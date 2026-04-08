オバマ元大統領も愛した米メイン州発のクラフトアイス「MDI ICE CREAM」が、白馬エリア初のスクープスタイル店舗として4月18日より期間限定オープン！

自然と伝統の融合した白馬岩岳の街並み活性化株式会社

白馬エリアで街並み再生と観光まちづくりを手がける株式会社ズクトチエ（本社：長野県北安曇郡白馬村、共同代表：和田 寛・太田 悟、以下「ズクトチエ」）の子会社であり、白馬岩岳地区の街並み活性化を目的に設立された「自然と伝統の融合した白馬岩岳の街並み活性化株式会社」（本社：長野県北安曇郡白馬村、代表取締役社長：和田寛）は、白馬岩岳・新田エリアにおいてアメリカ・メイン州発のクラフトアイスクリームブランド「MT. DESERT ISLAND ICE CREAM（マウントデザートアイランドアイスクリーム、以下 MDI ICE CREAM）」の期間限定ショップを、2026年4月18日（土）よりオープン予定であることをお知らせいたします。



本出店は、夏から秋にかけてのグリーンシーズンにおける白馬岩岳エリアの回遊性向上と、地域に不足していた、気軽に立ち寄れる涼のスポットの創出を目的とした取り組みです。

夏の街歩きを彩る「立ち寄りスポット」の創出

白馬岩岳エリアは、四季を通じて自然に親しめる魅力を持つ一方、グリーンシーズンにおいては、観光客や地域住民が気軽に立ち寄り、休憩し、交流できる場が十分とはいえない状況がありました。

とりわけ夏場は、登山や散策、サイクリング、観光の合間に短時間で立ち寄れる飲食・休憩機能へのニーズが高まる一方で、冷たいスイーツやテイクアウト需要に対応できる拠点が少ないことが課題となっていました。

当社は2018年の設立以来、白馬岩岳エリアにおいて、宿泊施設や古民家のリノベーション、街並み整備、飲食機能の導入を通じ、地域資産の再生と滞在価値の向上に取り組んできました。今回の期間限定ショップは、その延長線上にある取り組みの一つです。

冬の観光需要だけではなく、春から秋にかけての白馬での過ごし方をより豊かにし、観光客が少し休みたい、何か冷たいものを楽しみたいと思ったときに気軽に立ち寄れる場を地域の中に育てていきます。



本ショップは、白馬岩岳のグリーンシーズンに新たな楽しみ方を提案する、季節限定の拠点です。

メイン州発、松本・安曇野で育まれてきたMDI ICE CREAMのクラフトアイスが白馬へ

MDI ICE CREAMは、アメリカ・メイン州の自然豊かなマウントデザートアイランドで、2005年にリンダ・パーカー氏が創業したクラフトアイスクリームブランドです。

「自分が本当に食べたいアイスを作りたい」という想いから始まり、瞬く間に評判を呼び、アメリカの「Top 25 Ice Cream Parlors」に選出されるなど実力派のアイス店として知られています。

2010年には、休暇でマウント・デザート島を訪れていたオバマ元大統領（当時）一家が来店。大統領自身がココナッツ味のアイスを楽しむ姿がメディアで大きな話題となりました。

2019年には、創業者リンダ氏がかつて暮らした信州・松本に日本1号店を開業。2022年には安曇野市穂高に新店舗兼アイスクリーム製造所を開設し、長野県内の素材を活かしたフレーバー開発と製造体制を築いています。

MDI ICE CREAMの特長は、高い乳脂肪分による濃厚なコクを持ちながら、後味はすっきりとしたフィラデルフィア・スタイルのアイスクリームであること。一般的に卵黄を使用するレシピが多いなか、MDI ICE CREAMでは卵を使わないフレーバーを中心に展開しており、素材そのものの味や香りを引き立てています。着色料などに頼らず、余計なものを加えない本物志向もブランドの大きな特徴です。

さらに、アイスクリームの中に入るクッキーやクランブル、ソースなども自社製造を基本とし、手作りにこだわったクラフト性を追求。長野県内の牛乳、味噌、果物、ハーブ、わさび、酒粕など、地元食材を活かした多彩なフレーバーづくりにも力を入れています。

