西日本最大級のグルメイベント「全肉祭」4月18日～19日、島根県松江市で第4回が開催決定
Gi-FACTORYは、和歌山・徳島・大阪・広島・山口・静岡・大分・岡山・高知・で開催している大型野外グルメイベント『全肉祭』の第4回を2026年4月18日～4月19日の2日間、島根県松江市にある旧県立プール跡地広場にて開催いたします。
ポスター
■第4回 全肉祭 in 松江
開場 ：旧県立プール跡地広場(島根県松江市学園南1丁目23)
日程 ：2026年4月18日～4月19日
時間 ：10:00～21:00
店舗数：約50店舗
内面
■全肉祭とは
畜産肉料理はもちろん、魚肉や果肉などあらゆる肉をテーマとして全国を対象に出店を募集・選考し、各地の美食が集う西日本最大級の野外グルメイベント
会場昼
会場夜
■両日通っても楽しみ尽くせないボリューム
・総メニュー数200アイテム以上！？
2日間では絶対に食べきることが出来ません
・グルメ出店の他、企業ブースによる無料体験やサンプリングも！？
ワインの試飲コーナーもご用意
・お子様も退屈させないお遊びブースもご用意
大型エアー遊具や射的・スーパーボールすくいなどの縁日コーナーもご用意
・観覧無料のステージ企画
アイドル生ライブや迫力満点のファイヤーパフォーマンスを披露
朝から晩までたっぷり楽しい2日間
夜のファイヤーパフォーマンス集団は必見の価値あり！
アクセス抜群！
松江駅から徒歩15分
エアー遊具
幻火
■全肉祭 公式Instagram
https://www.instagram.com/zennikusai/
※出店店舗の募集は既に締め切っています。
食堂