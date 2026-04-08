新宿でビールを楽しむなら『新宿ライオン会館』８７周年記念の感謝祭を４月１３日～４月１７日に開催

サッポロホールディングス株式会社

サッポロホールディングスのグループ企業である 株式会社サッポロライオン（本社・東京都中央区、社長・田澤宏之）は、４月17日で87周年を迎えるレストランビル『新宿ライオン会館』にて、長きにわたるご愛顧への感謝を込めたイベントを、2026年４月13日（月）～４月17日（金）の期間限定で開催します。

時代にあわせて変化・挑戦し続けてきた『新宿ライオン会館』

1939（昭和14）年1955（昭和30）年頃現在の新宿ライオン会館

『新宿ライオン会館』は、サッポロライオンが銀座とならんでビヤホール文化の発信拠点とする、新宿駅東口側に位置する地下１階から６階の全フロアが飲食店となっているレストランビルです。1939（昭和14）年４月17日にこの地で「新宿ビヤホール」を開業して以来、各フロアの業態や内装を時代にあわせて変化させ営業を続けており、本年４月17日（金）で87周年を迎えます。

87周年の感謝祭イベントを開催

長きにわたるご愛顧に感謝を込めた感謝祭イベントを４月13日（月）～４月17日（金）に開催します。

＜４月17日（金）限定＞

■ お得なジョッキで乾杯！■

各フロアで販売している「サッポロ生ビール黒ラベル」の大ジョッキ（通常価格1,140円）を特別価格870円で提供します。

※2F「YEBISU BAR（ヱビスバー）」では「ヱビスビール」のジョッキサイズを870円で提供します。

■ ガラポン大抽選会を開催！■

４月17日当日の新宿ライオン会館各フロアでのご利用金額3,000円ごとに１回抽選ができます。

景品には、ご自宅でビヤホールの料理が楽しめるオリジナル商品のセットや、新宿ライオン会館でご利用できるドリンク券などをご用意しています。

※当日ご利用になったレシートのご提示が必要です。

※複数枚のレシートの合算は可能です。

※抽選回数はお１人様あたり５回までとさせていただきます。

＜４月13日（月）～４月17日（金）限定＞

■ 87周年にちなんだ“870円メニュー”を各フロアで販売！■

地下１階から５階までビヤホール、ビヤバー、イタリアン、焼肉、和食と業態の違う各フロアが、個性あるお料理をご用意しております。

チキングリルのサラダ仕立て

地下１階・１階：ビヤホールライオン

赤海老の肝香るガーリック炒め

２階：YEBISU BAR

“87”束サラダ

３階：ワイン食堂 ブルマーレ

花咲き牛タン

４階：本格焼肉＆ジンギスカン ばくよう亭

春の天婦羅盛合せ

５階：和風ライオン 安具楽（あぐら）

新宿ライオン会館 :https://www.ginzalion.jp/shop/brand/lionshinjuku-bld/公式サイトで各店の詳細をご覧いただけます

※当リリースの表記価格はすべて税込です。

ずっと変わらない、「生きている喜び」をビールとともに。

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