白馬エリアではこれまで卸売での提供実績がある一方、自社によるスクープスタイル店舗の出店は今回が初めてとなります。白馬の自然環境や観光導線に合わせて、店頭では常時8種類のフレーバーを提供予定で、加えてテイクアウト用カップアイスも6～10種類ほど展開予定です。

※原材料には卵不使用を基本とするフレーバーが中心ですが、一部例外商品があります。

※クッキーやクランブル、ソース等は原則自社で手作りしていますが、一部既製品を使用する商品があります。

白馬限定フレーバー第一弾「ラミントン」も登場。信州素材を生かした定番フレーバーも提供

本ショップでは、シングル、ダブル、トリプルのスクープメニューに加え、持ち帰りにも適したカップアイスを販売予定です。

注目は、白馬限定フレーバー第一弾として登場する「ラミントン」。

ココナッツとチョコレートを使用した、オーストラリアで親しまれている国民的ケーキラミントンをイメージしたフレーバーで、MDI ICE CREAMアメリカ本店でも人気を集める味わいの一つです。白馬でしか味わえない限定商品として、ブランドの新たな魅力を発信します。

そのほか、MDI ICE CREAMのベースとなる定番フレーバー「信州スイートクリーム」も提供予定です。こちらは大町市の松田乳業による低温殺菌牛乳を使用した、ミルクのコクとやさしい甘さを楽しめるフレーバーで、同ブランドのクラフトアイスの原点ともいえる存在です。

また、「石井味噌バタースコッチ」は、松本市の石井味噌による天然1年醸造の白味噌と、自家製バタースコッチソースを組み合わせた個性的なフレーバーです。信州の発酵文化とアメリカンな甘味の要素を掛け合わせた、MDI ICE CREAMならではのローカル性と創造性を象徴する一品となっています。

商品価格は、シングル600円（税込）～、ダブル750円（税込）～、トリプル850円（税込）～を予定。

気軽に楽しめる価格帯でありながら、素材や製法にこだわったクラフトアイスとして、観光の合間のちょっといい寄り道を提案します。

ペット同伴も大歓迎！テラス席で心地よい時間を

店内でのご飲食はもちろん、開放的なテラス席もご用意する予定です。テラス席はペットの同伴も可能で、ワンちゃん向けにMDIオリジナルの犬用クッキーも提供予定です。白馬の美しい自然を感じながら、愛犬と一緒に優雅なアイスクリームタイムをお過ごしいただけます。

【MT. DESERT ISLAND ICE CREAM 白馬岩岳】

所在地：〒399-9301 長野県北安曇郡白馬村北城10899

アクセス：白馬駅より車で10分／岩岳新田バス停より徒歩3分

駐車場：8台

営業期間：2026年4月18日（土）～11月30日（月）の期間、土日祝営業

※2026年7月18日（土）～8月31日（月）は毎日営業予定

※終了時期は変更となる場合があります。

営業時間：土日祝 12:00～18:00

定休日：不定休

URL：https://www.mdiic.jp

【株式会社 MDI ICE CREAM JAPAN 会社概要】

会社名：株式会社 MDI ICE CREAM JAPAN

所在地：長野県松本市大手4-1-14

代表者：ボイヤー・ケルトン・ロバート

設立：2019年4月

事業内容：アイスクリームの製造および販売、飲食店・宿泊施設への

アイスクリームの卸売販売

店舗：松本縄手店、安曇野店（製造所併設）



【会社概要】

会社名：自然と伝統の融合した白馬岩岳の街並み活性化株式会社

代表取締役社長：和田寛

住所：長野県北安曇郡白馬村大字北城6329-1

設立：2018年8月30日

事業内容：宿泊施設のリノベーション、街並み整備



【会社概要】

会社名：株式会社ズクトチエ

代表：代表取締役（共同代表） 太田 悟・和田 寛

住所：長野県北安曇郡白馬村大字北城12147

設立：2022年7月4日

事業内容：白馬を中心としたリゾート施設の開発及び運営支援、サウナ施設運営等

URL: https://zukutochie.com/