CS放送「衛星劇場」では、中国ドラマ「恋狐妖伝～ファースト・ラブ～」を4月よりアンコール放送。さらに、「恋狐妖伝～ファースト・ラブ～」の前日譚となる、「恋狐妖伝」シリーズ第2弾「七夕の誓い～恋狐妖伝２～」を、6月より日本初放送します。 ヤン・ミー×ゴン・ジュンのトップスター共演が話題を集めたシリーズ第1弾「恋狐妖伝～ファースト・ラブ～」は、人と妖(あやかし)の禁断の恋を描いた子ども世代の物語。シリーズ第2弾の「七夕の誓い～恋狐妖伝２～」は、人間と人間の一生に一度きりの愛を描いた親世代の物語です。シリーズ２の日本初放送の前に、東方月初(ゴン・ジュン)と「東方家」「王権家」二つの家系が辿った数奇な運命を、「恋狐妖伝～ファースト・ラブ～」の一挙放送でお確かめください！

恋狐妖伝～ファースト・ラブ～（原題：狐妖小紅娘 月紅篇）

★CS衛星劇場にて、4月14日(火)アンコール放送スタート！ 毎週(月)～(金)午前7:30～ 2024年/中国/全36話 [原作]トゥオ・シャオシン(庹小新) [監督]マイ・グアンジー(麦貫之) ほか [脚本]ハン・ペイチェン(韓佩貞) ほか [出演]ヤン・ミー(楊冪)、ゴン・ジュン(龔俊)、グオ・シャオティン(郭曉婷)、ウェイ・ジャーミン(魏哲鳴) ヤン・ミー×ゴン・ジュンのトップスター共演が実現！ 人と妖(あやかし)の禁断の恋を、壮大なスケールと豪華キャストで描いたオールスター大型ロマンス・ファンタジー時代劇！ 原作は、総再生回数110億回超のアニメ化も果たした国民的人気漫画。15年にはアニメ化も果たし、その総再生回数は110億回を超える大ヒットとなり、17年には「縁結びの妖狐ちゃん」のタイトルで日本でも放送された。 ヤン・ミー演じる狐族の当主が、迷い込んだ人間の子ども(ゴン・ジュン)を育て上げ、やがて両者が恋に落ちるというストーリーを、両族の対立と世界の危機を交えた圧巻のスケールでドラマティックに仕立て上げている。総再生回数は12億回を突破(24/9/5時点)、中国SNS(Weibo)における総閲覧数は51億回、シリーズ関連の再生回数は100億をそれぞれ超え、猫眼全網熱度ランキングでファンタジードラマ部門・恋愛ドラマ部門など数々の部門で何度も１位を獲得するなど、視聴者の話題を独占した。 ＜あらすじ＞ 人間と妖による長い大戦の後、狐族の当主となった塗山紅紅(ヤン・ミー)は、両者の間の平和を維持しようと心を砕いてきた。狐族が暮らす塗山には、苦情樹と呼ばれる霊樹があり、その力を増大させるため、紅紅は妖たちの縁結びをする役割を果たしている。その塗山にある日、人間ながら強大な霊力を持つ東方家の唯一の生き残りである少年・東方月初(ゴン・ジュン)が迷い込む。紅紅に保護され塗山の狐族の中で育てられた月初は、やがて成長し、紅紅と想い合う仲となる。しかし世界には再び危機が訪れようとしていた。

七夕の誓い～恋狐妖伝２～

★CS衛星劇場にて、6月より日本初放送スタート！ 2025/中国/全36話 [監督]ドゥー･リン(杜林) [脚本]ミアオ･ウェンジン(繆文静)､ディン･ヤー(丁婭) [出演]リウ・シーシー(劉詩詩)、チャン・ユンロン(張雲龍)、ウー･シュエンイー(呉宣儀)、ディン・ユーシー(丁禹兮)、侯明昊（ホウ・ミンハオ）、沈月（シェン・ユエ） リウ・シーシー＆チャン・ユンロン主演！人気実力派キャストが集結したオールスター大型ロマンス・ファンタジー時代劇第2章！ 強大な霊血を持つ東方淮竹（リウ・シーシー）は、面具団の頭領・王権弘業（チャン・ユンロン）と共に毒皇を討ち倒し、別れ際に 「七月七日、淮水の竹亭で」 と再会を誓う。

★「恋狐妖伝」詳細はこちら

https://www.eigeki.com/special/LoveinPavilion

★「恋狐妖伝」予告動画はこちら

YouTube動画 : https://www.youtube.com/watch?v=GDZ2nzKMdWM

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