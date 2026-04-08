スタジオぷらす登米、「外出支援サービス」4/15開始
一般社団法人りぷらす（代表理事：橋本大吾、宮城県石巻市）は、2026年4月15日よりスタジオぷらす登米において「外出支援サービス」を開始します。買い物同行、医療機関への同行支援、趣味のお出かけ、送迎を通じて、介護保険では対応できない生活場面をサポート。社会との接点を再構築し、「自分らしい暮らし」を実現します。
【背景・課題】
現在の介護保険サービスは、入浴や食事、排泄などの身体介護と、掃除や洗濯などの日常生活支援が中心です。一方、地域での買い物、医療受診の付き添い、趣味や娯楽活動への参加といった「社会参加」の領域は、制度上のサポートが限定的です。
このため、要介護者は社会との接点が減少し、社会的孤立に陥るリスクが高まっています。日本老年学的評価研究（JAGES）による全国34,187人を対象にした大規模調査では、社会的孤立している高齢者は、孤立していない者と比較して、死亡リスク1.9倍、認知症リスク1.6倍、要介護認定リスク1.5倍に上昇することが明らかになっています。さらに、社会的に孤立していると主観的に感じ、孤独感を抱くことが、抑うつ症状をさらに高めることが、筑波大学・弘前大学の共同研究（2024年）で報告されています。
ケアマネージャーからは「本人の希望は支援したいが、対応するサービスがない」という現場の課題が挙げられていました。
りぷらすは、この「介護保険の谷間」を埋め、社会参加を支援することで、要介護者の健康寿命延伸と生活の質向上を実現するサービスとして、本サービスを構築しました。
【サービス概要】
生活支援サービスは、以下の3つの支援を組み合わせて提供します。
１.買い物同行サポート
スタッフが同行し、安心できる環境で自分のペースでお買い物ができるようサポート。荷物の運搬も支援します。
２.医療サポート
受付から診察待ち、お薬の受け取りまで、医療機関での各場面で寄り添います。
３.趣味・お出かけの同行
楽しいお食事や趣味活動など、本人の「やりたい」を実現する時間をスタッフと共有。
【サービスの特徴】
医療、福祉の専門家が同行するので安心してご利用いただけます。
【料金】
30分1,980円～（送迎込み、時間に応じて）
※自費サービス
【サービス開始日】
2026年4月15日から開始
【予約受付定員】
初期段階では月6件の利用受け入れから開始し、順次拡大していきます。
【事業所情報】
事業所名： スタジオぷらす登米
所在地： 〒987-0511 宮城県登米市迫町佐沼字中江1-6-1
電話番号： 0220-23-7217
法人名： 一般社団法人りぷらす
法人HP： https://replus.mystrikingly.com/
サービス提供開始日： 2026年4月15日
【問い合わせ先】
一般社団法人りぷらす
Email：info@link-replus.com
担当：橋本
【参考資料】
１. Nakagomi A, et al. Social isolation and subsequent health and well-being
in older adults: A longitudinal outcome-wide analysis.
Social Science & Medicine. 2023;327:115937.
DOI: 10.1016/j.socscimed.2023.115937
２. Kushibiki N, et al. How do social networks, perception of social isolation,
and loneliness affect depressive symptoms among Japanese adults?
PLoS ONE. 2024;19(4):e0300401.
DOI: 10.1371/journal.pone.0300401