今春リニューアルオープンする国内最大級旗艦店舗との新たな取り組みも登場！アディクラブ会員限定のスペシャルキャンペーン 春の「adiClub Days」が今日からスタート

アディダス ジャパン株式会社

URL：https://www.adidas.jp/adiclubdays

アディダス ジャパン株式会社（本社：東京都港区、代表取締役：萩尾 孝平）は、全世界で3億人以上が利用するアディダスの会員プログラム「adiClub（アディクラブ）」によるスペシャルキャンペーン「adiClub Days（アディクラブ デイズ）」を、2026年4月8日（水）から5月7日（木）まで開催します。

今回の「adiClub Days」は開催期間を過去最長となる約1か月に拡大し、期間中は「adiClub」会員しか手に入らない限定アイテムや体験をラインアップ。会員限定となる非売品リングウォッチやヨガマット、特製のハンディファンや、特別デザインの「マインクラフト」XBOXセットなどの限定アイテムを多数ご用意。また、「FIFA ワールドカップ2026」前のラストマッチとなるサッカー日本代表アイスランド代表国際親善試合の観戦ペアチケットや、毎シーズン高い人気を誇るアルバルク東京ホームゲームにユニフォーム付きでペアでご招待、フィギュアスケート坂本 花織選手による貴重な直筆サイン入りアイテムも登場します。

また、これまでの「adiClub」会員の特典に加えて、新たなサービスを提供します。この春、東京・渋谷にリニューアルオープンする国内最大級の売り場面積を誇る大型店舗「アディダス ブランド フラッグシップ ストア MIYASHITA PARK」では、日本国内で初となる会員専用サービスカウンター「adiClubカウンター」を設置。新規入会をサポートするほか、限定アイテムがその場で必ず当たる抽選イベントなど、オンラインショップやアプリ上での体験に加えて店舗への来店と体験価値向上を図る、会員に向けたエクスクルーシブなサービスを展開します。

さらに「adiClubカウンター」では、新店舗オープンを記念したスペシャルアーティストコラボレーション企画も予定しており、起用アーティストによるオリジナルアートワークを店内展示するほか、そのアートワークを採用した限定アイテムを、特製カプセルトイのプライズとして期間限定で提供します。

「adiClub」は2018年のローンチ以降、日本における会員数は毎年堅調に増加。日本におけるポイント利用などの消費行動を踏まえ、2023年秋にはポイントプログラムを導入しました。獲得したポイントをアディダス オンラインショップ・アプリ・直営店舗など複数チャネルで利用できる利便性と柔軟性により、利用者は継続的に増加しています。特典内容も拡大し続けており、抽選プライズだけでなく、先着順で必ずもらえるギフトや、パートナー企業サービスとの交換、店舗で提供する有料サービスとの交換など、ポイント活用の幅はさらに広がっています。

これからも、アディダス オンラインショップ・アプリ・店舗を横断した連携によるオンラインからオフラインまで複数のタッチポイントを通じて、今ここでしか手に入らない限定アイテムなどのショッピング体験と、アディダスだからこそ提供できる特別なスポーツ体験を提供し、「adiClub」会員へのより充実したサービス提供とプレミアムなサポートを実現していきます。

「adiClub Days」概要

【キャンペーン名】

adiClub Days（アディクラブ デイズ）

【開催期間】

2026年4月8日（水）～5月7日（木）

【参加条件】

無料で登録できるアディダスの会員プログラム「adiClub」に会員登録のうえ、アディダス オンラインショップおよびアディダス アプリにて抽選や限定オファーの詳細をご確認ください。新規でご登録いただいた方でも楽しめる特典を多数ご用意しています。

【キャンペーンページ】

https://www.adidas.jp/adiclubdays

「adiClub Days」開催期間中のお得な店舗特典について

アディダス直営店（ファクトリーアウトレットを含む）では、開催期間中に一定額以上のお買い物をされた会員の方を対象に、直営店でしか手に入らないモバイルショルダーストラップやポーチ、マルチバッグなどの特製ノベルティグッズをプレゼントするキャンペーンを同時開催いたします。

※在庫がなくなり次第終了

「adiClub Days」スペシャル ラインアップ（一部抜粋）

■サッカー日本代表 国際親善試合観戦ご招待

2026年5月31日（日）、国立競技場にて開催される国際親善試合を観戦できるペアチケットを抽選で5組10名様にプレゼント。「FIFAワールドカップ 2026」開幕を間近に控えた、サッカー日本代表の大会前ラストマッチをスタジアムで応援できる絶好のチャンスです。

