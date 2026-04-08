BLコミックレーベル『Tone Comics』リニューアルし再始動！ コミックシーモアにて2026年4月8日（水）より先行配信スタート！
株式会社ontembaar（オンテンバール、本社：東京都品川区、代表取締役：玉野順也）は新規IP創出を展開するためのさまざまなプロジェクトに取り組む中で、この度、新規にBLコミックレーベル「Tone Comics」をリニューアル、再始動をすることを発表いたします。
■Tone Comicsとは
「心とカラダに響くボーイズラブシンフォニー」
新進気鋭の作家陣とともに、いつまでも瑞々しく読者の心に感動を奏でる作品をBLファンにお届けできるレーベルを目指します。
2026年4月8日（水）より、第1弾となる4作品をコミックシーモアにて1.2話同時先行配信いたします。
毎月第2水曜日を配信日とし、5月以降も新作を発表予定。
■4月配信作ラインナップ
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/345538/images/bodyimage1】
■作品キャラクター紹介
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/345538/images/bodyimage2】
『また好きになってもいいですか』
著:天野とろろ
無自覚メロ教師×一途な元ヤンの焦れキュン再会ラブ！
https://www.cmoa.jp/title/355298/
(C)天野とろろ/Tone Comics
―――――――――
『My President 俺の彼氏は生徒会長』
漫画: 瀬田苔
原作: Pruesapha
大ヒットした胸きゅん青春タイBLドラマ、待望の原作小説コミカライズが登場！
https://www.cmoa.jp/title/355297/
(C)瀬田苔/Pruesapha/Tone Comics
―――――――――
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/345538/images/bodyimage3】
『夢から始まる恋でもいい』
著:うしぢま
偶然？奇跡？夢から始まる、うぶチョロ後輩×ゆるモテ訳アリ先輩の急接近ラブ！
https://www.cmoa.jp/title/355299/
(C)うしぢま/Tone Comics
―――――――――
『恋は溺れても飲まれるな！』
著:おにぎりニギル
空回りがちで一途なカフェ店長×不器用ギャップリーマンが織りなす、予測不能なドタバタラブコメディ！
https://www.cmoa.jp/title/355300/
(C)おにぎりニギル/Tone Comics
―――――――――
■デジタルサイン入りチェキ配布キャンペーン
レーベルリニューアル＆配信を記念して、Xにてデジタルサイン入りチェキ配布キャンペーンを企画中。
続報はTone Comics Xアカウント（@tonecomics）にてお知らせいたしますので、
楽しみにお待ちください。
発行:株式会社ontembaar
先行配信先:コミックシーモア
https://www.cmoa.jp/
Tone Comics 公式HP
https://tonecomics.jp
Tone Comics編集部Xアカウント
https://x.com/tonecomics
Tone Comics 公式TikTok
https://www.tiktok.com/@tonecomics
■株式会社ontembaarとは
株式会社ontembaarはイラスト・ゲーム・音楽などのコンテンツ制作と「コミック制作」のスタッフ＆ノウハウが融合した制作スタジオです。さまざまなコンテンツ制作を担ってきたスタッフ達による、ノウハウとコネクション、経験を活用・融合して新たなクリエイティブに挑戦し続けております。ontembaarとして「特異性のある制作スタジオ」を目指し、 多くの方々に楽しんでいただけるコンテンツを創出いたします。
■お問い合わせ
株式会社ontembaar
営業広報窓口：company@mng.ontembaar.jp
〒141-0022
東京都品川区東五反田2-10-2 東五反田スクエア6F
ホームページ：https://ontembaar.jp/
配信元企業：株式会社ontembaar
■Tone Comicsとは
「心とカラダに響くボーイズラブシンフォニー」
新進気鋭の作家陣とともに、いつまでも瑞々しく読者の心に感動を奏でる作品をBLファンにお届けできるレーベルを目指します。
2026年4月8日（水）より、第1弾となる4作品をコミックシーモアにて1.2話同時先行配信いたします。
毎月第2水曜日を配信日とし、5月以降も新作を発表予定。
■4月配信作ラインナップ
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/345538/images/bodyimage1】
■作品キャラクター紹介
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/345538/images/bodyimage2】
『また好きになってもいいですか』
著:天野とろろ
無自覚メロ教師×一途な元ヤンの焦れキュン再会ラブ！
https://www.cmoa.jp/title/355298/
(C)天野とろろ/Tone Comics
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『My President 俺の彼氏は生徒会長』
漫画: 瀬田苔
原作: Pruesapha
大ヒットした胸きゅん青春タイBLドラマ、待望の原作小説コミカライズが登場！
https://www.cmoa.jp/title/355297/
(C)瀬田苔/Pruesapha/Tone Comics
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【画像 https://www.dreamnews.jp/press/345538/images/bodyimage3】
『夢から始まる恋でもいい』
著:うしぢま
偶然？奇跡？夢から始まる、うぶチョロ後輩×ゆるモテ訳アリ先輩の急接近ラブ！
https://www.cmoa.jp/title/355299/
(C)うしぢま/Tone Comics
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『恋は溺れても飲まれるな！』
著:おにぎりニギル
空回りがちで一途なカフェ店長×不器用ギャップリーマンが織りなす、予測不能なドタバタラブコメディ！
https://www.cmoa.jp/title/355300/
(C)おにぎりニギル/Tone Comics
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■デジタルサイン入りチェキ配布キャンペーン
レーベルリニューアル＆配信を記念して、Xにてデジタルサイン入りチェキ配布キャンペーンを企画中。
続報はTone Comics Xアカウント（@tonecomics）にてお知らせいたしますので、
楽しみにお待ちください。
発行:株式会社ontembaar
先行配信先:コミックシーモア
https://www.cmoa.jp/
Tone Comics 公式HP
https://tonecomics.jp
Tone Comics編集部Xアカウント
https://x.com/tonecomics
Tone Comics 公式TikTok
https://www.tiktok.com/@tonecomics
■株式会社ontembaarとは
株式会社ontembaarはイラスト・ゲーム・音楽などのコンテンツ制作と「コミック制作」のスタッフ＆ノウハウが融合した制作スタジオです。さまざまなコンテンツ制作を担ってきたスタッフ達による、ノウハウとコネクション、経験を活用・融合して新たなクリエイティブに挑戦し続けております。ontembaarとして「特異性のある制作スタジオ」を目指し、 多くの方々に楽しんでいただけるコンテンツを創出いたします。
■お問い合わせ
株式会社ontembaar
営業広報窓口：company@mng.ontembaar.jp
〒141-0022
東京都品川区東五反田2-10-2 東五反田スクエア6F
ホームページ：https://ontembaar.jp/
配信元企業：株式会社ontembaar
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