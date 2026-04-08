Samsung Galaxyが「KCON JAPAN 2026」冠スポンサーに就任

サムスン電子ジャパン株式会社

サムスン電子ジャパン株式会社は24年、25年に引き続き、この度株式会社CJ ENMが企画・運営するK-POPファンとアーティストが共に楽しむEvery K Festivalである「KCON JAPAN 2026」の冠スポンサーに就任したことをお知らせいたします。今年の「KCON JAPAN 2026」は、2026年5月8日(金)～10日(日)に千葉県幕張メッセで開催いたします。当日、会場では最新フラッグシップAIフォン「Samsung Galaxy S26シリーズ」を貸し出し、高性能カメラや最先端のGalaxy AIを中心に、推し活に役立つ便利機能を体験いただけるGalaxy Pop-up Studioを出展いたします。また、Galaxy Pop-up Studioには人気アーティストの訪問イベントも企画中です。

さらに、「KCON JAPAN 2026」のご招待券が当たるSamsung Galaxyキャンペーンや、4月下旬頃～「Galaxy Harajuku」（東京・原宿）の「KCON JAPAN 2026」コラボレーション企画も計画中です。詳細情報は今後、Samsung Galaxyの公式サイトや公式SNS等で詳細情報をお伝えしてまいります。

■「KCON JAPAN 2026」概要

KCONは2012年アメリカのアーバインをはじめ世界各地で開催され、音楽を中心としたKビューティー、Kフード、Kコンテンツなど韓国の文化全般を扱うフェスティバルモデルを構築しました。またアジア、中東、ヨーロッパ、アメリカなど世界14の地域で開催され,オフラインの累計来場者数は約223万人に達します。K-POPファンとアーティストが共に作り上げるEvery K FestivalであるKCONの今年のテーマは「Walk in SOUL CITY」です。

日程：2026年 5月8日(金)～5月10日(日)

会場：幕張メッセ

※「KCON JAPAN 2026」の詳細については、特設サイト（https://kconofficial.com/）よりご確認ください。

■体験製品「Samsung Galaxy S26シリーズ」

「Samsung Galaxy S26シリーズ」は、パワフルなハードウェアと業界をリードするカメラ性能、そして直感的なGalaxy AIが日常をかつてないほど快適にしてくれる先回りするAIフォンです。

特に「Samsung Galaxy S26 Ultra」にはモバイル業界初の、スマートフォンにおけるプライバシー保護のあり方を根本から変える革新的なディスプレイ技術「プライバシーディスプレイ※」を搭載しました。

さらに、「Samsung Galaxy S26」「Samsung Galaxy S26+」にも初搭載された「水平ロック」では端末を斜めにしても、360°回転させても水平を保ったまま撮影ができる機能や、SMSなどでスケジュールを聞かれたらGalaxy AIが先回りしてカレンダーを確認、表示してくれる新機能「Now Nudge」などに対応しています。こうした卓越した技術の融合により、「Samsung Galaxy S26シリーズ」はかつてないほど快適でパワフルなSamsung Galaxy体験を提供します。

※プライバシーディスプレイは画面の視野範囲を制限することで、周囲からの視認性を制限します。視野範囲外では画質が変化する場合があります。本機能を有効にしている場合でも角度や明るさなどの視聴環境によって一部の情報が第三者から見える場合があります。機密情報を表示する際はご注意ください。

「Samsung Galaxy S26 | S26+」詳細

https://www.samsung.com/jp/smartphones/galaxy-s26/

「Samsung Galaxy S26 Ultra」詳細

https://www.samsung.com/jp/smartphones/galaxy-s26-ultra/

●「Samsung Galaxy」はSamsung Electronics Co., Ltdの商標または登録商標です

●その他、記載されている会社名、商品名、サービス名称等は、各社の商標または登録商標です。