3/26 「にゅうがくおめでとう！川崎ブレイブサンダースギフト」贈呈式を行いました

株式会社DeNA川崎ブレイブサンダース

川崎ブレイブサンダースでは、地元スポンサー企業とともに、川崎市内の新小学1年生を対象に学用品・文具セット「にゅうがくおめでとう！川崎ブレイブサンダースギフト(以下、サンダースギフト)」を寄贈いたしました。

これに先立ち、2026年3月26日(木)に川崎市役所にて贈呈式を行いました。当日は、川崎市の福田紀彦市長、川崎市教育委員会の落合隆教育長、株式会社DeNA川崎ブレイブサンダース代表取締役社長の川崎渉が出席し、今春から市内の小学校へ通う児童の皆さんに加え、本プロジェクトにご賛同いただいたスポンサー企業の皆さまにもご参加いただきました。

サンダースギフトを受け取った児童からは、「入学は楽しみでワクワクする。新しい友だちができるか少し不安だったけど、これがあれば勇気が出ると思う」と はにかみながら答えてくれ、同席した保護者からは「こうした可愛いアイテムを持たせて通わせられるのがとても有り難く、楽しみです。親子でマスコットの『ロウル』が大好きなので、一緒に学校へ通えることが嬉しい」との声をいただき、新生活への期待感が高まっている様子が伺えました。



「サンダースギフト」は、4月6日(月)の入学式を皮切りに、川崎市立の小学校および特別支援学校 全119校の新1年生約12,000名へ順次配布されます。

川崎市 福田紀彦市長

川崎ブレイブサンダース、そして川崎の地元の企業の皆さまから、新小学1年生になる子どもたちがワクワクするような”ギフト”をいただきました。これから小学校に入るにあたって、少し不安を感じるお子さんの背中を後押ししてくれ、これから明るい小学校1年生が始まるんだ、と感じてもらえるのではないかと思います。

川崎の企業の皆さんで川崎の子どもたちを応援しよう、という気持ちに心から感謝を申し上げたいと思います。ぜひ新1年生には、明るく元気に、そして健やかに育ってくれることを心から期待しております。

川崎市教育委員会 落合隆教育長

この度は、川崎ブレイブサンダース、そして協賛企業の皆さま、子どもたちが喜ぶ『サンダースギフト』をお送りくださいまして、ありがとうございます。

学校現場では1月下旬から2月にかけて新入生に対して、新1年生になる子が少しでもワクワクするように、そして不安を取り除くように、保護者向けの説明会に加えて体験入学を行っている学校も出てきています。

今回のこの『サンダースギフト』は、お子さんのワクワクをさらに高め、不安を取り除くような、”エール”になっているのではないかと思っています。このギフトをきっかけに子どもたちの会話が広がり、そして安心安全で楽しい学校生活につながっていくのではないかと思っています。

堂本製菓株式会社(巾着袋) 代表取締役社長 堂本正也

スポンサー各社からのコメント

「サンダースギフト」は川崎市の新小学 1 年生の皆さんへ入学のお祝いを届ける、地域の未来を応援する素晴らしい取り組みだと感じています。私共 堂本製菓は、川崎に守り育まれ、おかげ様で 3 年後の 2029 年には創業 120 周年を迎えようとしております。その感謝の気持ちを形にできる取り組みと感じ参加をさせていただきました。川崎市の子どもたちの新たな一歩を地域全体で応援する輪に加われることを大変嬉しく思っております。



堂本製菓は「サンダースギフト」の中で巾着をお届けすることを選びました。弊社商品の大師巻が、ここ川崎で永く守り育んでいただいていることから、巾着という、新しい学校生活が始まる中で、毎日の登校や学校生活の中に自然と寄り添い長く使用できる物というところに、通じるものを感じまた、子供達が新しい環境へ一歩踏み出す際の新しいお友達とのコミュニケーションの切っ掛けやお揃いで持つ事で、親密さや安心感が生まれればと願って選ばせていただきました。



ご入学された皆さまへ

小学校 ご入学誠におめでとうございます。川崎ブレイブサンダースのロウルくんが描かれた色々な道具「サンダースギフト」が届きます。これから、初めてのランドセル。初めての小学校。新しいお友達。と楽しん事や少し不安に思う事もあると思います。そんな時「サンダースギフト」が皆にとって学校に行くときのお守りや、新しいお友達とお揃いを見つけてお話できるきっかけになってくれたら嬉しいです。これからの毎日が、笑顔と発見にあふれた素晴らしい時間になりますよう願っています。

