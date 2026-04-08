2026年5月14日（木）HR Craft Night vol.47開催決定～ 若手の活躍から採用を考える人事交流会 ～

ユナイテッド株式会社

ユナイテッド株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長 兼 執行役員：早川 与規、証券コード：2497）の連結子会社であるユナイテッド・リクルートメント株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役：金子 陽三）は、これまで46回にわたりスタートアップから大手企業まで幅広い企業人事の皆さまに向けて、HR領域の知見共有・交流を目的に、「寿司とクラフトビールで仲間を作る」をテーマにした人事交流イベント「HR Craft Night」を開催してまいりました。

第47回となる今回は、「HR Craft Night vol.47 『若手の活躍から採用を考える人事交流会』 」を開催いたします。

参加申込はこちら :https://share.hsforms.com/1QWiGnOA5RHyQRrIMKXeuCQddsox

■開催内容

今回は、「育成」を起点に「採用」を捉え直すことをテーマに掲げます。

企業において「活躍する人材」はどのように生まれるのか。

どのような環境や経験が人の成長を促すのか。

本イベントではまず、

・活躍する人材はどのように育つのか

・組織としてどのような人材を育てたいのか

といった「育成」の観点から議論を深めます。

その上で、

その前提に立ったとき、どのような人材を採用するべきなのか

「育成 → 採用」という一連の思考を参加者の皆さまと共に探究していきます。

また今回は、民間企業の人事に加え、中央省庁の人事・組織運営に携わる方々にもご参加いただく予定です。行政におけるキャリア形成や人材育成の考え方にも触れながら、異なる立場・視点からの議論を通じて、より多角的に「人材」や「キャリア」を捉える機会を創出いたします。

さらに当日は、参加者同士の交流を深めるネットワーキングセッションも実施予定です。

人事同士のナレッジ共有にとどまらず、キャリア観や組織づくりの視野を広げる場として、ぜひご参加ください。

■開催概要

イベント名：HR Craft Night vol.47『若手の活躍から採用を考える人事交流会』

日時 ：2026年5月14日（木）20:00～22:00（受付開始 19:45）

会場 ：ユナイテッド株式会社（〒150-0002 東京都渋谷区渋谷1-2-5 MFPR渋谷ビル B1F）

参加費 ：3,000円（税込）※領収書発行可

申込URL ：https://share.hsforms.com/1QWiGnOA5RHyQRrIMKXeuCQddsox

■スカウト代行・採用支援サービス「offerBrain（オファーブレイン）」について

本イベントを主催するユナイテッド・リクルートメント株式会社は、プロフェッショナルによるスカウト代行・採用支援サービス「offerBrain（オファーブレイン）」を運営しています。offerBrainは、経験豊富な採用プロフェッショナルが、企業の採用要件を深く理解したうえで、候補者に響くパーソナライズされたスカウト文面を設計・送信します。高い返信率と選考移行率を実現し、企業の「本当に欲しい人材」へのリーチを支援しています。

また、1通500円から送付可能、初期費用無料、契約期間の縛りなく利用でき、1通から送信可能な点でスモールスタートにも適しています。さらに、企業毎に専属のカスタマーサクセス担当がつき、採用成功に向けた継続的な支援を行います。スカウトの手間を減らしつつ、成果を最大化したい、という企業にとって、導入しやすく効果的なスカウト代行サービスです。

URL：https://offerbrain.jp/

■会社概要

●ユナイテッド リクルートメント株式会社

本社所在地：〒150-0002 東京都渋谷区渋谷1-2-5 MFPR渋谷ビル

設立 ：2022年3月

代表者 ：代表取締役 金子 陽三

事業内容 ：人材紹介/人事特化型人材紹介/採用コンサル/スカウト最適化ツール「offerBrain」/即戦力プロ人事シェアリング「Carry Up」

URL ：https://united.jp/recruitment/

●ユナイテッド株式会社

本社所在地：〒150-0002 東京都渋谷区渋谷1-2-5 MFPR渋谷ビル

設立日 ：1998年2月20日

代表者 ：代表取締役社長 兼 執行役員 早川 与規

事業内容 ：投資事業、教育事業、人材マッチング事業、アドテク・コンテンツ事業

URL ：https://united.jp/