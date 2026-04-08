大阪・舞洲のベイエリアにあるガーデンリゾートホテルThe Day Osaka（大阪市此花区）では、舞洲で7月に開催される大型音楽フェス「OSAKA GIGANTIC MUSIC FESTIVAL 2026（通称：ジャイガ）」にあわせ、ライブの前後も含めて楽しめる新たな過ごし方をご提案します。 会場に隣接する立地と、自然共生サイトに認定されたガーデンでの滞在により、舞洲での一日をより快適にお過ごしいただけます。 また、チケットや限定グッズなどの特典が付いた宿泊プラン、さらにはThe Day Osaka × ジャイガによる初の試みとして、ホテル敷地内でのスピンオフライブ企画も予定しており、フェスと滞在がつながる体験をお楽しみいただけます。

■ジャイガとは

「OSAKA GIGANTIC MUSIC FESTIVAL（ジャイガ）」は、舞洲で開催される関西最大級の野外音楽フェスです。 2026年は7月24日（金）～7月26日（日）、7月31日（金）～8月2日（日）の2週にわたり開催され、国内外の人気アーティストが集結し、毎年多くの来場者でにぎわいます。 今年は開催10年目を迎え、夏の恒例イベントとして定着しています。

■会場すぐ隣という立地が生む、新しい楽しみ方

The Day Osakaは、ジャイガのメイン会場に隣接するホテルです。 ライブの合間に客室で休憩したり、混雑を避けてひと息ついたりと、フェスの過ごし方に余裕が生まれます。ライブ終了後もそのままホテルに戻ることができ、移動のストレスなく一日を締めくくれる点も、この立地ならではの魅力です。

■自然共生サイトに認定されたガーデン

当ホテルのガーデンは、2025年9月、環境省が推進する「自然共生サイト」に認定されました。 人工島でありながら多様な生きものが息づく環境が評価されたもので、都市に近い場所で自然を感じながら過ごすことができます。 ライブの高揚感と、ガーデンでの穏やかな時間。その両方を味わえることも、この場所ならではの価値です。

■宿泊プランについて

ジャイガをもっと楽しむための宿泊プラン

こうした過ごし方にあわせて、当ホテルでは、ジャイガ来場者に向けた宿泊プランを4月8日より販売します。 チケットや宿泊者限定グッズのほか、専用駐車場の確約、さらに翌朝はホテル自慢の朝食ブッフェをご用意するなど、フェスを快適に楽しむための内容を予定しています。 会場に隣接する立地を活かした宿泊者限定のサービスにより、これまでにないジャイガ体験をお楽しみいただけます。

先着50組・早期予約限定の割引特典

販売開始にあわせて、4月10日までにご予約いただいた方を対象に、先着50組様限定で宿泊プランから3,000円割引となるクーポンをご用意しています。

宿泊者限定の主なポイント

【POINT 1】ホテル宿泊者限定 ジャイガマフラータオルをプレゼント 【POINT 2】リストバンド（チケット）をホテル館内でスムーズに受け取り可能 【POINT 3】チェックイン前後の荷物預かりサービス付き 【POINT 4】フェス開催中も客室に戻って休憩可能 【POINT 5】会場最短距離での駐車場を確約 【POINT 6】ホテル自慢の朝食ブッフェ付き

▼宿泊プラン（ジャイガ来場者向け）

【チケット＆限定グッズ付ステイ】 ・7月24日（金）～7月26日（日） https://d-reserve.jp/GSEA002F01400/GSEA002A01?hotelCode=0000001674&pl=PL00062368 ・7月31日（金）～8月2日（日） https://d-reserve.jp/GSEA002F01400/GSEA002A01?hotelCode=0000001674&pl=PL00062461 【プレミアムステイ（1日2組限定）】 ・7月24日（金）～7月26日（日） https://d-reserve.jp/GSEA002F01400/GSEA002A01?hotelCode=0000001674&pl=PL00062466 ・7月31日（金）～8月2日（日） https://d-reserve.jp/GSEA002F01400/GSEA002A01?hotelCode=0000001674&pl=PL00062470 ※各プランの詳細は、予約ページにてご確認ください。

■ホテル敷地内でのスピンオフライブ企画も予定

ジャイガ開催期間中、The Day Osaka × ジャイガによる初の試みとして、ライブ企画「The Day Osaka -GIGA move on night-」の開催を予定しています。 本企画は、ジャイガのスピンオフ企画として、会場とは異なるホテル敷地内で実施するものです。フェスの余韻をそのままに、移動することなく音楽を楽しめる時間をご提供します。

https://theday.osaka/

【本件に関するお問い合わせ先】

The Day Osaka 〒554-0042 大阪市此花区北港緑地2-3-75 公式サイト https://theday.osaka/ 06-6460-6688 /受付 9:00-21:00 広報担当：大角（おおすみ）maishima_pr@castlehotel.co.jp