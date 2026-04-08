入場者１万人達成！ “キレイって 楽しい”をコンセプトに子どもから大人まで 楽しく学べる「なるほど！肌とからだチャレンジ展」開催中

株式会社ナチュラルサイエンス

化粧品や医薬部外品の製造・販売を行う株式会社ナチュラルサイエンス（本社：東京都中央区、代表取締役社長：小松令以子）は、北海道白老町に持つフラッグシップ施設「ナチュの森」で 2025年9月19日から期間限定で開催している“キレイって 楽しい”をコンセプトに子どもから大人まで楽しく見て、動いて、さわって学べる「なるほど！肌とからだのチャレンジ展」の入場者が4月6日で累計１万人に達しました。

当日に会場入り口でセレモニーを行い、北海道帯広市から旅行に来ていた４人家族に製品などの記念品を贈りました。ママは妊娠中に「ママ＆キッズ ナチュラルマーククリーム」を使っていて、お子さん２人にも「ママ＆キッズ ベビーライン」を愛用中。ママやパパからは「菌バランスなど肌の知らないことを学べるし、自分の肌タイプ診断は自分の肌を知る上でも参考になった。子どもも特にスキンケアめいろやカーリングを楽しんでいて、一緒に楽しめるイベント」とおすすめしてくれました。また、「旅行先でこのような体験ができてうれしい」とご家族みなさま喜ばれていました。

この企画展では、肌を知って正しくケアできるためのパネル展示や体験コーナー、ゴールしたときには子どものスキンケア方法をマスターできるスキンケアめいろ、大人のエイジング悩みをイラストで楽しく解説されていたり、実際にからだを動かしてチャレンジできるコーナーなど低刺激スキンケアメーカーだからこそ伝えられるコンテンツが盛りだくさんです。

ナチュラルサイエンスは 2026 年8月8日で30周年を迎えます。赤ちゃんからキッズ、大人までの敏感肌を徹底的に研究し、家族の笑顔をスキンケアでつくりたいという想いで製品づくりを続けてきたスキンケアメーカーだからこそ開催できる「なるほど！肌とからだチャレンジ展」に、ぜひみなさまのご来場をお待ちしております。

開催概要

なるほど！肌とからだチャレンジ展 入場無料

特設サイト：https://nachunomori.jp/seasonal/hadatokarada_challenge

【開催期間】2025年9月19日(金)～約１年 10時～16時 定休日：水・木（祝日は営業）

【開催場所】ナチュの森（北海道白老郡白老町字虎杖浜 393-12)

【概要】毎日見て、手で触れられている肌。毎日歩いて走って、頑張っているからだ。でも肌

って何のためにあるの？自分のからだってどこまでチャレンジできるの？実は意外と知らない

自分の肌とからだのこと。知れば知るほど愛おしくなる、そんなおもしろ体験にチャレンジし

てみませんか？

【主催・内容制作】株式会社ナチュラルサイエンス

【後援】白老町 白老町教育委員会 登別市 登別市教育委員会

【制作協力】土屋綾子（企画構成） 宮田麻貴子（有限会社ウルトラ・タマ）（空間デザイ

ン） すぎうらゆう（イラスト）

ナチュの森

北海道白老町の虎杖浜に美と健康を見つめ、水と自然を満喫できるスキンケア工園です。その中にある「ナチュラルファクトリー北海道」はママ＆キッズをはじめ、ナチュラルサイエンスの製品、姉妹会社ナチュラルアイランドの製品をつくる工場です。水と徹底的な衛生管理で低刺激スキンケアがつくられていて工場見学もでき、参

加したお客様から「信頼感が増した」というお客様も少なくありません。

また、ナチュラルサイエンス・ナチュラルアイランドのモノづくりの根源でもある”自然と科学”をテーマとした「森の工舎」は、2013 年に廃校となった旧虎杖中学校をリノベーションして誕生。館内では、フレグランスデザイナー監修の「香りのラボ」、本格的な蒸留を間近で体験できる「蒸留実験室」、知的好奇心を刺激する「森の図書室」「香りの図書室」「えほんの部屋」、５メートルの屋根型天井が特徴的な「ギャラリー」のほか、倶多楽湖の湧水を使ったオリジナルドリンクや、理科実験雑貨も取り揃える「蒸留カフェ＆ショップ」など、科学体験を通じたさまざまな発見や学びを楽しむことができます。その他サロンなど、トータルビューティーケアでくつろいでいただける美と健康と楽しさがつまった施設です。

ナチュの森 サイトはこちら▶ https://nachunomori.jp/

会社概要

低刺激スキンケアメーカーのナチュラルサイエンスは、30年にわたり世界一デリケートな赤ちゃんの肌を研究し続けてまいりました。そんなデリケートな赤ちゃんから敏感肌の大人まで一緒に使える低刺激のスキンケアを中心に、肌本来の力を引き出すスキンケアやサプリメントなどの研究開発・販売を行っています。特に敏感肌向けブランド「ママ＆キッズ」は⽪膚科医・小児科医・産婦人科医・アレルギー専門医の協力のもと開発を行い、低刺激性を実現。またその効果を確かめるため、大学病院や⽪膚科での臨床テストを実施するなど、徹底的に品質をチェックしています。

株式会社ナチュラルサイエンス

所在地 ：東京都江東区北砂3-4-27 (本社:東京都中央区新川1丁目22-11)

代表者：代表取締役社長 小松令以子

事業内容：化粧品・医薬部外品・歯みがき粉の企画・研究・開発・製造・販売、健康食品・食品の企画・開発・製造・販売、エコロジー・子ども商品の企画・開発・販売

代表ブランド「ママ＆キッズ」 https://www.natural-s.jp/brand/mamakids/

これまでのプレスリリース 株式会社ナチュラルサイエンスのプレスリリース｜PR TIMES(https://prtimes.jp/main/html/searchrlp/company_id/24770)

自社メディア

公式サイト(https://www.natural-s.jp/) Instagram(https://www.instagram.com/naturalscience.official/) Ｘ(https://x.com/natural_s_jp)

YouTube【公式】ママアンドキッズチャンネル(https://www.youtube.com/channel/UC5lmkQ7sBHoKXlg7-w9EJgQ)

【一般のお客様からのお問い合わせ先】

株式会社ナチュラルサイエンス

TEL： 0120-122-783(フリーダイヤル)

URL： https://www.natural-s.jp/