[電通報] はdentsu Japanが運営する情報メディアサイトです。 社会課題・マーケティング・経営・事業開発などに関する電通グループの先進の知見・ソリューションを紹介し、新たなクリエイティビティとの出会いをお届けします。

電通報では、毎週の注目トピックスをお知らせしていくことにしました。3月30日から4月5日にアクセスが集まった、注目トピックスは下記のとおりとなります。

■「PR発想の共創型マーケティング」の実装に必要なものとは？

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#マーケティング#広告#経営/企業#クリエイティブ#社会課題#PRアワード

まだまだ誤解されがちなPRの本質と、それがなぜ今あらゆる企業活動に必要なのかをひもとく本連載。今回のゲストは、社会発想で事業成長をリードするコンサルティング会社「シナジア」の代表取締役・田上智子氏。同氏が審査員を務めたさまざまなPRアワードから見えるトレンドや、「PR発想の共創型マーケティング」に必要なことについて語りました。

著者：田上 智子（シナジア）×武居 泰男（電通 第6マーケティング局）×姜 婉清（電通 第6マーケティング局）

■ブロックチェーン×AIで広がるメディアの「体験価値」

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#マーケティング#テクノロジー#AI#顧客体験#ブロックチェーン#NFT

行動を記録するブロックチェーンと、その記録を読み解くAIを組み合わせることで、点在する顧客接点を“ひとつなぎの体験の流れ”として把握し、より良い体験につなげることができます。電通とSUSHI TOP MARKETINGが共同開発・展開する生活者の行動分析サービス「みんなのあしあと」プロジェクト担当者にお話をお聞きしました。

著者：徳永 大輔（SUSHI TOP MARKETING）×森下 翔馬（電通グループ 電通イノベーションイニシアティブ）×伊藤 弘和（電通）×片桐 耕平（電通）

■みどり戦略はお金になる！～アジア地域の食料システム変革で経済をまわすには～

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#社会課題#食#農業#サステナビリティ

電通が実施した消費者意識調査では、「日本の食料システムの変革が必要だ」と回答した人が82.4％と、日本の食をめぐる課題に高い関心が集まっていることがわかりました。この課題解決に向けて、どのような取り組みがされているのでしょうか。みどりの食料システム戦略ご担当のお二人にお話をお聞きしました。

著者：西 経子（農林水産省）×山口 力（サンプラザ）×田中 理絵（電通ライブ）

■「地域」と「人」を起点にメディアの可能性を考える シリーズ： 「人」の探究

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#メディア/コンテンツ#ソリューション#テレビ

人口減少や大規模災害、都市と地方の格差など、日本社会が抱える課題は複雑さを増している。こうした中、地域に根差したメディアは、その役割の再定義を迫られている。長年メディア研究に携わってきた村上圭子氏と、dentsu Japan グロースオフィサーの須賀久彌氏に、「地域とメディアの可能性」をテーマにお話をお聞きしました。

著者：村上圭子（東京財団）×須賀 久彌（dentsu Japan）

■2026年4月のトレンドワード

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#トレンドワード

ビジネスの最前線で「今」何が起きているのか。その潮流を掴むヒントとなるキーワードを厳選しました。実世界で動くフィジカルAI、シニアの新しい価値観イマ活、2026年の法改正議論で注目されるつながらない権利など。テクノロジーやライフスタイルの変化が交差する今、マーケティングやクリエイティビティの視点をアップデートし、次なる一手へとつなげるためのインスピレーションを届けます。

他にもぞくぞく！

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「社会を良くするクリエイティビティとは。」電通報は、2013年の立ち上げ以降、社会課題・マーケティング・経営・事業開発・都市開発・スポーツ・エンターテインメントなど、さまざまな領域において「未来を構想するヒント」をお届けする、情報メディアサイトです。電通人ならではの「視点」を通して、生活者であり、ビジネスを突き動かす人々に、新たなクリエイティビティとの出会いをお届けします。

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