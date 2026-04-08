「この水、好きかも。」から始まる、地域との新しい出会い

シビレ株式会社

「OFF TOKYO」というビジョンを掲げ、東京にこだわらない生き方を発信しているシビレ株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役：鈴木翠）は、全国4地域の水を飲み比べながら、地域の暮らしや文化に触れる体験型イベント「水があうまちに出会う」を開催します。

詳細を見る :https://offtokyo.jp/ownevent/0420localwater/

水はその土地の地形や自然環境によって味や口あたりはさまざま。

飲み比べることで土地の個性を感じることができます。

本イベントは、「水」という最も身近な存在を入口に、まだ知らない地域と感覚的につながることを目的としています。

当日は、新潟県三条市、鳥取県鳥取市、山口県岩国市、熊本県阿蘇市の4地域の水をテイスティング。「おいしい」「なんとなく好き」「飲みやすい」--自分の直感で選んだ一杯から、それぞれの土地の地形や歴史、暮らしと深く結びついた“水の個性”を、体感できます。



“自分に合う水”との出会いが、“自分に合うまち”との出会いにつながる、そんなきっかけを提供します。

■テイスティングできる水

●【新潟県三条市】山と雪のうるおい

標高1,537メートルの名峰・守門岳の麓で採取された天然水。深い山と雪国の時間が育んだ、澄んだ口あたりが特長です。

●【鳥取県鳥取市】とっとりの水道水

中国山地から鳥取平野に向け北流する千代川の伏流水を江山浄水場で膜ろ過した水道水。全国でも評価の高い、水道水の実力を感じる一杯。

●【山口県岩国市】大吟浄の水

清流錦川の水を安全な水道水にし、さらに活性炭処理をしてまろやかに整えた水。酒造りの背景とも深くつながる、水の豊かな表情が感じられます。

●【熊本県阿蘇市】くまもとの豊かな水

約30万年前から噴火を繰り返してきた阿蘇山の幾重にも重なった地層の中で、長い年月をかけてゆっくりと磨かれた天然水。

■イベント概要

日時：2026年4月20日（金）19:00-21:00（出入自由）

参加費：無料

会場：ローカルハブスペース OFF TOKYO（東京都中央区日本橋小伝馬町21-1 The Portal Nihombashi East 2F）

＜最寄り＞

・JR総武線快速 馬喰町駅 徒歩2分

・東京メトロ日比谷線 小伝馬町駅 徒歩3分

・都営新宿線 馬喰横山駅 徒歩3分

お申し込みはこちら :https://forms.zohopublic.com/sibire/form/2026420/formperma/FIqh3wdCyd67jb45Bw_GOSPWfO3WOYUpN25cBdDqC-0

シビレ株式会社本社：東京都中央区日本橋小伝馬町 21-1THE PORTAL Nihombashi East 2F

設立：2016年1月

代表取締役：鈴木 翠

資本金：11, 000, 000円

HP：https://sibire.co.jp/

事業内容：地域活性事業、プロモーション支援事業、動画配信事業、システム開発事業、クリエイティブ制作事業



お問い合わせ

担当：稲垣

メールアドレス：event@sibire.co.jp

営業時間：9時30分～17時（お問い合わせはメールでお願いいたします）