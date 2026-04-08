モンブランから、書くことの芸術と香りの芸術を融合させた、待望の女性用フレグランス「シグネチャー レッド」が誕生

ブルーベル・ジャパン株式会社モンブラン シグネチャー レッド オードパルファム 30mL 11,660円/ 50mL 16,060円/ 90mL 21,340円

2026年4月8日（水）、モンブランのレディースフレグランスラインに、新作「モンブラン シグネチャー レッド オードパルファム」が登場。紙に綴るサインのように、香りで自らの存在を刻む―― そんな“シグネチャー”の概念を体現したフレグランスです。

官能性と豊かさを宿した濃密な香りが、自信と情熱を纏いながら、モンブラン ウーマンの物語を鮮やかに描き出します。書く文化に根ざしたヘリテージへのオマージュとして誕生し、記憶に残る余韻をもたらします。

モンブラン シグネチャー レッドについて :https://bit.ly/4bbohOv

■温もりと官能的な側面をもたらす魅惑の香り

「モンブラン シグネチャー レッド」は、フローラル アンバー バニラの個性が際立つ、洗練されたインテンスな香り。

トップノートでは、エキゾチックなフローラルの表情をもつレッドオーキッドが印象的に香り立ちます。続くミドルノートでは、バニラアプソリュートが深く包み込むような甘さを漂わせ、レジンの温もりと溶け合いながら、豊かで奥行きのある質感をもたらします。ラストはアンバーウッドが、深みと洗練を湛えた、忘れがたい余韻を残します。

モンブラン シグネチャー レッド

「モンブラン シグネチャーシリーズの原点となる香りは、クリーンでホワイトムスキーなバニラの表情を持っています。レッドでは、レジンによる温かみを加えることで、バニラをより力強く官能的な表情へと再解釈しました。また、ウッディノートが、香りに豊かなテクスチャーと存在感を与えています」――調香師 ギヨーム・フラヴィニー

■輝きを放つファセットカットのデザインボトル

輝くようなグラデーションレッドのファセットカットのガラスボトルは、滑らかな曲線と面が光を反射し、視線を惹きつける大胆なエレガンスを体現。ゴールドであしらわれたモンブランのエンブレムを配したブラックのキャップが、このフレグランスの比類なきプレシャス感をさりげなく際立たせます。外箱には、モンブランの豊かなヘリテージを想起させるマットブラックのサフィアーノパターンを採用。レザー クラフツマンシップにおけるメゾンのサヴォアフェールを表現し、ゴールドのバンドと手書き風ロゴが、洗練された仕上がりを完成させています。

モンブラン シグネチャー レッド

2026年4月8日（水）発売モンブラン シグネチャー レッド オードパルファム

30mL 11,660円/ 50mL 16,060円/ 90mL 21,340円

（全て税込価格、30mL&50mLは流通限定）

新作「モンブラン シグネチャー レッド」 :https://bit.ly/4bbohOv

■キャンペーン情報

「モンブラン シグネチャー レッド」の発売を記念して、モンブラン フレグランスを税込12,870円以上お買い上げの方に、モンブラン シグネチャー レッド オードパルファムのミニフレグランススプレー（7.5mL）をプレゼント。

期間：2026年 4月8日（水）～ ※数量限定、なくなり次第終了

ラインナップ :https://latelierdesparfums.jp/pages/mont-blancモンブラン フレグランス ラインナップモンブラン フレグランス 取扱店舗 :https://latelierdesparfums.jp/pages/shops?&brand=mont-blanc