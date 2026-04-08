「EBISU Bloomin’ JAZZ GARDEN 2026」に昨年に続き出展

ビー・エム・ダブリュー株式会社

ビー・エム・ダブリュー株式会社（代表取締役社長：上野 金太郎）は、恵比寿ガーデンプレイスにて、5月８日（金）から10日（日）までの3日間開催となる、上質な音楽とグルメを気軽に楽しめる音楽フェスティバル「EBISU Bloomin’ JAZZ GARDEN 2026」に昨年に続いて出展する。

2回目の出展となる今回は、展示テーマをMINIブランドのルーツとなる“UK”として、恵比寿ガーデンプレイス内にある、時計広場とBLUE NOTE PLACE前において、イギリスを代表するファッション・ブランドの「ポール・スミス」とコラボレーションしたモデル、MINI Cooper Paul Smith Editionなど、最新のMINIファミリーのラインアップを３台展示するほか、MINIブランドのルーツとなる「UKらしさ」の世界観を表現したフォト・スポットの提供、さらには、イベント会場でのアンケートへの回答にて、MINI x EBISU Bloomin‘ JAZZ GARDEN 2026オリジナル・ポーチをプレゼントする。その他、恵比寿ガーデンプレイスタワーにおいては、新世代MINIファミリー全ラインアップが試乗できる。

昨年、新世代MINIファミリーの全ラインアップを完成させ、この機会を通じて、それぞれのMINIブランドのモデルを訴求することに加えて、ブランド全体のイメージ訴求も実施する。

「EBISU Bloomin’JAZZ GARDEN 2026」出展概要

日程: 2026年5月8日（金）～5月10日（日）

会場: 恵比寿ガーデンプレイス（渋谷区恵比寿4丁目）

車両展示: 時計広場&BLUE NOTE PLACE前（5月8日16:00～20:00、5月9日&10日11:00～20:00）

MINI Cooper Paul Smith Edition

MINI Aceman

MINI Countryman

試乗体験: 恵比寿ガーデンプレイスタワー車寄せ

5月9日&10日：11:00～17:00（最終受付：16：00）

※当日予約制（定員になり次第終了となります。）

MINI Cooper

MINI John Cooper Works Aceman

MINI Countryman

MINI John Cooper Works Convertible

フォトブース: 車両展示エリアにて実施（MINI Cooper）

特設webサイト: https://www.mini.jp/ja_JP/home/range/mini-cooper-5-door.html#jazz2026

MINIについて

英国のプレミアム・ブランドMINIは、2002年よりBMWグループにて開発、生産および販売が行なわれているブランドであり、ドライビングのみならず、ライフスタイルを楽しむ人達に人気を博している。

全てのMINIモデルは、2023年より新世代モデルへと順次生まれ変わっており、3ドア、5ドア、コンバーチブルの3種類のボディ・タイプを持つMINI COOPER、電気自動車のみをラインアップするMINI ACEMAN（エースマン）、SUVタイプのMINI COUNTRYMAN（カントリーマン）の3のモデルで構成されている。