道雪葵先生の「クールなふたりは見かけによらない」日本全国のコンビニエンスストアを中心とするマルチコピー機内の「インクルーズプリント」にてランダムブロマイド第1弾が販売開始！
株式会社インクルーズ（東京都渋谷区、代表取締役社長 山粼 健司）は、4月8日（水）より、日本全国のコンビニエンスストア店内のマルチコピー機を中心に、気軽にプリントできる「インクルーズプリント by eプリントサービス」にて、道雪葵先生の「クールなふたりは見かけによらない」のランダムブロマイド第1弾が販売開始したことをご報告させていただきます。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/345938/images/bodyimage1】
【仕事はできるが家事ができない氷鷹社長】と【家事はできるが仕事ができない多田野くん】ふたりのギャップから目が離せない!?愛すべきポンコツ日常コメディ！
道雪葵先生の「クールなふたりは見かけによらない」のランダムブロマイドが、日本全国のコンビニエンスストアを中心とした約35,500店舗のマルチコピー機で一斉に販売開始！
コミックス表紙イラストや漫画コマなどを使用した全7種のラインナップとなっております。ぜひ「インクルーズプリント by eプリントサービス」をお楽しみください！
■インクルーズプリント「クールなふたりは見かけによらない」
販売方法：ランダム式(全7種)
販売価格：写真L判 300円、写真2L判 500円
※全て消費税を含む
【販売期間】2026/4/8(水)～
【詳細はこちら】
https://entame.e-printservice.net/content_detail/coolnafutari_2
■道雪葵
【X】https://x.com/michiyukiaporo
【書籍情報】
クールなふたりは見かけによらない
https://www.amazon.co.jp/dp/4396792417
(C)道雪葵／祥伝社
■本リリースに関するお問い合わせ
株式会社インクルーズ
広報担当 井上 華奈
TEL：03-6447-2157 FAX：03-6447-2158
e-mail press_inc@increws.co.jp
■株式会社インクルーズ概要
社名 株式会社インクルーズ
HP http://www.increws.co.jp/
所在地 東京都渋谷区千駄ヶ谷4-15-10 北参道ヒルズ1F
TEL：03-6447-2157 FAX：03-6447-2158
代表取締役社長 山粼 健司
事業内容：コンテンツデザイン事業、グッズデザイン事業、ゲームデザイン事業、キャラクター事業
＊記載されている会社名及び商品名／サービス名は、各社の商標または登録商標です。
配信元企業：株式会社インクルーズ
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/345938/images/bodyimage1】
【仕事はできるが家事ができない氷鷹社長】と【家事はできるが仕事ができない多田野くん】ふたりのギャップから目が離せない!?愛すべきポンコツ日常コメディ！
道雪葵先生の「クールなふたりは見かけによらない」のランダムブロマイドが、日本全国のコンビニエンスストアを中心とした約35,500店舗のマルチコピー機で一斉に販売開始！
コミックス表紙イラストや漫画コマなどを使用した全7種のラインナップとなっております。ぜひ「インクルーズプリント by eプリントサービス」をお楽しみください！
■インクルーズプリント「クールなふたりは見かけによらない」
販売方法：ランダム式(全7種)
販売価格：写真L判 300円、写真2L判 500円
※全て消費税を含む
【販売期間】2026/4/8(水)～
【詳細はこちら】
https://entame.e-printservice.net/content_detail/coolnafutari_2
■道雪葵
【X】https://x.com/michiyukiaporo
【書籍情報】
クールなふたりは見かけによらない
https://www.amazon.co.jp/dp/4396792417
(C)道雪葵／祥伝社
■本リリースに関するお問い合わせ
株式会社インクルーズ
広報担当 井上 華奈
TEL：03-6447-2157 FAX：03-6447-2158
e-mail press_inc@increws.co.jp
■株式会社インクルーズ概要
社名 株式会社インクルーズ
HP http://www.increws.co.jp/
所在地 東京都渋谷区千駄ヶ谷4-15-10 北参道ヒルズ1F
TEL：03-6447-2157 FAX：03-6447-2158
代表取締役社長 山粼 健司
事業内容：コンテンツデザイン事業、グッズデザイン事業、ゲームデザイン事業、キャラクター事業
＊記載されている会社名及び商品名／サービス名は、各社の商標または登録商標です。
配信元企業：株式会社インクルーズ
プレスリリース詳細へ