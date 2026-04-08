株式会社あさ出版（代表取締役：田賀井弘毅、所在地：東京都豊島区）は、大島一恵著 『自分を好きになる7日間ワーク』https://www.asa21.com/book/b672699.html を2026年4月14日（火）に刊行いたします。

満たされない日々から抜け出し、自分らしい人生を手に入れる方法

ここ数年、「自己肯定感」という言葉が注目されています。 「ありのままの自分を認めよう」と、自己肯定感を高めることは、決して悪いことではありません。 ただ、自己肯定感“だけ”を高めようとすると、かえって不安になってしまうこともあります。 前向きでいようとするほど、どこか無理が生まれてしまうのは、心の“土台”が不安定だからです。 心は、自己肯定感、自己受容、自尊感情という3つの柱がバランスよく整うことで安定します。 本書では、その関係性を丁寧に整理しながら、自分の状態を見つめ直し、本来の自分を取り戻す方法を、6つのタイプ診断と7日間のワークで紹介しています。 自分の心と思考の性格を知りながら、自分に合ったケアの方法を、日々の中で無理なく取り入れていくことで、自分を好きになる１冊です。

※以下本書より抜粋・編集して紹介

自己肯定感だけじゃない！ 3つの柱

無理やり「自分には価値がある」と思い込もうとすればするほど、心の空虚感は強まるばかり。 グラグラの土地に１本の柱だけで土台を作っても、その上に建てた家が安定しないように、心も「自己肯定感」の柱1本だけでは不安定。 3本の柱で心の土台の仕組みをつくることが大事です。

① 自己肯定感（自分の価値を信じる柱）

「私は価値がある存在だ」と、自分の存在そのものを肯定できる感覚。

② 自己受容（ありのままの自分を受け入れる柱）

できる自分も、できない自分も、ポジティブ/ネガティブな感情も、 そのすべてに優劣をつけずに「それでいい」と受け止める感覚。

③ 自尊感情（自分を大切にする柱）

自分を一人の人間として尊重し、大切にしていいと思える感覚（セルフリスペクト）。

心と思考の性格がわかる ６つのクイーンタイプ診断

自分がどのクイーンタイプかを知ることで、この７日間のワークが、 あなた専用の特別なギフトへ。 「これ、私の心の声かも？」と感じるものにチェックを入れて、診断してみましょう。 タイプごとに、「光（本来の資質）」や「影（陥りやすい沼）」、「7日間でどうなるか」を解説。 7日間のワークには、それぞれのタイプ別に向けたメッセージも。

♕ ケアクイーン（優しすぎタイプ） ♕ パーフェクトクイーン（頑張り屋タイプ） ♕ グロースクイーン（向上心タイプ） ♕ ラブリークイーン（愛されタイプ） ♕ ルールクイーン（しっかりタイプ） ♕ フリークイーン（のびのびタイプ）

自分の本音に気づき、自分を整え、ケアできるようになるワーク

Work1 心のルーツを探る「タイムトラベル・ノート」

① 深呼吸をして、幼い頃の自分に会いに行く感覚で、思い浮かんだことを書き留めてみる ✎ 「よく言われていた言葉」の記憶、ずっと演じてきた「家庭や職場での役割」…… ② 心の中の「監視員」が使っている言葉を探る ✎ 失敗した時や疲れた時、心の中で自分にどんな声をかけていますか？ ③ 書き出した後の「気づき」を言語化する

➡ 気づいたことを言葉にするだけで、「ああ、これは私の本音じゃなかったんだ」と心が少し軽くなります。この気づきをそっと胸に抱きしめて、明日の自分にバトンを渡してあげましょう。

他にも、【自己受容を深めるためのワーク】 【「思考の罠」から自由になれるワーク】など多数掲載

書籍情報

タイトル：『自分を好きになる7日間ワーク』 著者：大島一恵 監修者：精神科医しょう ページ数：216ページ 価格：1,540円(10%税込） 発行日 ： 2026年4月14日 ISBN ：978-4-86667-823-3 書籍紹介ページ：https://www.asa21.com/book/b672699.html amazon：https://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4866678232/asapublcoltd-22/ 楽天：https://books.rakuten.co.jp/rb/18543181/

目次

Day1 あなたの価値観のルーツを見つける Day2 自分を縛る「思考のクセ」を見つける Day3 あなたの感情を整理する Day4 自己受容を深める Day5 自分軸を立て直す Day6 自尊感情を回復し、自分を慈しむ Day7 自分に「大好き」を伝えて人生の主役に戻る

著者プロフィール

大島一恵（おおしま・かずえ）

Bellissima Japan株式会社 代表取締役 東京都出身。英国ロンドン大学ロイヤルホロウェイ校 応用社会心理学修士号取得。 大学在学中にミスコンテストで優勝したことを機に香港・タイのモデル事務所に所属、東南アジア各国で広告モデルとして活動。その後、英国留学。留学中に単身で63カ国を巡る。帰国後はIT企業およびアパレル商社で広報職に従事。2015年、「World Beauty Queen」世界大会にて日本人初の優勝を果たす。「いくつになっても挑戦し、輝く大人たちのコンテストを日本でつくりたい」という理念を原点に、翌年Bellissima Japan株式会社を設立。現在は、ミセスユニバースジャパンをはじめとする世界大会を主催し、日本最多数の世界大会代表を輩出するほか、内面と外面の両面から人の魅力を引き出す育成・プログラムを展開し、誰もが挑戦できる社会、優しさの循環を生み出すステージづくりに取り組んでいる。

【監修者プロフィール】 精神科医しょう

医学博士。InstagramなどSNSを中心にHSP気質やメンタルヘルスについて発信する 精神科医。普段は総合病院、クリニックなどでの臨床業務に加え、研究・教育にも従事している。

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