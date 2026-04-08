PlayStation(TM) Official License シリーズ新商品、自動販売機にて販売開始！

ブルーミング中西株式会社

1879 年（明治 12 年）創業のブルーミング中西株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役社長：中西一）は、PlayStation(TM) Official License シリーズの新商品を 2026 年 4月10日（金）より当社直営の自動販売機、オンラインショップ【ハンカチーフギャラリー】、およびマルイ一部店舗、ヤマシロヤにて発売いたします。

ホームページ :https://www.blooming.co.jp/news/202604-playstation

■企画コンセプト

「どこでもいっしょ」「サルゲッチュ」「The Last of Us Part II」「アストロボット」の 4 作品と、PlayStation(TM)の定番マークをデザインした雑貨グッズに新商品が登場。

まるでキャラクターが現実に飛び出してきたかのようなデザインで、日常をちょっとワクワクさせるラインアップをお届けします。

■商品一覧

〈タオルハンカチ〉 \1,320(税込) サイズ：約25×25cm 4柄4SKU

シンプルなジャカード織りのタオル生地に、ワンポイント刺繍を施しました。

PlayStation本体をイメージしたクリアケース付きで、ギフトにもおすすめの一枚です。

〈チャーム〉 \2,200(税込) サイズ：(どこでもいっしょ)約13×12×4cm、(PlayStation ファミリーマーク)約11×14×4cm、(PlayStation Shapes)約12×12×5cm 各１柄

バッグやリュックに付けて、持ち歩くことのできるチャームです。

一緒にお出掛けを楽しんだり、デスクでマウスを使用する際にはリストレストとしてもお使いいただけます。推し活やゲームプレイなど、楽しい時間を好きなキャラクターと一緒に過ごすことのできるアイテムです。

人気のトロやおなじみのあのロゴ、一度は目にしたことのあるコントローラー風のデザインを新たに加えました。

〈ポーチ〉 \2,750(税込) サイズ：約12×17×3cm 2柄2SKU

ゲームやPC周りのデバイス、付属するコードをきれいに収納できるポーチです。

ご好評につき、新たに人気キャラクターのトロと、サルゲッチュをラインナップに加えました。

性別や年齢を問わず、普段使いしやすいデザインで、自分へのご褒美にもギフトにも最適なアイテムです。

〈エコバッグ〉 \3,850(税込) サイズ：バッグ約38×35×10cm ケース約16×18cm 2柄2SKU

中身が見えず安心のファスナー付きエコバッグ。普段使いはもちろん、ジムや旅先で増えた荷物を入れるのにもちょうど良いサイズ感です。裏地・内ポケット付き。付属のバンドやケースでコンパクトにまとめられます。

ケースにはハードウェアのデザイン、エコバッグ本体にはキャラクターのデザインがシンプルに施されており、

悪目立ちせずに個性を表現できるアイテムです。

Doko Demo Issyo and Ape Escape are trademarks of Sony Interactive Entertainment Inc.

ASTRO BOT is a trademark of Sony Interactive Entertainment.

■販売店舗

2026年4月10日(金)より、弊社運営自動販売機、ECサイト「ハンカチーフギャラリー」及びマルイ一部店舗にて販売開始予定。

●自動販売機

・成田国際空港 第1ターミナル4階

4/23～

・Osaka Metro 千日前線谷町九丁目駅 東改札外

・JR三国ヶ丘駅 改札内コンコース

4/24～

・神戸マルイ 1階 サブウェイ横

HP https://www.blooming.co.jp/jihankiblooming(https://www.blooming.co.jp/jihankiblooming)

X https://x.com/jihanki1879(https://x.com/jihanki1879)

●当社オンラインショップ【ハンカチーフギャラリー】

https://www.handkerchief-gallery.com/view/category/ct831

●マルイ

・新宿マルイ本館 1F ザッカセレクト

・上野マルイ 1F ザッカセレクト

●ヤマシロヤ

※販売期間、展開商品、決済方法は自動販売機により異なりますのでご注意ください。

※期間中、予告なく販売商品の変更または販売終了になることがあります。

■ブルーミング中西株式会社

1879年(明治12年)東京 日本橋葺屋町(現在の人形町)で欧米雑貨商として創業。以来、140余年一枚の布にこだわり、世界中の人々にモノづくりを通して潤いと豊かさを提供することを企業理念とし、ハンカチーフ、テーブルクロス、ホテルリネンまで幅広い繊維製品を中心に扱っています。全国百貨店、専門店などへの卸売りや、自社ブランドの開発、小売り事業、OEM事業も展開しております。

■会社概要

社 名：ブルーミング中西株式会社

創 業：1879年11月16日

代 表 者：取締役社長 中西 一

本 社：東京都中央区日本橋人形町3-2-8 TEL 03-3663-2331（代表）

事業内容：繊維製品企画販売

【企業ホームページ】 https://www.blooming.co.jp/

【X】 https://twitter.com/blooming1879?lang=ja

【Instagram】 https://www.instagram.com/blooming1879/?hl=ja

【YouTube】 https://www.youtube.com/channel/UCJarMZYWCCoN97SdZ5eTzaw

【オンラインショップ】ハンカチーフギャラリー https://www.handkerchief-gallery.com/

【オンラインショップ】クラシクス・ザ・スモールラグジュアリ https://classics-the-small-luxury.com/