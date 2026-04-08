【期間限定】「TSUKE MOZUKU」もずくの日ワンモアキャンペーン開催！～1セット買うと、もう1セットもらえる “春のプレゼントキャンペーン” ～

山忠食品工業株式会社

山忠食品工業株式会社（代表取締役社長：野村正和）は、沖縄県産もずくを使用した「TSUKE MOZUKU（つけもずく）」において、2026年4月19日の「もずくの日」にあわせたワンモアキャンペーンを昨年に続き開催いたします。

期間中、対象商品を1セットご購入いただくと、もう1セット「TSUKE MOZUKU1セット（2食入り）」をプレゼントいたします。

沖縄の海で採れた太くてしっかりとした“もずく”を使用し、沖縄でスタンダードな食べ方の“ざるもずく”を、誰でも気軽にお召し上がりいただけるように開発されたTSUKE MOZUKU。

このお得な期間に、1箱はご家庭用に、また1箱は普段お世話になっている方や、新生活をスタートさせた方にプレゼントしてみてはいかがでしょうか。

おいしい“素もずく体験”をぜひ皆様でお楽しみください。

■キャンペーン概要

【期間】

2026年4月8日（水）10:00 ～ 2026年4月19日（日）23:59

【特典内容】

対象商品1セットご購入ごとに、「TSUKE MOZUKU１セット / ２食入り（だしつゆ付き）」を追加でプレゼント。

【対象商品】

１.TSUKE MOZUKU１セット / ２食入り（だしつゆ付き）

２.TSUKE MOZUKU１セット / ２食入り（だしつゆ付き）＋ ショップバッグ

３.TSUKE MOZUKU１セット / ２食入り（だしつゆ付き）＋ クーラーバッグ

【購入方法】

公式オンラインショップより対象商品をご購入ください。

▶ご購入はこちら(https://tsuke-mozuku.com/pages/product-lp?srsltid=AfmBOoo9ED87GVTBkxKWumnKMYYXYZ43iQmBXtcaO6MQx2Ogq8V07EMA)

※コンビニ後払いは本キャンペーン対象外となります。

【注意事項】

※1商品ご購入ごとに、＋1セットを送付いたします。

なお、プレゼントには数に限りがございます。なくなり次第終了となりますので、あらかじめご了承ください。

※対象商品を複数セットご購入いただいた場合、ご購入数に応じてプレゼントが適用されます。

（例：2食入り×3セットをご購入→3セット分を追加でプレゼント）

※対象商品１.～３.の中で異なる商品を組み合わせてご購入いただいた場合でも、合計のご購入セット数に応じて特典が適用されます。

（例：商品１.を1セットと商品２.を1セットご購入→合計2セット分を追加でプレゼント）

※指定できる配送先は1件のみとなります。

※対象商品２.３.のショップバッグ及びクーラーバッグは追加プレゼントの対象外です。

※購入方法において「コンビニ後払い」は本キャンペーン対象外となります。

■「TSUKE MOZUKU」とは？

「TSUKE MOZUKU」は、沖縄県産の良質なもずくと、三重県の老舗醤油メーカーと共同開発した特製だしつゆを合わせて楽しむ“つけもずく”スタイルのウェルネスフードです。

塩抜き不要でそのまま食べられるもずくは、シャキシャキとした歯ごたえと素麺のような喉越しが特徴。

「ざる蕎麦のように食べるもずく」として、新しい美味しさを提案しています。

パッケージは、沖縄のエメラルドグリーンの海をモチーフにしたギフト仕様。

ご自身が楽しむための購入はもちろん、大切な方への贈り物にも選ばれています。

＜ご購入先＞

TSUKE MOZUKU 公式オンラインショップ(https://tsuke-mozuku.com/)

＜SNS＞

Instagram：https://www.instagram.com/tsukemozuku_official/

LINE：https://line.me/R/ti/p/@364sbbbh?from=page&searchId=364sbbbh(https://line.me/R/ti/p/@364sbbbh?from=page&searchId=364sbbbh)

■アレンジは無限大！「TSUKE MOZUKU」をもっと楽しむ

TSUKE MOZUKUは付属の特製だしつゆをアレンジしたり、

ざるそばやつけ麺のようにお楽しみいただいたりと、魅力は自由自在な食べ方にもあります。

今回のキャンペーンでお届けする“+1セット”で、様々なアレンジをお試しいただき“あなたのお気に入りのおいしいもずく”に出会っていただきたいと思っております。

ご自宅でお楽しみいただくのはもちろん、健康面をケアするギフトとして、お世話になった方へのお礼やご友人などへのプチギフトにする良い機会にも。

この春、もずくから生まれる食卓の新しい変化を、心ゆくまでお楽しみください。

■「もずくの日」について

毎年4月の第3日曜日、2026年は4月19日（日）が「もずくの日」。

沖縄県もずく養殖業振興協議会が定めた記念日で、春のもずく収穫シーズンにあわせて、もずくの魅力や価値を伝える取り組みが行われています。

この機会に、季節の味覚として、もずくをぜひ身近に感じてみてください。

山忠食品工業株式会社 概要

昭和28年創業。以降、海藻の加工を手掛けてきました。

看板商品である「味付もずく」は30年の実績があり、全国の食品スーパーで販売され、同様の商品では国内シェアトップクラスを誇ります。

万全の品質管理と原料の産地沖縄での環境保全活動などのCSR活動を通じ、お客様に喜んで買っていただける商品を提供しております。



・社名：山忠食品工業株式会社

・代表者：野村正和

・所在地：三重県亀山市布気町1559番地9

・創業：1953年9月

・設立：2010年7月

・業務内容：もずく、めかぶ等の食品製造及び販売

＜ご購入先＞

TSUKE MOZUKU 公式オンラインショップ：https://tsuke-mozuku.com/

＜SNS＞

Instagram：https://www.instagram.com/tsukemozuku_official/

LINE：https://line.me/R/ti/p/@364sbbbh?from=page&searchId=364sbbbh(https://line.me/R/ti/p/@364sbbbh?from=page&searchId=364sbbbh)