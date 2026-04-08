オンラインセミナー『賃上げ時代を勝ち抜く「報酬」の決め方～従業員が納得し、会社が成長する処遇とは～』2026年5月25日（月）開催決定～会計・税務・経営コンサルティングのアタックスグループ
経営コンサルティング会社のアタックスグループ（東京・大阪・名古屋・静岡、代表取締役社長 林公一）は、オンラインセミナー『賃上げ時代を勝ち抜く「報酬」の決め方～従業員が納得し、会社が成長する処遇とは～』を開催することになりましたので、お知らせいたします。
昨今の物価高騰や人材獲得競争を背景に、企業には積極的な賃上げが求められています。
しかし、世間の動向に合わせた場当たり的な賃上げは、固定費を増大させ、将来の経営を圧迫しかねません。
また、せっかく賃上げをしても、ルールのわからない手当の存在や属人的な昇給判断など、報酬基準・運用の曖昧さがあるために、社員の納得感を得られていないケースも散見されます。社員のモチベーションを高め、会社の成長につなげるためには、自社の戦略に沿わせつつ、単に給与を引き上げるのではなく、非金銭的報酬を含めた魅力のある報酬体系への再構築が必要です。
また、魅力的な報酬を維持・改善し続けるためには、人件費原資となる付加価値の確保や適正な労働分配率を管理する経営目線と、社員の価値観を把握する現場目線を併せ持って人事管理を行うことが求められます。
本セミナーでは、基本給や手当・賞与といった報酬要素の基本的な考え方から、従業員が納得する評価と報酬の連動ルールの設計、金銭的報酬にとどまらない「トータルリワード」の考え方まで、報酬制度の重要ポイントを解説いたします。
会社業績と連動する利益配分の仕組みなど、持続可能なコスト管理と社員の処遇向上を両立させる、実践的なアプローチのヒントをぜひ持ち帰ってください。
【開催日】
2026/5/25(月) 13：00～15：00
【講 師】
株式会社アタックス・ヒューマン・コンサルティング コンサルタント
嶋津 紘太
【受講料】
無料
【対 象】
経営者・人事担当者
※同業者の方はご遠慮ください。
【参加方法】
ZOOMを使用したオンラインセミナーです。
【お申し込み方法】
下記のお申込みフォームよりお申し込みください。
https://www.attax.co.jp/seminar/detail/2291
【会社概要】
■会社名 株式会社アタックス
■代表者 代表取締役 林公一
■資本金 ３億５，８００万円
■所在地 東京都千代田区神田神保町１－１０５
■ＴＥＬ ０３－３５１８－６３６３
■ＦＡＸ ０３－３５１８－６３６６
■ＵＲＬ https://www.attax.co.jp/
■お問合せフォーム https://www.attax.co.jp/contact/
■事業内容 1.税理士法人 2.経営コンサルティング
【お問い合わせ先】
■会社名 株式会社アタックス
■担当者 経営情報室 平野
■ＴＥＬ ０３－３５１８－６３６３
■ＦＡＸ ０３－３５１８－６３６６
■お問合せフォーム https://www.attax.co.jp/contact/
配信元企業：株式会社アタックス
昨今の物価高騰や人材獲得競争を背景に、企業には積極的な賃上げが求められています。
しかし、世間の動向に合わせた場当たり的な賃上げは、固定費を増大させ、将来の経営を圧迫しかねません。
また、せっかく賃上げをしても、ルールのわからない手当の存在や属人的な昇給判断など、報酬基準・運用の曖昧さがあるために、社員の納得感を得られていないケースも散見されます。社員のモチベーションを高め、会社の成長につなげるためには、自社の戦略に沿わせつつ、単に給与を引き上げるのではなく、非金銭的報酬を含めた魅力のある報酬体系への再構築が必要です。
また、魅力的な報酬を維持・改善し続けるためには、人件費原資となる付加価値の確保や適正な労働分配率を管理する経営目線と、社員の価値観を把握する現場目線を併せ持って人事管理を行うことが求められます。
本セミナーでは、基本給や手当・賞与といった報酬要素の基本的な考え方から、従業員が納得する評価と報酬の連動ルールの設計、金銭的報酬にとどまらない「トータルリワード」の考え方まで、報酬制度の重要ポイントを解説いたします。
会社業績と連動する利益配分の仕組みなど、持続可能なコスト管理と社員の処遇向上を両立させる、実践的なアプローチのヒントをぜひ持ち帰ってください。
【開催日】
2026/5/25(月) 13：00～15：00
【講 師】
株式会社アタックス・ヒューマン・コンサルティング コンサルタント
嶋津 紘太
【受講料】
無料
【対 象】
経営者・人事担当者
※同業者の方はご遠慮ください。
【参加方法】
ZOOMを使用したオンラインセミナーです。
【お申し込み方法】
下記のお申込みフォームよりお申し込みください。
https://www.attax.co.jp/seminar/detail/2291
【会社概要】
■会社名 株式会社アタックス
■代表者 代表取締役 林公一
■資本金 ３億５，８００万円
■所在地 東京都千代田区神田神保町１－１０５
■ＴＥＬ ０３－３５１８－６３６３
■ＦＡＸ ０３－３５１８－６３６６
■ＵＲＬ https://www.attax.co.jp/
■お問合せフォーム https://www.attax.co.jp/contact/
■事業内容 1.税理士法人 2.経営コンサルティング
【お問い合わせ先】
■会社名 株式会社アタックス
■担当者 経営情報室 平野
■ＴＥＬ ０３－３５１８－６３６３
■ＦＡＸ ０３－３５１８－６３６６
■お問合せフォーム https://www.attax.co.jp/contact/
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