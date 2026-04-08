NEXT STAGE実行委員会は、大阪最大級の夢追い人の音楽フェス

「NEXT STAGE - Osaka Music Festa - Vol.11」

を2026年5月5日(火・祝)にGORILLA HALL OSAKAにて開催いたします。





NEXT STAGE - Osaka Music Festa - Vol.11





■開催概要

【音楽を通して夢を追う人を応援するフェス】

「NEXT STAGE- Osaka Music Festa - Vol.11」

が2026年5月5日(火・祝)、GORILLA HALL OSAKAにて開催されます。

本イベントは、ジャンルや世代を超えて今の音楽を大阪に集結させる、

大阪最大級の夢追い人のための音楽フェスです。









■ヘッドライナー

【Nulbarich のJQによるソロプロジェクト】

Jeremy Quartus がヘッドライナーとして出演決定。

国内外で評価を高めるアーティストが、大阪のステージに立ちます。









■出演アーティスト

・Jeremy Quartus

・柊人

・Blue Vintage

・Ashley

・Swagcky

・idom

・MAHIRO

・MC AMI

・MC DAICHI

ほか





R&B、HIP HOP、POP、SOULなど多彩なジャンルが融合し、

次世代を担うアーティストと観客が交差する一日となります。









■イベントの目的

本イベントは、以下の理念のもと開催されます。





・『夢追うすべての人へ ― 輝ける舞台を大阪から』

・『未来を育むステージ ― 子供たちの健全育成のために』





音楽を通じて、挑戦する若者やアーティストを応援し、

子供たちに夢を持つきっかけを提供する社会的意義のある音楽フェスを目指します。









■開催概要

日時：2026年5月5日(火・祝)

会場：GORILLA HALL OSAKA

OPEN 15:00 ／ START 15:30









■チケット情報

イープラス(e+)にて販売中

【前売り】

https://eplus.jp/sf/detail/4479610001-P0030001









■お問い合わせ

公式LINE： https://lin.ee/vzBuH5SH





オフィシャルInstagram：

https://www.instagram.com/next.stage_osaka.music.festa









■主催コメント

NEXT STAGEは、音楽イベントであると同時に、夢を応援する場所です。

観るだけではなく、それぞれが「次の一歩」を踏み出すきっかけになる場、

子供たちがイベント出演を通して健全に成長する体験、空間を

大阪から発信・提供していきます。