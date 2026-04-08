【阪急うめだ本店】世界的ブランド「GODIVA」「THE BODY SHOP」ともコラボする注目の自閉症アーティストGAKU。日本初の大型原画展を開催

株式会社阪急阪神百貨店『Happy Together』（幅116.7×高さ91cm、アクリル・キャンバス）参考作品

GAKU, Paint！僕の言葉は、ここにある。(https://website.hankyu-dept.co.jp/honten/h/gallery_gaku/)

期間：4月22日(水)～5月4日(月・祝)

営業時間：午前10時～午後8時 ※催し最終日は午後5時終了

場所：阪急うめだ本店(https://www.hankyu-dept.co.jp/index.html) 9階 阪急うめだギャラリー＜展示販売・入場無料＞

阪急うめだ本店(https://www.hankyu-dept.co.jp/index.html) 9階 阪急うめだギャラリーでは、4月22日(水)～5月4日(月・祝)の期間、「GAKU, Paint！僕の言葉は、ここにある。」を開催します。独創的でカラフル、かつポップな作風で知られ、「GODIVA」「THE BODY SHOP」などのグローバルブランドともコラボし、NYでの個展開催や国内外でも活躍している現代の若手アーティストGAKU。今回、日本初の大型原画展です。3歳で重度の自閉症と診断され、16歳の時に岡本太郎の作品に触発され、突如絵を描き始めたGAKUの描く絵は、彼にとっての言葉。ピュアな作品に共感でき、心が浄化されるGAKUの約100点の原画を通して、彼との心のコミュニケーションを体感できる13日間です。※いずれも現品限り。

ポップで愛らしい動物やインパクトのある抽象画など、独創的な約100点の原画が登場

『Happy Cheetah』（幅72.5×高さ60.6cm、アクリル・キャンバス）参考作品『Red Yellow Bubble』（幅72.5×高さ60.6cm、アクリル・キャンバス）550,000円『Human親子』（幅45.5×高さ38cm、アクリル・キャンバス）参考作品『Gaku's Garden』（幅60.6×高さ60.6cm、アクリル・キャンバス）1,078,000円

作家プロフィール

GAKU

佐藤楽音（さとう がくと）／アーティスト

2001年神奈川県出身。3歳で重度の知的障害と言語障害を伴う自閉症と診断される。4歳から14歳まで米国ロサンゼルスで過ごし、帰国後、岡本太郎の絵画との出会いをきっかけに絵を描き始める。2020年ニューヨークで個展。以来、国内外で個展の開催を続けている。GAKUのカラフルでポップな作風は注目を集め、「GODIVA」「THE BODY SHOP」などグローバルブランドとのコラボレーションも多数。日本初の大型原画展となる本展は、会期中に25歳を迎えるGAKUの新たな一歩。