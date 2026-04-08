eKYCサービス「TRUSTDOCK」、ソフトバンクの法人スマートフォン・携帯サービスの本人確認で採用

株式会社TRUSTDOCK

株式会社TRUSTDOCK（本社：東京都中央区、代表取締役：千葉 孝浩、以下「TRUSTDOCK」）は、eKYC（オンライン本人確認）サービス「TRUSTDOCK」が、ソフトバンク株式会社（以下「ソフトバンク」）の法人向けスマートフォン・携帯サービスにおいて、2026年3月より採用されたことをお知らせいたします。

「TRUSTDOCK」は、携帯電話不正利用防止法の改正への迅速な対応を進めるとともに、顧客と社内オペレーション双方の利便性向上を実現します。

eKYCサービス「TRUSTDOCK」提供の背景とねらい

携帯法改正に備えた厳格なeKYCで、法人契約の本人確認を迅速かつ安全に

2026年4月に施行される携帯電話不正利用防止法の改正により、オンライン手続きでの本人確認の厳格化が求められる中、短期間で法令対応を完了する必要があります。

このような背景のもと、法改正対応とユーザー体験の両立を目指して、eKYCサービス「TRUSTDOCK」の提供に至りました。デジタルIDウォレット「TRUSTDOCKアプリ」を介した、公的個人認証サービス、およびICチップ読取方式の本人確認（※1）を行うことで、顧客はWEB手続きの流れの中でスムーズに本人確認を完了できるようになり、契約プロセス全体の効率化とセキュリティ強化が実現します。

※1：サイバートラスト株式会社が提供するiTrust 本人確認サービスを利用

採用の決め手

スピード感ある導入と、アプリ開始時画面のカスタマイズ性が決め手に

携帯電話不正利用防止法の改正に向け、法人モバイルサービスにおいて短期間で確実な本人確認フローを構築する必要がある中、当社のeKYCサービスをご提案しました。

選定にあたっては、開発工数を大幅に抑えられる点に加え、アプリ開始画面の文言やロゴ、カラーなどを柔軟にカスタマイズできる点を高くご評価いただき、採用いただく運びとなりました。

eKYCサービス「TRUSTDOCK」について

サービスサイト：https://biz.trustdock.io/

「TRUSTDOCK」は、eKYC（オンライン本人確認）業務に関するソリューションを、顧客ニーズに合わせてワンストップでご提供する、累計導入社数業界No.1（※2）のサービスです。

犯罪収益移転防止法をはじめ、各種法令に対応したeKYC手法を専門的知見からご提案。法人確認や反社会的勢力リスクチェックにも対応しており、さまざまなAPIを組み合わせて、行政・金融・人材・不動産・ECなど幅広いサービスでスマートな身元確認を実現しています。

さらに、APIやSDKなどテクノロジー基盤の提供だけではなく、24時間365日の確認作業まで一気通貫で対応。本人確認業務における「法令対応」「テクノロジー」「業務プロセス」のすべてを一体化し、“適切な本人確認がなされている状態”を提供するBPaaS（Business Process as a Service）モデルのeKYCサービスとして、最適なDXソリューションをご提案いたします。

※2：2024年12月時点での、eKYCのコア機能を自社開発しているサービスにおける導入社数（東京商工リサーチ調べ）

株式会社TRUSTDOCKは、公的個人認証サービスにおける署名検証者（プラットフォーム事業者）の主務大臣認定を、2025年9月26日（金）付で新たに取得いたしました。

これにより、民間事業者はTRUSTDOCKのシステム基盤を用いて、マイナンバーカードの電子証明書を活用したサービスを提供できるようになります。これまで培ってきた技術力・セキュリティ体制をもとに、「公的個人認証の社会実装を支えるインフラ事業者」として、日本のデジタル社会の発展に貢献してまいります。

参考：https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000366.000033766.html

【「iTrust 本人確認サービス」について】

「iTrust 本人確認サービス」は、オンラインでの本人確認、住所確認を支援するクラウドサービスです。従来、本人確認書類の郵送や転送不要書留郵便などを用いて行っていた本人確認や住所変更確認などを、オンラインで可能にすることで各種確認業務の効率化やコスト削減を実現します。サイバートラスト社も前述のプラットフォーム事業者として主務大臣認定を取得しており、マイナンバーカードを利用した公的個人認証による本人確認実現を支援します。

Web サイト：https://www.cybertrust.co.jp/identification/

【会社概要】

社名 : 株式会社TRUSTDOCK

所在地 : 東京都中央区京橋3-1-1 WeWork東京スクエアガーデン

代表取締役 : 千葉 孝浩

URL：https://trustdock.co.jp/