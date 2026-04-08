Gi-FACTORYは、和歌山・徳島・大阪・広島・山口・静岡・大分・岡山・高知・で開催している大型野外グルメイベント『全肉祭』の第4回を2026年4月18日～4月19日の2日間、島根県松江市にある旧県立プール跡地広場にて開催いたします。





ポスター





■第4回 全肉祭 in 松江

開場 ：旧県立プール跡地広場(島根県松江市学園南1丁目23)

日程 ：2026年4月18日～4月19日

時間 ：10:00～21:00

店舗数：約50店舗





内面





■全肉祭とは

畜産肉料理はもちろん、魚肉や果肉などあらゆる肉をテーマとして全国を対象に出店を募集・選考し、各地の美食が集う西日本最大級の野外グルメイベント





会場昼





会場夜





■両日通っても楽しみ尽くせないボリューム

・総メニュー数200アイテム以上！？

2日間では絶対に食べきることが出来ません

・グルメ出店の他、企業ブースによる無料体験やサンプリングも！？

ワインの試飲コーナーもご用意

・お子様も退屈させないお遊びブースもご用意

大型エアー遊具や射的・スーパーボールすくいなどの縁日コーナーもご用意

・観覧無料のステージ企画

アイドル生ライブや迫力満点のファイヤーパフォーマンスを披露





朝から晩までたっぷり楽しい2日間

夜のファイヤーパフォーマンス集団は必見の価値あり！





アクセス抜群！

松江駅から徒歩15分





エアー遊具





幻火





■全肉祭 公式Instagram

https://www.instagram.com/zennikusai/

※出店店舗の募集は既に締め切っています。





食堂