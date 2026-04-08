スタジオぷらす登米、「外出支援サービス」4/15開始

一般社団法人りぷらす

一般社団法人りぷらす（代表理事：橋本大吾、宮城県石巻市）は、2026年4月15日よりスタジオぷらす登米において「外出支援サービス」を開始します。買い物同行、医療機関への同行支援、趣味のお出かけ、送迎を通じて、介護保険では対応できない生活場面をサポート。社会との接点を再構築し、「自分らしい暮らし」を実現します。

【背景・課題】

現在の介護保険サービスは、入浴や食事、排泄などの身体介護と、掃除や洗濯などの日常生活支援が中心です。一方、地域での買い物、医療受診の付き添い、趣味や娯楽活動への参加といった「社会参加」の領域は、制度上のサポートが限定的です。

このため、要介護者は社会との接点が減少し、社会的孤立に陥るリスクが高まっています。日本老年学的評価研究（JAGES）による全国34,187人を対象にした大規模調査では、社会的孤立している高齢者は、孤立していない者と比較して、死亡リスク1.9倍、認知症リスク1.6倍、要介護認定リスク1.5倍に上昇することが明らかになっています。さらに、社会的に孤立していると主観的に感じ、孤独感を抱くことが、抑うつ症状をさらに高めることが、筑波大学・弘前大学の共同研究（2024年）で報告されています。

ケアマネージャーからは「本人の希望は支援したいが、対応するサービスがない」という現場の課題が挙げられていました。

りぷらすは、この「介護保険の谷間」を埋め、社会参加を支援することで、要介護者の健康寿命延伸と生活の質向上を実現するサービスとして、本サービスを構築しました。

【サービス概要】

生活支援サービスは、以下の3つの支援を組み合わせて提供します。

１.買い物同行サポート

スタッフが同行し、安心できる環境で自分のペースでお買い物ができるようサポート。荷物の運搬も支援します。

２.医療サポート

受付から診察待ち、お薬の受け取りまで、医療機関での各場面で寄り添います。

３.趣味・お出かけの同行

楽しいお食事や趣味活動など、本人の「やりたい」を実現する時間をスタッフと共有。

【サービスの特徴】

医療、福祉の専門家が同行するので安心してご利用いただけます。

【料金】

30分1,980円～（送迎込み、時間に応じて）

※自費サービス

【サービス開始日】

2026年4月15日から開始

【予約受付定員】

初期段階では月6件の利用受け入れから開始し、順次拡大していきます。

【事業所情報】

事業所名： スタジオぷらす登米

所在地： 〒987-0511 宮城県登米市迫町佐沼字中江1-6-1

電話番号： 0220-23-7217

法人名： 一般社団法人りぷらす

法人HP： https://replus.mystrikingly.com/

サービス提供開始日： 2026年4月15日

【問い合わせ先】

一般社団法人りぷらす

Email：info@link-replus.com

担当：橋本

【参考資料】

１. Nakagomi A, et al. Social isolation and subsequent health and well-being

in older adults: A longitudinal outcome-wide analysis.

Social Science & Medicine. 2023;327:115937.

DOI: 10.1016/j.socscimed.2023.115937

２. Kushibiki N, et al. How do social networks, perception of social isolation,

and loneliness affect depressive symptoms among Japanese adults?

PLoS ONE. 2024;19(4):e0300401.

DOI: 10.1371/journal.pone.0300401