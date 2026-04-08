『Microsoft 365 Copilot踏み込み活用術』の重版出来を記念し、4日間限定の全文無料公開キャンペーンを2026年4月8日より実施

株式会社インプレスホールディングス



インプレスグループでIT関連メディア事業を展開する株式会社インプレス（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：高橋隆志）は、書籍『Microsoft 365 Copilot踏み込み活用術（できるビジネス）』の重版出来を記念して、2026年4月8日（水）～4月11日（土）の4日間限定で全文無料公開キャンペーンを実施いたします。

＜全文無料公開キャンペーン特設ページ＞

https://book.impress.co.jp/items/cp260408(https://book.impress.co.jp/items/cp260408)

キャンペーン実施期間：2026年4月8日（水）0:00～4月11日（土）23:59

■発売から2カ月で重版3刷！ 話題のMicrosoft 365 Copilot解説書を全文無料公開

WordやExcelといったOfficeアプリで利用できる生成AIサービス「Microsoft 365 Copilot」は、ビジネスの現場で急速に普及が進んでいます。その一方で、現場では「機能が多すぎて何から始めればいいか分からない」「指示の仕方が分からず、期待通りの結果が出ない」といった悩みを抱える人もいます。

本書は、こうした課題を解決し、ユーザーが「Copilotにちゃんと頼れるようになる」ことを目指して企画されました。日常の業務フローの中でCopilotをどのように呼び出し、どのような役割を任せればよいのかを、Microsoft 365の導入支援のプロであり、Microsoft MVP for M365の受賞者でもある著者・太田浩史氏の視点で解説しています。

ビジネスの現場で頻発する具体的なシーンや、Copilotに的確に動いてもらうために不可欠な思考法にまで踏み込んだ解説が反響を呼び、2026年1月の発売から約2カ月で重版3刷が決定いたしました。これを記念し、Copilotの活用に悩むすべてのビジネスパーソンを後押しするため、4日間限定で本書の全文を無料公開するキャンペーンを実施します。

■会員登録は不要、スマートフォンでもすぐに閲覧できる

書籍内容の提供には、自社開発の「インプレスWebブックビューアー」を使用します。Webブラウザーで紙面を閲覧できるので、場所や時間を選ばずにPCやスマートフォンなどから登録不要で利用できます。また、SNSで書籍の情報を共有したり、書籍の購入や詳細を確認したりできる機能も備えています。キャンペーンの詳細は、下記のキャンペーン特設ページでご確認ください。

＜全文無料公開キャンペーン特設ページ＞

https://book.impress.co.jp/items/cp260408(https://book.impress.co.jp/items/cp260408)

キャンペーン実施期間：2026年4月8日（水）0:00～4月11日（土）23:59

■閲覧イメージ書籍の内容はWebブラウザーで閲覧できます。■本書は以下のような方におすすめです- 会社でMicrosoft 365 Copilotが導入されたが、具体的な「頼り方」が分からず困っている方- メールの返信や議事録作成、資料の下書きなどのルーチンワークを効率化したい方- 意図通りの回答が得られず、Copilotの活用をあきらめかけていた方- 社内のDX推進担当者や、チームメンバーにCopilotの実践的な活用を広めたい方■書誌情報

書名：Microsoft 365 Copilot踏み込み活用術（できるビジネス）

著者：太田浩史

発売日：2026年1月8日（木）

ページ数：304ページ

サイズ：A5正寸

定価：2,200円（本体2,000円＋税10％）

電子版価格：2,200円（本体2,000円＋税10％）※インプレス直販価格

ISBN：978-4-295-02340-1

◇Amazonの書籍情報ページ：https://www.amazon.co.jp/dp/429502340X

◇インプレスの書籍情報ページ：https://book.impress.co.jp/books/1125101095

◇書影（高解像度）ダウンロード：https://dekiru.net/press/502340.jpg

■本書の構成

第1章 Copilotの基本と導入

第2章 Copilotチャットの活用

第3章 Excel・Word・PowerPointでの活用

第4章 Outlook・Teamsでの活用

第5章 その他のアプリでの活用

第6章 エージェントの作成と活用

第7章 活用の考え方とマインドセット

■著者プロフィール

太田 浩史（おおた ひろふみ）

株式会社内田洋行所属。1983年生まれ、秋田県出身。いまはすっかりサイクリングにハマり、自転車で巡りながらマンホールカードを収集している。2010年に自社のMicrosoft 365（当時BPOS）導入を担当したことをきっかけに、多くの企業のMicrosoft 365導入や活用の支援をはじめる。Microsoft 365に関わるIT技術者として、社内の導入や活用の担当者として、そしてひとりのユーザーとして、さまざまな立場の経験から得られた等身大のナレッジを、登壇や執筆活動などを通じて発信している。「せっかく使うなら、Microsoft 365をもっと楽しく」がモットー。2013年からMicrosoftにより個人に贈られる「Microsoft MVP Award」を連続受賞中。著書に『Microsoft Teams踏み込み活用術 増強改訂版（できるビジネス）』『Power Automateではじめる業務の完全自動化（できるエキスパート）』『できるポケット 必修アプリ超活用 Microsoft Teams全事典 改訂版』（インプレス）。

以上

【株式会社インプレス】 https://www.impress.co.jp/

シリーズ累計8,000万部突破のパソコン解説書「できる」シリーズ、「デジタルカメラマガジン」等の定期雑誌、IT関連の専門メディアとして国内最大級のアクセスを誇るデジタル総合ニュースサービス「Impress Watchシリーズ」等のコンシューマ向けメディア、「IT Leaders」をはじめとする企業向けIT関連メディアなどを総合的に展開・運営する事業会社です。IT関連出版メディア事業、およびデジタルメディア＆サービス事業を幅広く展開しています。

【インプレスグループ】 https://www.impressholdings.com/

株式会社インプレスホールディングス（本社：東京都千代田区、代表取締役：塚本由紀）を持株会社とするメディアグループ。「IT」「音楽」「デザイン」「山岳・自然」「航空・鉄道」「モバイルサービス」「学術・理工学」を主要テーマに専門性の高いメディア&サービスおよびソリューション事業を展開しています。さらに、コンテンツビジネスのプラットフォーム開発・運営も手がけています。