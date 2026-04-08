アンドパッドベトナム、ハノイオフィスを移転

株式会社アンドパッド

クラウド型建設プロジェクト管理サービス「ANDPAD」を運営する株式会社アンドパッド（本社：東京都港区、代表取締役：稲田 武夫、以下アンドパッド）は、ベトナム法人 ANDPAD VIETNAM COMPANY LIMITED（本社：ベトナム社会主義共和国 ホーチミン市、社長：野田 悠将、以下アンドパッドベトナム）において、組織拡大および東南アジアでの建設DXの推進強化を目的にハノイオフィスを移転したことをお知らせします。

「ANDPAD」は2016年に提供を開始し、現在利用社数26.5万社、ユーザー数69万人以上の方にご利用いただくサービスへと成長しています。2025年12月には建設業特化型AIプロジェクト「ANDPAD Stellarc」を開始し、データと業務知見を基盤に、建設業界の課題解決に向けたAI開発にも取り組んでいます。



アンドパッドベトナム ハノイオフィスは、2025年5月に開設し、開発組織の拡充と東南アジアでの建設DXを推進してきました。今回、組織の急成長と東南アジアでの建設DX需要の拡大をふまえ、オフィスの移転・増床を決定いたしました。

■ ハノイオフィス 概要

TAISEI SQUARE HANOI/大成スクエアハノイ

TAISEI SQUARE HANOIは、大成建設が設計、施工まで一貫して手がけた大型オフィスビルです。日系企業がハノイで単独開発した初のオフィスで、国際事業のフラッグシップと位置づけられています。

<住所>

7F, Taisei Square Hanoi Building. No.289 Khuat Duy Tien Street, Dai Mo Ward, Ha Noi City

■ 採用情報

アンドパッドベトナムでは、一緒に働く仲間を募集しています。詳細は、下記をご覧ください。

詳細：https://andpad.vn/#hotjobs

LinkedIn：https://vn.linkedin.com/company/andpad-vietnam

■ アンドパッドベトナム 会社概要

社名 ：ANDPAD VietNam Co., Ltd

所在地 ：3rd Floor, Dong Nhan Building, 90 Nguyen Dinh Chieu Street, Da Kao Ward, District 1, Ho Chi Minh City

代表者 ：社長 野田 悠将

事業内容：クラウド型建設プロジェクト管理サービス「ANDPAD」の開発

URL ：https://andpad.vn/

■ 「ANDPAD」について

「ANDPAD」は現場の効率化から経営改善まで一元管理できるシェアNo.1※クラウド型建設プロジェクト管理サービスです。2016年に提供を開始し、直感的で使いやすさにこだわった開発と導入・活用への徹底したサポートで、利用社数26.5万社、ユーザー数69万人を超えています。

国土交通省のNETIS (新技術情報提供システム) では「令和６年度推奨技術」に選定されています。

詳細：https://andpad.jp/

※『建設業マネジメントクラウドサービス市場の動向とベンダシェア（ミックITリポート2025年12月号）』（デロイト トーマツ ミック経済研究所調べ）

■ 会社概要

社名 ：株式会社アンドパッド

所在地 ：東京都港区三田三丁目5番19号 住友不動産東京三田ガーデンタワー37F

代表者 ：代表取締役 稲田 武夫

事業内容：クラウド型建設プロジェクト管理サービス「ANDPAD」の開発・販売・運営、求人・転職サービス「ビルダーワーク」の開発・運営、および建設業界向けBPOサービスなど

コーポレートサイト：https://andpad.co.jp/

サービスサイト ：ANDPAD https://andpad.jp/

ビルダーワーク https://www.builderwork.jp/

Digima https://digima.com/ (株式会社コンベックス)

コミュニティサイト：ANDPAD ONE https://one.andpad.jp/