東京応化工業株式会社(クレヨン) 代表取締役 取締役社長 種市順昭

当社は川崎市に本社を置く企業として、地域の未来を担う子どもたちの成長を応援したいという想いから、「サンダースギフト」への協賛を決定いたしました。新たに学校生活をスタートする子どもたちにとって、入学は期待とともに不安も大きい節目です。本取り組みが、子どもたちが安心して学びの一歩を踏み出すきっかけになればうれしく思います。川崎市をホームタウンとする川崎ブレイブサンダース様とパートナー企業が連携し、子どもたちの門出を祝うこの取り組みは、地域全体で子どもたちを支える意義深い活動であると考えています。私たちも地元企業の一員として、次世代を担う子どもたちの健やかな成長と、活気あふれる川崎の未来づくりに貢献してまいります。



クレヨンは、子どもたちが自由に色を使いながら想像力を広げ、表現する楽しさを感じられる身近な創造の道具です。色を重ね、思いつくままに描く中で、言葉では表しきれない気持ちや発想をのびのびと形にしていくことができます。子どもたちには、授業や日常の中で出会う新しいことに興味を持ち、「おもしろい」と感じたことを、クレヨンで表現してほしいと考えています。当社は化学の会社として、好奇心を持って観察し、気づきを積み重ねることを大切にしてきました。クレヨンを通して、子どもたちの「見て、気づき、表現する力」が育まれ、新しい友だちや学びとの出会いがより彩り豊かなものになることを願い、このアイテムを選びました。



ご入学された皆さまへ

新1年生のみなさん、ご入学おめでとうございます。小学校では、これからたくさんの「はじめて」に出会います。「なんでだろう？」「おもしろい！」と思う気持ちを大切にして、まわりのいろいろなものをよく見て、気づいたことや見つけたことを、クレヨンで自由に表してみてください。今回お届けする「サンダースギフト」が、毎日の学びやチャレンジを支える「宝もの」となればうれしいです。先生やお友だちと一緒に、たくさん学び、たくさん笑って、元気に過ごしてください。うまくいかない日があっても大丈夫です。ひとつひとつの経験が、少しずつみなさんの力になっていきます。みなさんの未来が、クレヨンのように色とりどりで、明るく、そして自分らしい色で満ちたものになるように、心から応援しています。

株式会社グリーニアン(給食用ナプキン) 代表取締役 岡田陽介

(株)グリーニアンは、川崎市で誕生した会社として川崎ブレイブサンダースを応援してきました。この度、同じ志を持つ企業さまと共に、Bリーグ所属クラブ初の試みに参画できましたことを大変光栄に存じます。小学校生活で必要となるアイテムが詰まった「サンダースギフト」は、お子さまはもちろん、準備を担う保護者の皆さまにとっても、非常に魅力的な内容です。子どもたちの楽しく安全な小学校生活と、それを守る保護者の方々の一助となりたい。そんな願いを込めて、今回協賛させていただきました。



私の娘も川崎市の小学校に6年間通いました。今回のギフト選定にあたり、「一番長く使うもの、もらって嬉しいものは何？」と娘に尋ねたところ、返ってきた答えが「給食ナプキン」でした。娘は入学から卒業までの6年間、同じ給食ナプキンを大切に使い続けました。今もきっと、そんなお子さまが多いのではないかと思います。入学から卒業までの6年という長い月日、給食の時間に弊社のロゴを身近に感じていただきながら、楽しいひとときを過ごしてほしい。お子さまの成長に寄り添い続ける存在でありたい。そうした想いから、給食ナプキンを寄贈品として希望いたしました。



ご入学された皆さまへ

この度は、小学校ご入学、心からおめでとうございます！川崎市の未来ある子どもたちの希望の日に、このような形で関わることができて、私たちも嬉しいです。今回のギフトは、川崎市の新1年生みんなの手元に届きます。お友だちとおそろいのものを持って、小学校に通えるのは嬉しいですね。わが社のロゴは、給食ナプキンのすみっこで笑っているので、ぜひ見つけてみてください。みんなの楽しい小学校生活を、いつでも応援しています！

セレサ川崎農業協同組合(定規) サンダースギフトプロジェクトご担当者

地元の未来を担う子どもたちの門出を、地域のプロスポーツチームと共に応援できることを大変嬉しく、誇りに感じております。JA は「食と農」を通じて、地域の健やかな暮らしを支えることを使命としています。 今回、チームが掲げる「地域貢献」と、私たちの「次世代育成」への想いが共鳴し、このギフトボックス事業への協賛が実現しました。このプロジェクトを通じて、子どもたちが地元のプロ選手を身近に感じ、同時に自分たちの住む街や、そこにある農業の大切さに触れるきっかけとなることを心より願っております。



