海外からの旅行者に大人気！日本語＆英語併記のバイリンガルブック新刊『Japanese HEROES and MASTERS』が4月16日に発売！

株式会社ナツメ社

実用書や児童書、教養書を発行する出版社、株式会社ナツメ社（東京都千代田区、代表取締役：田村正隆）は、『Japanese HEROES and MASTERS』（https://amzn.asia/d/0cwJCEBd）を4月16日に発売します。

■日本文化に興味ある人が知りたい、日本ならではの職業を豊富に紹介

侍や忍者といった歴史を形作ってきた伝説的なヒーローはもちろん、力士や芸者のようにそのパフォーマンスで我々を魅了する職業、そして神主や寿司職人など日本旅行中に出会うことの多い人々まで幅広く網羅しています。

どんな役割なのかの説明やエピソードはもちろん、関連する日本文化の豆知識もコラムとして収録しました。

■日本旅行のお土産や、海外の方へのプレゼントにおすすめ

文庫本サイズの本書は、旅先でも気軽に開いて楽しめます。イラストを眺めるだけでも楽しく、日本のマンガやゲームをもっと楽しむことができるようになるでしょう。

同シリーズの『WASHOKU』はコロナ後から銀座や京都など特に海外からの旅行客が多い地域の書店を中心に売れ始め、好調なインバウンド需要に後押しされて重版を重ねています。さらに第2弾の『YOKAI』は、日本のサブカルチャー好きの方に好評となり、発売1年で5刷となりました。日本旅行のお土産や、海外の方へのプレゼントとしてもおすすめのシリーズです。

【目次】

Part1 将軍・侍 Shogun and Samurai

Part2 忍者 Ninja

Part3 力士 Rikishi

Part4 芸能・文化の人びと People in Performing Arts and Culture

Part5 神社・寺の人びと People of Shrines and Temple

Part6 職人 Craftsmen

Part7 江戸を支えた働き者 People Who Supported Edo

【監修者紹介】

松本 美江 （まつもと よしえ）

同志社大学文学部英文学科卒業。米国コロラド大学にて言語学と英語教授法で修士号を取得。通訳案内業試験に合格後、通訳ガイドとして活動。30年以上のキャリアを持ち、世界各国からの観光客数万人のガイドを担当。協同組合全日本通訳案内士連盟（JFG）理事長として、全国通訳案内士試験合格者向けの研修も担当している。著書に『英語でガイドする日本』（ジャパンタイムズ出版）、『英語で紹介する日本』（ナツメ社）、『英語で日本紹介ハンドブック』（アルク）などがある。

【書籍情報】

『Japanese HEROES and MASTERS』

監修者：松本 美江 （まつもと よしえ）

発行：ナツメ社

定価：1,650円（税込）

仕様：A6判／192ページ／オールカラー

発売日：2026年4月16日

Amazon ⇒ https://amzn.asia/d/0cwJCEBd

【本リリースに関するお問い合わせ】

ナツメ出版企画株式会社 編集部

TEL：03-3295-3921 FAX：03-3291-1305

E-mail： info@natsume.co.jp

〒101-0051 東京都千代田区神田神保町1-52 ナツメ社ビル3階

https://www.natsume.co.jp/