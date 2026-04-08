Gi-FACTORYは、和歌山・徳島・大阪・広島・山口・静岡・大分・岡山・高知・で開催している大型野外グルメイベント『全肉祭』の第4回を2026年4月18日～4月19日の2日間、島根県松江市にある旧県立プール跡地広場にて開催いたします。


ポスター


■第4回 全肉祭 in 松江

開場　：旧県立プール跡地広場(島根県松江市学園南1丁目23)

日程　：2026年4月18日～4月19日

時間　：10:00～21:00

店舗数：約50店舗


内面


■全肉祭とは

畜産肉料理はもちろん、魚肉や果肉などあらゆる肉をテーマとして全国を対象に出店を募集・選考し、各地の美食が集う西日本最大級の野外グルメイベント


会場昼


会場夜


■両日通っても楽しみ尽くせないボリューム

・総メニュー数200アイテム以上！？

　2日間では絶対に食べきることが出来ません

・グルメ出店の他、企業ブースによる無料体験やサンプリングも！？

　ワインの試飲コーナーもご用意

・お子様も退屈させないお遊びブースもご用意

　大型エアー遊具や射的・スーパーボールすくいなどの縁日コーナーもご用意

・観覧無料のステージ企画

　アイドル生ライブや迫力満点のファイヤーパフォーマンスを披露


朝から晩までたっぷり楽しい2日間

夜のファイヤーパフォーマンス集団は必見の価値あり！


アクセス抜群！

松江駅から徒歩15分


エアー遊具


幻火


■全肉祭　公式Instagram

https://www.instagram.com/zennikusai/

※出店店舗の募集は既に締め切っています。


食堂