タリスカー史上最高齢酒「タリスカー 47年 マグマ」2026年4月8日より数量限定で発売

MHD モエ ヘネシー ディアジオ株式会社

MHD モエ ヘネシー ディアジオ株式会社（以下MHD、本社：東京都千代田区神田神保町1-105神保町三井ビル13階、代表取締役社長：トマ・ブルック）が取り扱う、海に育まれたシングルモルト「タリスカー」は、47年熟成の限定ボトル『タリスカー 47年 マグマ』を数量限定で発売いたします。

タリスカー蒸溜所が位置するスコットランド・スカイ島は、荒々しい海と海岸線の美しい尾根が織りなす壮大な自然に囲まれた土地で、かつて世界を揺るがした火山の噴火によって誕生しました。『タリスカー 47年 マグマ』はそんなスカイ島誕生の歴史に着想を得て生まれた特別な限定商品です。

リフィルのアメリカンオーク樽で47年にわたり熟成させた後、スカイ島産の火山岩の放射熱でトーストしたアメリカンオークの新樽でフィニッシュ。半世紀近く静かに眠っていた原酒が、火山岩の放射熱によって呼び覚まされるかのように、力強く複雑な個性を引き出しています。

長期の熟成による奥行きある甘みと、タリスカー特有の潮風を思わせるミネラル感、黒胡椒のようなスパイシーさが重なり合う、深みのある豊かな味わいが特徴です。

『タリスカー 47年 マグマ』は海と火山岩が出会うスカイ島の情景が宿る特別なパッケージに包まれています。ボトルには100%再生ガラスを使用し、下部に向けて漆黒の深みを増すグラデーションにより海底とそこから湧き出す溶岩を表現しています。また、溶岩を想わせる手彫りのガラス製ストッパーがすべてのボトルに唯一無二の個性を与え、その価値を際立たせています。

世界限定632本のみのリリースとなる本商品は、スカイ島誕生の歴史と美しい自然を象徴する特別な一本です。半世紀近くの時を経て目覚めた、スカイ島の大自然が息づく特別な一杯をぜひご堪能ください。

蒸留所 マスターブレンダー グレッグ・ブルース コメント

『タリスカー 47年 マグマ』は、タリスカー蒸留所のカスクフィニッシュへのアプローチにおける新たな境地を表しています。火山岩で熱した樽を使用することで、新たな深みを引き出し、果実、スモーク、スパイスの重なり合う見事な調和にたどり着くことができました。この一滴には、蒸留所とスカイ島の火山地形とを結びつける、深いつながりが宿っています。同時に、タリスカー特有の潮風を思わせる特徴的な味わいと、唐辛子のような温かみもしっかりと保たれています。

商品概要

タリスカー 47年 マグマ

商品名：タリスカー 47年 マグマ

価格：800,000円（税抜）/ 880,000円（税込）

アルコール度数：48.8度 *カスクストレングス

発売日：2026年4月8日（水）

テイスティングノート

香り：ペッパーの刺激が感じられ、湿った岩、乾燥した海藻、塩の結晶が織りなすミネラル感と潮の香りの中にトフィーのような甘みが感じられる。白檀と麻布を思わせる香りに続き、遠くから焚き火のようなスモーキーな香りがかすかに漂う。加水することで、スモーキーな香りがより際立つ。

ボディ：ミディアム～フル

味わい：クリーミーでなめらか。ミネラル感と力強さが最初に広がり、ほのかな甘みが感じられる。徐々に塩気が加わり、トフィーのような甘みと見事に調和する。温かみのあるスパイシーさが舌全体を包み込み、唐辛子のような刺激が後から加わる。加水すると力強さは少し弱まるが、ミネラル感は一層際立つ。

余韻：長くスパイシーで温かみがあり、四川唐辛子の口の中を冷やすような風味が長く続く。

タリスカーについて

スコットランド、スカイ島で最も歴史ある蒸留所が生み出す、海に育まれたシングルモルト。スカイ島は「ミストアイランド（霧の島）」と呼ばれる自然環境の厳しい島、タリスカー蒸留所はロッホ ハーポートの入り江に位置します。その特徴は、まるで潮風を味わっているかのような風味と力強い黒胡椒の香味。タリスカーのすべてのラベルに書かれている「MADE BY THE SEA」は、スカイ島の厳しくも美しい自然、海への深い感謝とともに、スカイ島の自然を体現したシングルモルトであることを示す言葉なのです。

『宝島』の著者ロバート・ルイス・スチーブンソンにも「King of Drinks（酒の王様）」として愛飲され、現在でも世界中の熱烈なファンに長く愛され続けているシングルモルトです。

ブランドサイト：https://talisker-online.jp/

※20歳未満の方には提供できません。

※妊娠中や授乳期の飲酒は、胎児・乳児の発育に悪影響を与えるおそれがあります。

※飲酒運転は法律で禁止されています。

※お酒は楽しく適量をお楽しみください。