェ氏

・内 容：前半 セミナー・テイスティング／後半 料理とのペアリング

・料 理：【前菜】スモークサーモン、スモーク帆立貝 彩りサラダ添え

【メイン】フィッシュ＆チップス

【デザート】クラナカン 京王プラザホテルスタイル

・飲 料：ウェルカムドリンク（ジョニーウォーカー ブルーラベル ハイボール）

テイスティング5種、ペアリング3種

・その他：限定ボトル販売

京王プラザホテル55周年記念刻印ジョニーウォーカー ブルーラベル 70,000円（税込）

テイスティングできる5種のジョニーウォーカー

（1）ジョニーウォーカー ブルーラベル

神秘性、希少性、高貴さを意味する「青」を冠したジョニーウォーカーの最高峰にして、一万樽に一樽といわれる、熟成の頂点に達した極めて希少な原酒だけを用いた究極のブレンド。この上なく芳醇で力強く、微かにスモーキーな味わい。

（2）ジョニーウォーカー ブルーラベル ウルトラ

世界で888本限定で生産され、日本には数本のみ入荷。オーバン、ブローラ、ロイヤル・ロッホナガーなどの蒸留所から原酒を選び出し、さらに閉鎖された蒸留所の「ゴーストウイスキー」を多数選んでブレンド。ジョニーウォーカーのマスターブレンダーであるエマ・ウォーカー博士が特別にブレンドした、唯一無二の1本。

（3）ジョニーウォーカー ブルーラベル アイスシャレー

ラグジュアリースキーウェアブランド「パーフェクト・モーメント」とのコラボレーションで誕生。リンゴ、クローブ、シナモンのほのかな香りと、スキーロッジの暖炉を思わせるスモークのタッチが溢れる、美しくバランスの取れたスコッチウイスキー。

（4）ジョニーウォーカー ブルーラベル ウマミ

世界でも定義が難しい味覚表現のひとつである「うま味」から着想を得た限定ボトル。マスターブレンダーのエマ・ウォーカーと世界的に著名な日本人シェフ小林圭氏のコラボレーションによって誕生。選りすぐりの樽から独特のうま味を持つ原酒を厳選。

（5）ジョン・ウォーカー＆サンズ キングジョージ5世

ジョン・ウォーカー＆サンズ社が英国王ジョージ5世より授かった英国王室御用達の栄誉を記念した1本。ジョージ5世統治時代に操業していた蒸留所の原酒のみを使用し、現代に蘇った幻のウイスキー。力強さと繊細さを併せ持つ極めて複雑な味わい。

【お申し込み方法】

お申し込み受付開始日：2026年4月8日（水）

お申し込み方法：特設ページよりオンライン予約

お問合せ：（03）5322-8151 【レストラン予約直通 10:00～20:00】

※お申し込み・ご参加につきましても満20歳以上の方に限定させていただきます。

※記載の料金は全てサービス料・税金を含みます。

※各種割引対象外となります。

※写真はイメージです。季節・天候、仕入れ状況によりメニュー内容、器等が変更になる場合がございます。

■ジョニーウォーカーとは？

1820年にスコットランドで創業したジョニーウォーカーは、200年以上にわたりブレンディングの技術を磨き続けてきたブレンデッドスコッチウイスキーの代表的ブランドです。現在では世界180以上の国と地域で親しまれ、スコットランド各地の個性豊かなモルトウイスキーとグレーンウイスキーを組み合わせる卓越したブレンディングにより、常に高い品質と豊かな味わいを提供し続けています。ブランドの象徴である「Keep Walking」の精神のもと、革新と挑戦を続けながら、世界中の人々に新しいウイスキー体験を届けています。

■京王プラザホテルについて

【会社概要】

社名：株式会社京王プラザホテル

所在地：東京都新宿区西新宿2-2-1

代表取締役社長：若林克昌

京王プラザホテル開業：1971年6月5日

事業内容：国際観光ホテル整備法に基づくホテル業及び付帯事業

会社ホームページ：https://www.keioplaza.co.jp/