＜応募期間＞ 2026年4月8日（水）10:00 ～5月7日（木）23:59

＜URL＞ https://go.adidas.com/ihha/a80svda3

■アルバルク東京 ホームゲーム観戦ご招待

2026年4月25日（土）、TOYOTA ARENA TOKYOにて開催されるアルバルク東京ホームゲームでペアチケットとホームユニフォームを抽選で3組6名様にプレゼント。選手の息づかいまで感じる、コートサイドの座席をご用意。

＜応募期間＞ 2026年4月6日（月）10:00 ～4月15日（水）23:59

＜URL＞ https://go.adidas.com/ihha/4jv9lre4

■坂本 花織選手による貴重な直筆サイン入りアイテム

日本フィギュアスケート界を長年リードし、今季をもって競技生活に幕を下ろした坂本 花織選手による貴重なサイン入りアイテムを当選者のお名前入りで、抽選で5名様にプレゼント。

＜応募期間＞ 2026年4月8日（水）10:00 ～5月7日（木）23:59

＜URL＞ https://go.adidas.com/ihha/nmv1qt6v

■CONFIRMED アプリの「ゴールデンチケット」

新作スニーカーや注目のコラボレーションにアクセスできるアディダス アプリ「CONFIRMED」にて、チケット有効期間中に限り、抽選販売されるアイテムの購入権利が必ず当たる「ゴールデンチケット」を抽選で3名様にプレゼント。

＜応募期間＞ 2026年4月8日（水）10:00 ～5月7日（木）23:59

＜URL＞ https://confirmed.onelink.me/mzYA/xvhlgofi

■ adiClub特製「マインクラフト」ロゴ入りXBOXセット

「マインクラフト」ロゴ入りXBOXゲーム機とコントローラーのスペシャルセットを抽選で1名様にプレゼント。

＜応募期間＞ 2026年4月8日（水）10:00 ～5月7日（木）23:59

＜URL＞ https://go.adidas.com/ihha/mqi2oy6a

■adiClub特製ヨガマット

adiClub特製の「ヨガマット」を抽選で100名様にプレゼント。日本では未発売の特別なアイテムを、adiClub会員だけが手に入れられるチャンス。

＜応募期間＞ 2026年4月8日（水）10:00 ～5月7日（木）23:59

＜URL＞ https://go.adidas.com/ihha/tcymvxf7

■adiClub特製リングウォッチ

adiClub特製の「リングウォッチ」を抽選で30名様にプレゼント。日本では未発売の特別なアイテムを、adiClub会員だけが手に入れられるチャンス。

＜応募期間＞ 2026年4月8日（水）10:00 ～5月7日（木）23:59

＜URL＞ https://go.adidas.com/ihha/xamdigqy

■アディダスロゴ入り特製ハンディファン、ハンガー

抽選で各100名様に、アディダスロゴをあしらった「特製ハンディファン（冷却プレート搭載）」、「特製ハンガー」をプレゼント。

＜応募期間＞2026年4月8日（水）10:00 ～5月7日（木）23:59

＜URL＞ハンディファン：https://go.adidas.com/ihha/e0yk2x7i

ハンガー：https://go.adidas.com/ihha/onqk3214

「adiClub（アディクラブ）」について

「adiClub（アディクラブ）」は、全世界で3億人以上が利用するアディダスの会員プログラムです。会員登録（無料）をするとアディダスの最新情報にいち早くアクセスでき、貯めたポイントに応じた特典のご用意も。ポイント交換プログラムは、アディダス直営店、アディダス オンラインショップ、アディダス アプリ、CONFIRMED アプリでの商品購入などで貯めたポイントを、様々な特典やクーポンと交換できるアディダス独自のプログラムです。「adiClub Days」ではポイントを使って応募できる特別体験やプレゼント抽選など、アディダスならではの会員限定サプライズ特典をご用意しています。ぜひこの機会にご登録いただき、アディダスへの「好き」でポイントを貯めて、アディダスを「もっと好きになる」特典を手に入れてください。

URL：https://www.adidas.jp/adiclub

アディダス最新情報

- アディダス オンラインショップ ：https://www.adidas.jp/- アディダス アプリ：https://www.adidas.jp/mobileapps- - アディダス ウェア ：https://www.adidas.jp/ウェア・服(https://www.adidas.jp/%E3%82%A6%E3%82%A7%E3%82%A2%E3%83%BB%E6%9C%8D)- - アディダス シューズ：https://www.adidas.jp/シューズ・靴(https://www.adidas.jp/%E3%82%B7%E3%83%A5%E3%83%BC%E3%82%BA%E3%83%BB%E9%9D%B4)- - アディダス アクセサリー：https://www.adidas.jp/アクセサリー(https://www.adidas.jp/%E3%82%A2%E3%82%AF%E3%82%BB%E3%82%B5%E3%83%AA%E3%83%BC)

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