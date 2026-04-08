SNSマーケティング11年の知見を凝縮。株式会社EMOLVAの新フードブランド「Seiichi Sakakibara」第一弾商品、球体チーズケーキ『Orbe』が公開動画1本で20万再生を突破！

株式会社EMOLVA

■ 概要

SNSマーケティング事業を展開する株式会社EMOLVA（本社：東京都渋谷区、代表取締役：榊󠄀原 清一）は、自社が手掛ける新フードブランド「Seiichi Sakakibara」の第一弾プロダクト、球体チーズケーキ『Orbe（オーブ）』において、公式Instagramの最新リール動画が20万再生を突破したことをお知らせいたします。

「SNSマーケティングのみで高単価スイーツを販売する」という挑戦において、累計再生数1,000万回、フォロワー数2万人獲得という圧倒的なスピード感で、プロダクトの価値を証明し続けています。

■ 究極の造形美を追求した、球体チーズケーキ『Orbe（オーブ）』とは

株式会社EMOLVA代表・榊󠄀原 清一が、自らプロデューサーとなり開発。 独自の製法で実現した「完全な球体」の造形美が最大の特徴です。

厳選素材による濃厚な味わいと、既存のスイーツにはない芸術的なビジュアルを両立。ブランド立ち上げ直後から、視覚と味覚の両面で「SNS時代の体験型スイーツ」として、20代～40代のトレンド層を中心に支持されています。

■ なぜ、SNSマーケティング会社が「チーズケーキ」を手掛けるのか？

11年間にわたり企業のSNS運用代行やインフルエンサー活用を支援してきた、SNSマーケティングのプロ集団である私たちが長年の実務の中で直面したのは、「真に価値あるモノも、時代に合った方法で伝えられなければ埋もれてしまう」という厳しい現実でした。

広告費を投下する従来の手法ではなく、プロダクトそのものが持つ「熱量」をSNSで最大化させることで、本当に良いモノを消費者に直接届けることができるのではないか。

代表・榊󠄀原はこの課題に正面から挑むべく、自らが培ってきた「伝わり方」の知見と、本物の品質・芸術性を融合。時代に左右されない唯一無二の価値を証明するための挑戦として、このフードブランドを始動させました。

■ 実績：SNSマーケティングの力が生んだ「熱狂」の数値化

『SNSだけでチーズケーキを売ったらどうなるか』 この壮大な検証は、既存のスイーツ市場に大きな一石を投じています。

- 高単価×高回転の実現：チーズケーキとしては高単価な3,960円（税込）でありながら、SNSマーケティングのみで初月1,000個販売を記録。- 圧倒的な拡散力：公開動画1本で20万再生を突破（※1）し、3ヶ月での累計再生数は1,000万回を突破。- コミュニティ形成：広告を一切使わず、SNSのオーガニック運用のみでフォロワー数2万人を獲得。これは単なる「映え」の追求ではなく、緻密な計算に基づいたストーリーテリングと、プロダクトクオリティが合致した結果です。初の自社プロダクト『Orbe』は、まだ通過点に過ぎません。私たちはこれからも、SNSが持つ可能性を自ら証明し続けてまいります。

■ 今後の展望：フードブランドから「ライフスタイル」の提案へ

「Seiichi Sakakibara」は、今後もチーズケーキという枠に捉われず、SNSを通じて「価値を可視化する」プロダクトを順次展開予定です。デジタルとリアルの境界線を溶かし、消費者の心に深く刺さる新しい購買体験を創造してまいります。

■株式会社EMOLVA 代表取締役 榊󠄀原清一プロフィール■

【経歴】

静岡県浜松市出身。

東京理科大学に入学、 その後、 東京理科大学院 理工学研究科機械工学専攻に進学、材料力学領域においてWebを活用する研究を行う。

2009年 / 新卒としてサイバーエージェントにインフラエンジニアとして入社。 その後、ソーシャルゲームのWebアナリストを経験。企業SNSの運用代行コンサルや、インフルエンサーのキャスティングPRなどを行う。

2015年 / SNSマーケティング商社「株式会社EMOLVA 」を設立、 代表取締役社長を務める。

【実績】

●自身も50万人以上のフォロワーを持つインフルエンサーとして活躍、毎月100件以上のリード獲得をしている。

●500社以上の企業にSNSマーケティングサービスを提供しており、顧客はベンチャー企業から中小企業、大手企業、地方自治体、さらには国まで多岐にわたる。

●採用においても、SNSを活用して1.2万人以上の入社希望者を集めた実績を持つ。

●インフルエンサーマーケティングにも注力し、140万人のインフルエンサーおよび1万人以上の一般モニターと提携。各種芸能事務所・タレントとも連携し、総合的なマーケティングを展開している。

【活動内容】

●2021年 / 公益社団法人東京⻘年会議所に入所。

・渋谷区委員会 広報幹事 - 渋谷区 Xアカウント運用責任者 -

・広報戦略委員会 副委員長

・会員拡大委員会 総括幹事

・東京ブロック協議会 広報・ブランディング委員会 副委員長副委員長

●2024年 / 東京韓国青年商工会に入所。

●YouTube番組「年収オークション」、「人財版 令和の虎」「令和の虎」「青い令和の虎」にて虎として出演中。

【SNS】

・X(旧Twitter)：https://x.com/sakakibara_sns

・Instagram：https://www.instagram.com/seiichi_sakakibara

・TikTok：https://www.tiktok.com/@seiichi_s

・YouTube：https://www.youtube.com/@anime-sakakibara

■株式会社EMOLVA

・HP：https://emolva.tokyo/

・事業内容：企業のInstagram、TikTok、X(旧Twitter)、YouTubeなどのSNSアカウント運用代行や、インフルエンサーを活用したプロモーションを含む、SNSマーケティングの総合的な戦略立案から実行までを手がけている。