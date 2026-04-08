漬物専門店「銀座若菜」（会社名：株式会社若菜、本社・工場：愛知県、代表取締役：山田耕平）は、2026年4月8日（水）に創業80周年を迎えます。 創業以来、家庭の味、そして日本の伝統食としての「漬物の本来の味」を追求してきた若菜。 同時に、季節ごとの彩り鮮やかな浅漬、玉子やチーズ、トマト等の新しい素材を使った創作漬物など、時代に合わせた漬物の提案も続けてきました。 銀座若菜では80周年を記念して、様々なキャンペーン、限定商品の販売を予定しております。 「漬ける、を新たに」のコンセプトのもと、伝統を大切にしながら、漬物の新たな価値を発信していきます。

若菜のあゆみ

昭和21年、江戸時代創業の料亭「得月楼」の伝統の技とのれんを受け継いで、おつけもの若菜が誕生。終戦の翌年、「お漬物を通してお客様の健康と幸せに貢献する」という理念のもと、奈良漬の商いから若菜の歩みは始まりました。 昭和28年には銀座本店を開店。奈良漬専門店としてスタートしたお店はその後、創業者が日本各地を訪ね、地域ごとの漬物の魅力を発掘し、銀座から発信することで発展。たくさんのお客様との出会いの中で学びを重ね、若菜ならではの商品を生み出してきました。 現在では、百貨店、空港、オンラインショップなど幅広いチャネルで、季節の浅漬、東京土産、オリジナルの創作漬物などを販売し、日常の食卓からご贈答用まで幅広いニーズに応える漬物専門店として展開しています。

100年続く漬物専門店へ

食のシーンが多様化する現代において、漬物の役割もまた進化が求められています。 若菜では、受け継いできた漬ける技、伝統の発酵漬け床を大切にしながら、現代のライフスタイルに寄り添った提案も続けています。漬物の可能性を活かした商品開発、魅力を再発見してもらえるような発信活動を通して「100年続く漬物専門店」を目指してまいります。 なかでも「銀座のチーズ」シリーズは、発酵の漬け床に新しい素材のチーズを漬け込むことで、風味と旨味を引き出した注目商品です。「チーズの味噌漬」「チーズの酒粕漬」をベースにさまざまなフレーバーを展開し、お酒のおつまみやギフト需要にも応える商品としてご好評いただいています。和と洋の発酵が織り成す新たな味わいは、従来の漬物のイメージを広げる商品の一つです。

代表コメント

祖父の代から始まった若菜は、おかげさまで80周年という大きな節目を迎えることができました。支えてくださった方々の温かい「人の力」があったからこそと、深く感謝しております。 創業以来大切にしてきたのは、家庭の味であり、日本の伝統食としての「漬物本来の味」を追求すること。そのために、効率よりも「手間」を惜しまない漬物づくりに重きを置いてきました。 そこには、素材に真剣に向き合う「つくり手」、その想いをお届けする「販売員」、そして食卓で若菜のお漬物を楽しんでくださる「お客様」がいます。この三者がつながっていくことで、若菜の歴史は紡がれてきました。 これからも決して平坦な道のりではないでしょうが、皆様と共に、お漬物の魅力を、未来につないで行きたいと考えています。 - 代表取締役社長 山田耕平

80周年特別企画

創業80周年を記念して、様々な企画を予定しています。 現在オンラインショップでは、会員様限定・全商品10％OFFキャンペーンを実施中。 また、「香味一膳」や「チーズの酒粕漬いちご」の限定販売、80周年記念グッズの販売を開始します。 このあとも、記念誌の発行や新しいチーズシリーズの販売を予定しています。ぜひ今後も銀座若菜のお知らせにご注目ください。

会社概要

https://www.atpress.ne.jp/news/3886486

会社名： 株式会社若菜 本社・工場： 愛知県海部郡蟹江町蟹江本町ヤノ割46 お客様相談室： 東京都中央区銀座6-6-1 代表者： 山田耕平 設立： 昭和31年2月28日 事業内容： 漬物およびその関連商品の生産と販売 【お客様お問い合わせ先】 TEL：0120-54-5611 HP：https://www.ginzawakana.com/ e-mail：web@wakana.co.jp