芝浦工業大学(東京都江東区／学長 山田 純)は、昨年12月に大宮キャンパスに完成した「創発棟」のお披露目会を行います。

創発棟は「グリーン」「デジタル」「ウェルビーイング」の拡大に資する教育・研究の拠点として整備されました。地上7階建ての建物には、スポーツ工学・医工学・化学・情報工学・環境系の研究施設や体育館、e-スポーツスタジオ、ラーニングコモンズなどの教育・研究施設が配置されています。そのほかフィットネスジムや地域住民も利用できる「地域健康増進センター(仮称)」、産学官連携コーナーも開設します。

また会の冒頭では、これまで各活動で協定を結んで連携してきたさいたま市と、創発棟を拠点とする連携活動のための包括連携協定調印式を行います。

報道関係各位も見学・取材いただけますので、下記のとおりご案内申し上げます。





創発棟 外観





記

日時 ： 2026年4月22日(水)13時から15時30分

会場・受付： 芝浦工業大学 大宮キャンパス 創発棟 1F

アクセス ： JR宇都宮線「東大宮」駅東口からスクールバス5分

https://www.shibaura-it.ac.jp/access/#koutu

公共交通機関ならびに本学スクールバスでお越しください。

当日の流れ(予定)： 13時から13時15分さいたま市との包括連携協定調印式

13時15分から14時 学校法人芝浦工業大学

理事長 鈴見 健夫からのご挨拶

芝浦工業大学 学長 山田 純からのご挨拶

芝浦工業大学 システム理工学部長・大宮キャンパス長

澤田 英行(学校法人芝浦工業大学 理事)から施設の説明

14時以降館内見学

取材申込(プレス専用)：

取材をご希望の場合は、下記のフォームからお申し込みください。

申込期限： 2026年4月17日(金)

申込先 ： https://forms.cloud.microsoft/r/uy6VaZcwBZ









■芝浦工業大学とは

工学部／システム理工学部／デザイン工学部／建築学部／大学院理工学研究科

https://www.shibaura-it.ac.jp/

理工系大学として日本屈指の学生海外派遣数を誇るグローバル教育と、多くの学生が参画する産学連携の研究活動が特長の大学です。東京都(豊洲)と埼玉県(大宮)に2つのキャンパス、4学部1研究科を有し、約1万人の学生と約300人の専任教員が所属。2024年には工学部が学科制から課程制に移行。2025年にデザイン工学部、2026年にはシステム理工学部で教育体制を再編し、新しい理工学教育のあり方を追求していきます。創立100周年を迎える2027年にはアジア工科系大学トップ10を目指し、教育・研究・社会貢献に取り組んでいます。