“POPで世界をHAPPYにする”をコンセプトに世界8か国に活動展開するニューポップアート「ハタヤママサオ」(株式会社ハタポップワークス、大阪市中央区)は、京王百貨店新宿店1階正面入口イベントスペースにて2026年4月9日(木)～4月15日(水)原画展＆ポップアップショップを開催します。

国産の金箔とポップアートを融合した金箔シリーズの新作原画をはじめ東京未発表の作品が登場。コラボブランドとして岡山デニムとのコラボ「POMICK DENIM」や日本では希少なフィンランドエルク革を使用した新ブランド「POMICK LEATHER」など新作アイテムも販売。11日(土)12日(日)にはハタヤママサオ氏による来場イベントとしてライブペイント(公開制作)を開催。





メインビジュアル





【“ニューポップアーティスト「ハタヤママサオ」とは？！”】

大阪出身、「POPで世界をHAPPYにする」をコンセプトに伝統的な日本美術や浮世絵から現代的なアニメやマンガといったポップカルチャーまで全てのインスピレーションを融合し独自のスタイルに再構築。

溢れでる発想と独創的な色彩感覚で唯一無二の表現を創造するポップアートアーティスト。ヨーロッパを中心に世界八か国に活動を広げ、国内では有名ブランドや企業とのコラボ、水上バスやビルなどのミューラルアートを多く手掛ける。国内外での評価も高く原画コレクターはセレブからの支持も多い。自身の半生を書いた書籍「ポップアートで世界をHAPPYにする男」をAmazon( https://amzn.to/3JwBdxG )から出版し数多くの部門賞を受賞。





プロフィール





【“今回のシン・ポップアート展のみどころ”】

ポップなメインビジュアルが新宿をジャック！

メインビジュアルである人気のぱんだキャラをはじめ今回から仲間入りしたメンバーが並んだ4体のキャラがイベント会場でのブース装飾をはじめ京王新宿百貨店大型モニターやサイネージ、新宿駅構内のポスターになるなど展示会を彩ります。





イベント会場装飾 ※イメージ





【東京未発表作品が勢ぞろい!!】

メインビジュアルにも使用されている「カンガルーのぬいぐるみルルとカン」「コアラのぬいぐるみサブロー」の原画を始め、鎌倉の蓮の御池からインスピレーションを得た「夜の蓮の御池」幻想的な雰囲気を醸し出す「恋する鯉」

日本独特のネオン街を“外国人が見た日本”を表現した「サイバーパンクジャパン」など多種多様なテーマをハタヤママサオの独自の切り口でポップアートに変換した作品が多数登場。他にも金沢国産の金箔とポップアートを融合した金箔シリーズ作品第五弾「金の千手観音」の新作も予定しております。





カンガルーのぬいぐるみ“ルルとカン”





コアラのぬいぐるみ“サブロー”





恋する鯉





【コラボブランド「POMICK」シリーズ 東京初登場！】

様々な一流の職人やアーティストとハタヤママサオアートとコラボ“POPをMIXする”がブランド名の由来である「POMICK」シリーズ。

世界的に人気の高い岡山デニムの“EDGE of LINE”とコラボしたブランド「POMICK DENIM」が東京初登場！」

品質の高い岡山デニムに刺繍アーティスト“cutimarta”がアートな刺繍を加えた後、ひとつひとつハタヤママサオ自身がペイント。すべてにエディションが付いているため世界にひとつだけのデニム。初登場の大阪展では初回分を完売で終えた人気ウエアアイテム。

その他に日本では希少なフィンランドエルク革を扱う革メーカー“PARLEY”とのコラボアイテム「POMICK LEATHER」

柔らかくて軽くて丈夫な革アイテムにハタヤママサオアートのアイコンが入ったアイテムが登場。こちらも東京初登場します





初回完売したモデル





【日常使いできる“ココロオドル”アートな雑貨、ポップアップショップも同時開催！】

インテリアに最適で手ごろなアートアイテムから日常使いできるアート雑貨から夏に向けてのTシャツなど幅広いラインナップを揃えています。本格的な原画展からポップアップショップまでアートを堪能できます





POMICK LEATHEシリーズ





【ハタヤママサオからメッセージ】

全国各地で展示会やポップアップを巡回していますが、ここ京王百貨店新宿では毎年大々的に開催して頂いています。ビジュアル含め映えるスポットもたくさんあると思うのでぜひ遊びに来てください。そして日常にハタヤママサオアートの彩りを少し取り入れてみてください。きっと明日からちょっと豊かな気持ちになると思います。POPであなたがHAPPYになれば世界もきっとHAPPYになると思います。









【開催概要】

場所： 京王百貨店新宿店 1階正面入口イベントスペース

〒160-8321 東京都新宿区西新宿1-1-4

https://www.keionet.com/info/shinjuku/

期間： 2026年4月9日(木)～4月15日(水) 10時～20時30分まで

料金： 入場無料

内容： ・販売 4月9日(木)～4月15日(水)

原画、ファッション、雑貨など

・イベント 4月11日(土)・12日(日)

ハタヤママサオ来場でのライブペイント(公開制作)