数ある学用品の中から「定規」を選んだのは、子どもたちに「一歩ずつ、着実に成長してほしい」という願いを込めたからです。定規は、物事を正確に測り、真っ直ぐな線を引くための大切な道具です。これから始まる新しい学びの中で、自分自身の成長を実感し、正しい知識を積み重ねていくパートナーとして活用してもらいたいと考えました。 また、目にする機会の多い定規に JA のロゴを刻むことで、日々の食事や地域の農産物が、みんなの体を作る「基本」であることを、学校生活の中でさりげなく感じていただければ幸いです。



ご入学された皆さまへ

新一年生のみなさん、ご入学おめでとうございます！ピカピカのランドセルと一緒に 、このギフトボックスが届くのを楽しみにしていてくださいね。 この定規を使って、たくさんの発見をし、素敵な図形や線をたくさん描いてください。勉強や運動でちょっぴり疲れたときは、地元の美味しい野菜やお米をたくさん食べて、プロの選手たちのように心も体も大きく、たくましく育ってほしいと願っています。私たちは、みなさんがこの街で健やかに、そして真っ直ぐに成長していく姿を、これからもずっと応援しています！

宮松エスオーシー株式会社(ノート) 総務部 次長 坂口良子

弊社は、川崎市中原区で、およそ３０年に渡り生コン製造業を営んでおります。長い間の地域の皆様のご協力・ご支援に感謝し、子どもたちの豊かな学びの始まりを支える一助になればという想いで、今回の川崎ブレイブサンダースギフトに参加させていただきました。この取り組みが、子どもたちの新生活へのスタートの後押しとなり、今後も続くことを願っております。



将来ある子どもたちが、このノートにたくさんの思い出を書き込んで、学校生活を楽しみ実り多く過ごしてくれることを願います。また同じアイテムを持つことで、話題が膨らみ、友人関係が大きく広がっていくことを期待しております。



ご入学された皆さまへ

皆が大きく羽ばたき夢に向かっていけるよう、弊社も地域社会に貢献し、地球環境に配慮すべく努力していく次第です。子供たちには、大いに学び、大いに遊び、諦めない心で何ごとにもチャレンジしていって欲しいと思っております。

株式会社ヨシノ自動車(反射素材キーホルダー) 代表取締役社長 中西俊介

ヨシノ自動車は川崎本社を中心に、長年「トラック」を通じて地域経済を支えてまいりました。今回、川崎ブレイブサンダース様とのご縁を通じ、川崎市内の新小学一年生12,000人の門出を祝う機会を頂けたことを大変光栄に思います。子供たちは川崎の元気の源、将来の可能性そのものです。新しい生活への期待と不安が入り混じる時期に、地元の企業として地域の宝である子供たちを大切にしたいという一心で、本企画に協賛いたしました。



新一年生にとって、登下校は自立への第一歩ですが、交通安全への配慮が不可欠な時期でもあります。当社はトラックレンタル事業も営んでおり、常に「安全」を最優先にトラックを走らせております。お道具箱に同梱するこの反射板キーホルダーには、夕暮れ時や雨の日でも子供たちの存在を光で知らせ、交通事故から身を守る「お守り」になってほしいという願いを込めています。日常に溶け込み、実用的かつ命を守る一助となるアイテムとして選定いたしました。



ご入学された皆さまへ

ご入学おめでとうございます！ピカピカのランドセルを背負って学校へ通う皆さんは、川崎の未来も背負う小さな主役です。これから新しいお友達とたくさん遊び、勉強して、わくわくする毎日を過ごしてください。もし道でトラックを見かけたら、このキーホルダーのことを思い出して、周りに気をつけて歩いてもらえると嬉しいです。皆さんの毎日が、キラキラと輝く素敵なものになるよう、ヨシノ自動車はこれからもずっと、皆さんの成長を応援しています。

長谷川技

川崎ブレイブサンダースを代表して

この度、川崎ブレイブサンダースから川崎市内の新小学1年生に向けてサンダースギフトを送らせていただくこととなりました。ロウルデザインのトートバッグをはじめ、クレヨンや巾着袋など日常生活に役立つアイテムばかりです。



僕自身もこの春から息子が小学校に入学するので、親御さんたちの準備する負担が少しでも軽くできるのではないかと思っています。



入学を迎える親子にとって、川崎ブレイブサンダースのことを知っていただき試合に応援など来てくれたら嬉しいですし、新生活が楽しみになるきっかけとなることを願っています。



改めて、新小学1年生の皆さん、ご入学おめでとうございます！