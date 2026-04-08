【6年連続】CLINKSが「健康経営優良法人2026」の大規模法人部門に認定されました

CLINKS株式会社

AIサービスやシステム開発を手掛けるCLINKS株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役：河原浩介、以下「CLINKS」）は、2026年3月9日(月)、経済産業省と日本健康会議が進める健康経営優良法人認定制度において「健康経営優良法人2026」の大規模法人部門に認定されました。

健康経営優良法人認定制度とは、特に優良な健康経営を実践している大企業や中小企業等の法人を「見える化」することで、従業員や求職者、関係企業や金融機関などから社会的な評価を受けることができる環境を整備することを目的に、日本健康会議が認定する顕彰制度です。

CLINKSでは、従業員一人一人が最大限の能力を発揮できる職場づくりを目指しており、健康づくりに関する施策に積極的に取り組んでいることが評価されました。2021年の「健康経営優良法人2021」では中小規模法人部門（ブライト500）に選出され、2022年からは大規模法人部門に認定されており、今年で6年連続の認定となります。

■CLINKSの健康経営への取り組み

1. 全社員に対する定期健康診断受診の徹底

・2024年度健康診断受診率実質100％

2. 生活習慣病予防に対する取り組み

・毎週水曜日の朝礼時間を活用したストレッチやヨガを実施

・外部講師による健康セミナーやスポーツインストラクターによるオンラインレッスンなどを月1回開催

・提携スポーツクラブの無料利用

3. 福利厚生の拡充

・35歳以上の従業員を対象に人間ドック受診費用の補助を実施

・女性従業員を対象に婦人科検診受診費用の補助を実施

4. コミュニケーションの促進に向けた取り組み

・従業員のコミュニケーション促進を目的としたイベントの実施

・公認コミュニティー活動

・フリーアドレスオフィス等、社内コミュニケーションを活性化させるための職場環境の設備

・社内ブログ・SNSやアプリ等のコミュニケーション促進ツールの利用

・社員同士でのオンラインコミュニケーションに対して手当を支給

5. 徹底した感染症予防対策の実施

・従業員に対する経営トップによる、従業員の健康を最優先にする旨の発信

・全ての事業場における感染症予防環境の整備、感染症予防の徹底

・インフルエンザ、麻しん、風しんの一部費用補助の実施

6. 育児または介護と就業の両立支援

・育児との両立に関する研修の実施

・男性育休の取得を促すための管理職研修

・介護との両立に関する相談窓口の設置

・従業員が家族などの介護を抱えていることを定期的にアンケートで確認

・育児、介護で利用できる法定以外の柔軟な勤務制度（在宅勤務、週休3日制など）

今後もCLINKSでは「健康経営」の新たな取り組みの施策、一人ひとりが元気でイキイキとした生活を送れるよう、従業員の健康管理について積極的に支援してまいります。

「CLINKSの健康経営への取り組み」ページはこちら

https://www.clinks.jp/company/health

【会社概要】

■会社名：CLINKS株式会社

■代表者：代表取締役 河原浩介

■設立：2002年12月

■所在地：東京都中央区八丁堀1-10-7 TMG八丁堀ビル10F

■URL：https://www.clinks.jp

■主な事業内容：

1. ITアウトソーシング事業

2. システム開発事業

3. AIサービス事業

4. 教育訓練事業