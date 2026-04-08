【CIBONE】YOSHIROTTEN監修の空間・映像・ビジュアル構成 alcarolのエキシビションをCIBONE（表参道）で開催

株式会社ウェルカム

4月17日（金）よりイタリア人デザインデュオ「alcarol（アルカロール）」による宇宙をテーマにした家具コレクション「Geomorphic Collection」のエキシビションをCIBONE(表参道)にて開催いたします。

alcarol stump stool \792,000（税込）

「alcarol」は、建築や家具のデザイナー、プロトタイピストとして活躍するアンドレア・フォルティとパートナーで芸術修復家としての経験のあるエレオノラ・ダル・ファッラによって2013年に活動をスタートしたデザインデュオです。

（左）エレオノラ・ダル・ファッラ （右）アンドレア・フォルティ

彼らは、ヴェネチアと世界遺産であるドロミテ山との間にアトリエを構え、自然豊かなアトリエ近郊で見つけた木材や岩石などといった自然物をもとに、ひび割れや苔、風化の痕跡などその素材が存在していた環境ごと切り出し、閉じ込めるようなユニークな発想でテーブルやスツールといったインテリアプロダクトを創作しています。

それらは時間の流れとともに生まれた自然の表情がそのまま残され、ダイナミックでありながら非常にアーティスティックなプロダクトです。「alcarol」はミラノサローネをはじめとする国際的なデザインシーンで発表を重ね、ギャラリーや建築分野を中心に高い評価を獲得。現在彼らの作品を取り扱うのは、日本ではCIBONEのみとなっております。

宇宙をテーマにした「Geomorphic Collection」

alcarol Uranus Rectangular Dining Table

これまで自分たちの住む地球からインスピレーションを受けて創作活動をしてきた彼らですが、数年前からは宇宙を視野に入れたものづくりをスタート。宇宙の風景を抽象化するために3Dスキャンといったデジタルテクノロジーと大地のマテリアルを掛け合わせ、地殻変動や浸食の痕跡を想起させる「Geomorphic Collection」を2023年より展開しています。

本エキシビションでは「Geomorphic Collection」から4種のテーブルが登場

VenusMoonMarsUranus

alcarol GEOMORPHIC Rectangular Dining Table 各\1,650,000（税込）※上記画像は参考写真です。今回ご用意する脚部の現品はアイアン製です。

エキシビションのメインビジュアル・モーショングラフィック・空間デザインをYOSHIROTTEN氏率いるYARに依頼

YOSHIROTTEN氏

今回の宇宙をテーマにした「alcarol」のコレクションに合わせ、エキシビションのメインビジュアル・モーションフラフィック・空間デザインをかねてより宇宙に興味があり、宇宙について作品制作を行うこともあるアーティスト、YOSHIROTTEN氏に依頼。YOSHIROTTEN氏監修のもと、彼が率いるデザインスタジオ「YAR（ヤール）」によるコズミックな空間で商品展示を行います。

＜YOSHIROTTEN（ヨシロットン）＞

1983年鹿児島県鹿屋市生まれ。東京を拠点に活動するアーティスト／アートディレクター。光や色彩、自然と都市文化の交差をテーマに、グラフィック、映像、立体、インスタレーションなど多様なメディアで作品を制作する。主な個展に「FUTURE NATURE」（2018）、「SUN」（2023）、「Radial Graphics Bio / 拡張するグラフィック」（2024）など。2024年には鹿児島県霧島アートの森で初の公立美術館個展「FUTURE NATURE II In Kagoshima」を開催。アートディレクターとしても活動し、Hermesをはじめ国内外のブランドやミュージシャンと多数のプロジェクトを手がけている。

main visual by YAR

＜YAR（ヤール）＞

MODERN、POP、FUTURISTICをテーマに、東京を拠点として活動するデザイン・スタジオ。YARには15名のクリエイターが在籍し、アートディレクション、グラフィック・デザイン、3DCG、映像、空間演出、ウェブなど多岐にわたるコンテンツのデザインを、国内外問わず手がけている。また、コミッションワーク以外の活動も頻繁に行い、東京、ロンドン、ベルリン、香港、上海などでエキシビションも開催。

宇宙をテーマに「alcarol」とYOSHIROTTEN氏率いる「YAR」二つの作品をお楽しみいただけるエキシビションとなっております。

初日17日（金）18時30分からは CIBONEトップバイヤーらによる「alcarol」の作品および本エキシビションについての解説もございますので、ぜひ足をお運びください。

Matter as Cosmos

alcarol

会期：2026年4月17日(金) ～5月10日(日)

時間：時間：11:00～20:00

場所：CIBONE（東京都渋谷区神宮前5-10-1 GYRE B1F）

東京メトロ銀座線/千代田線/半蔵門線 表参道駅A1出口より徒歩4分

東京メトロ千代田線/副都心線 明治神宮前＜原宿＞駅4番出口徒歩3分

CIBONEトップバイヤーらによる作品解説：4月17日(金) 18：30～

alcarol：https://alcarol.com/

YAR：https://yar.tokyo/

【CIBONE】

New Antiques, New Classics をコンセプトに長い時間軸に寄り添って「モノとつきあう」こと、そして自由な切り口で選んだ独自の魅力を放つモノたちを提案する、ライフエディトリアルストア。

東京とBrooklynを拠点に、人がものをつくる熱を、人と人の繋がりを、自分たちの手でコラージュしていきます。 CIBONEは、モノを“選ぶ”だけでなく、自ら“つくりだす”意識を持ち、変容する世界に対して常に「新しさ」と「ユニークさ」を問い続けます。

CIBONE(表参道)

住所：150-0001 東京都渋谷区神宮前5-10-1 GYRE B1F

営業時間：11:00～20:00

お問い合わせ先：03-6712-5301（CIBONE）

CIBONE CASE(銀座)

住所：104-0061 東京都中央区銀座6-10-1 GINZA SIX 4F CIBONE CASE

営業時間：10:30～20:30

お問い合わせ先：03-5537-3101（CIBONE CASE）

CIBONE Brooklyn (NY)

住所：50 Norman Ave,Brooklyn, NY 11222

営業時間：11:00～8:00

WEB SITE：http://www.cibone-us.com/

CIBONE ONLINE STORE

https://www.cibone.com/new.html